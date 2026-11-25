Auf den schlechtesten Tag seit Jahrzehnten folgt eine kräftige Antwort. Die Analog Devices Aktie (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Handelssymbol: ANL, US-Handelssymbol: ADI) schloss am Mittwoch 6,44 Prozent höher bei 333,11 Dollar und belegt Platz zwei der Nasdaq100 Gewinner. Am Dienstag war das Papier um 17,37 Prozent eingebrochen.
Analog Devices Aktie: Nasdaq100 Gewinner nach dem Absturz – plus 6,4 Prozent als Antwort auf den Schocktag
Die Analog Devices Aktie zählt zum Handelsschluss zu den größten Nasdaq100 Gewinnern: Der Chipkonzern steigt um 6,44 Prozent auf 333,11 Dollar. Am Dienstag hatte das Papier nach den Quartalszahlen mehr als 17 Prozent verloren. Die Analyse zeigt, was von der Erholung zu halten ist.
Die Gründe für den Kursgewinn
Käufer halten den Absturz für übertrieben
Neue Nachrichten gab es nicht. Der Anstieg ist eine Gegenbewegung auf den Dienstag. Analog Devices hatte ein Rekordquartal gemeldet: Der Umsatz stieg um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,06 Dollar über den erwarteten 3,88 Dollar. Enttäuscht hatte der Ausblick. Für das laufende Quartal stellt der Konzern 4,4 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, also praktisch keinen Zuwachs.
Der Markt reagierte mit dem größten Tagesverlust seit Mai 1998. Rund 32 Milliarden Dollar Börsenwert gingen verloren. Am Mittwoch nutzten Anleger die tieferen Kurse zum Einstieg, obwohl der Chipsektor insgesamt erneut verlor.
Gegenbewegung
Nach einem Einbruch dieser Größe sind Erholungstage üblich.
Niedrigere Bewertung
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis fiel durch den Absturz von rund 45 auf etwa 31.
Anderes Geschäft als KI-Chips
Analog Devices liefert vor allem an Industrie und Autohersteller.
Einordnung
Ein Drittel des Verlusts ist aufgeholt
Vom Verlust des Dienstags hat der Nasdaq100 Gewinner knapp ein Drittel zurückgeholt. Die Kernfrage bleibt unbeantwortet: War die schwache Prognose ein Ausrutscher, oder hat der Zyklus bei Industriechips seinen Höhepunkt erreicht? Rund die Hälfte des Umsatzes hängt an Industriekunden.
Für langfristige Anleger zählt auch die Ausschüttung. Analog Devices hat seine Dividende 22 Jahre in Folge erhöht und zahlt derzeit 4,40 Dollar je Aktie und Jahr. Die Analog Devices Aktie ist nach dem Rückschlag günstiger, aber nicht billig.
Häufige Fragen zur Analog Devices Aktie
Warum ist die Analog Devices Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Nach dem Einbruch um 17,37 Prozent am Dienstag setzten am 25. November 2026 Käufe ein. Die Analog Devices Aktie schloss 6,44 Prozent höher bei 333,11 Dollar.
Warum war die Aktie am Dienstag so stark gefallen?
Der Konzern meldete ein Rekordquartal, stellte für das laufende Quartal aber nur einen Umsatz von 4,4 Milliarden Dollar in Aussicht. Das bedeutet praktisch kein Wachstum gegenüber dem Vorquartal.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Analog Devices Aktie?
Die ISIN lautet US0326541051, die WKN 862485. An der Nasdaq wird die Aktie unter ADI gehandelt, in Deutschland unter ANL.
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