Amrize Aktie: SMI-Gewinner im Aufwind – Bauwerte führen den Leitindex an

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Amrize Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,65 Prozent und ist zweitstärkster SMI-Gewinner. Mit Geberit, Sika und Holcim legt die gesamte Baubranche zu. Für die Holcim-Abspaltung ist es ein seltener guter Tag.

Die Amrize Aktie zählt am Mittwochmorgen zu den größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.27 Uhr notiert das Papier des nordamerikanischen Baustoffkonzerns 1,65 Prozent höher bei 34,60 Franken. Nur Richemont legt im Leitindex stärker zu. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Amrize Aktie zulegt Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Auffällig ist das Muster in der Kursliste: Die Bauwerte stehen geschlossen auf der Gewinnerseite. Neben Amrize legen am Mittwochmorgen auch Geberit (plus 1,51 Prozent), Sika (plus 1,19 Prozent) und Holcim (plus 1,12 Prozent) zu. Vier der zehn stärksten SMI-Titel kommen damit aus der Baubranche. Schon am Dienstag hatte die Amrize Aktie gegen den Trend 0,24 Prozent gewonnen und im Tagesverlauf zeitweise die Gewinnerliste mit angeführt. Vorbörslich gehörte der Titel am Mittwoch laut cash.ch zu den drei stärksten Werten im SMI. Amrize Aktie am Mittwochmorgen +1,65 % Kurs der Amrize Aktie um 09.27 Uhr 34,60 CHF Umsatz im dritten Quartal (+2,2 %) 3,77 Mrd. USD Nettogewinn im dritten Quartal (+3,3 %) 558 Mio. USD Quelle : comdirect (25.11.2026, 09.27 Uhr), Amrize Amrize Aktie: Wachstum ja, aber mit gesenkten Zielen Amrize ist das frühere Nordamerika-Geschäft von Holcim. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 2,2 Prozent auf 3,77 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn um 3,3 Prozent auf 558 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig senkte der Konzern die Jahresziele: Für 2026 erwartet Amrize nun einen Umsatz von 12,2 bis 12,4 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 2,95 bis 3,05 Milliarden US-Dollar. Als Gründe nannte das Unternehmen anhaltende Kosteninflation und hohe Zinsen. Was die Amrize Aktie belastet Gesenkte Prognose: Kosten und Zinsen drücken auf die Ziele für 2026.

Dachgeschäft: In dieser Sparte ist die Profitabilität deutlich gesunken.

Schwacher Kursverlauf: An der New Yorker Börse hat die Aktie binnen zwölf Monaten gut 12 Prozent verloren. Ausblick: Wie geht es mit der Amrize Aktie weiter? Für die Amrize Aktie sind die US-Zinsen der wichtigste Hebel, weil sie die Baukonjunktur steuern. Deshalb schaut der Markt am Mittwochnachmittag auf den PCE-Preisindex und am Abend auf das Beige Book der US-Notenbank. Fallen die Daten günstig aus, könnte der SMI-Gewinner seine Erholung fortsetzen. Stammdaten der genannten Unternehmen Amrize AG: ISIN CH1430134226, WKN A414LY, Handelssymbol AMRZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol AMRZ (NYSE)

Geberit AG: ISIN CH0030170408, WKN A0MQWG, Handelssymbol GEBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GBERF (OTC)

Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

Sika AG: ISIN CH0418792922, WKN A2JNV8, Handelssymbol SIKA (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SXYAY (OTC-ADR)

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