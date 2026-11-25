Neue Nachrichten gab es nicht. Der Anstieg ist eine Gegenbewegung auf den Dienstag. Analog Devices hatte ein Rekordquartal gemeldet: Der Umsatz stieg um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,06 Dollar über den erwarteten 3,88 Dollar. Enttäuscht hatte der Ausblick. Für das laufende Quartal stellt der Konzern 4,4 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, also praktisch keinen Zuwachs.

Der Markt reagierte mit dem größten Tagesverlust seit Mai 1998. Rund 32 Milliarden Dollar Börsenwert gingen verloren. Am Mittwoch nutzten Anleger die tieferen Kurse zum Einstieg, obwohl der Chipsektor insgesamt erneut verlor.