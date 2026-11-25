Die Amrize Aktie zählt am Mittwochmorgen zu den größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.27 Uhr notiert das Papier des nordamerikanischen Baustoffkonzerns 1,65 Prozent höher bei 34,60 Franken. Nur Richemont legt im Leitindex stärker zu.
Amrize Aktie: SMI-Gewinner im Aufwind – Bauwerte führen den Leitindex an
Die Amrize Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,65 Prozent und ist zweitstärkster SMI-Gewinner. Mit Geberit, Sika und Holcim legt die gesamte Baubranche zu. Für die Holcim-Abspaltung ist es ein seltener guter Tag.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Amrize Aktie zulegt
Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Auffällig ist das Muster in der Kursliste: Die Bauwerte stehen geschlossen auf der Gewinnerseite.
Neben Amrize legen am Mittwochmorgen auch Geberit (plus 1,51 Prozent), Sika (plus 1,19 Prozent) und Holcim (plus 1,12 Prozent) zu. Vier der zehn stärksten SMI-Titel kommen damit aus der Baubranche. Schon am Dienstag hatte die Amrize Aktie gegen den Trend 0,24 Prozent gewonnen und im Tagesverlauf zeitweise die Gewinnerliste mit angeführt. Vorbörslich gehörte der Titel am Mittwoch laut cash.ch zu den drei stärksten Werten im SMI.
Amrize Aktie: Wachstum ja, aber mit gesenkten Zielen
Amrize ist das frühere Nordamerika-Geschäft von Holcim. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 2,2 Prozent auf 3,77 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn um 3,3 Prozent auf 558 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig senkte der Konzern die Jahresziele: Für 2026 erwartet Amrize nun einen Umsatz von 12,2 bis 12,4 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 2,95 bis 3,05 Milliarden US-Dollar. Als Gründe nannte das Unternehmen anhaltende Kosteninflation und hohe Zinsen.
Ausblick: Wie geht es mit der Amrize Aktie weiter?
Für die Amrize Aktie sind die US-Zinsen der wichtigste Hebel, weil sie die Baukonjunktur steuern. Deshalb schaut der Markt am Mittwochnachmittag auf den PCE-Preisindex und am Abend auf das Beige Book der US-Notenbank. Fallen die Daten günstig aus, könnte der SMI-Gewinner seine Erholung fortsetzen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.