Die Amrize Aktie zählt am Mittwochmittag zu den SMI Gewinnern: Der nordamerikanische Baustoffkonzern legt um 1,76% auf 34,64 Franken zu. Im Vormittagshandel stand das Papier zeitweise mehr als 2% im Plus und führte den Leitindex an. Der SMI selbst notierte am Vormittag rund 0,7% fester bei etwa 14.835 Punkten.
Amrize Aktie: SMI Gewinner am Mittag - Start der Aufholjagd bei den Bauwerten?
Die Amrize Aktie gehört am Mittag zu den SMI Gewinnern und steigt um 1,76% auf 34,64 Franken. Hinter dem Plus stehen ein gefragter Bausektor, defensive Anleger und die Hoffnung auf eine Trendwende nach einem schwachen Börsenjahr.
Warum die Amrize Aktie als SMI Gewinner steigt
Eine konkrete neue Unternehmensnachricht gibt es für die Amrize Aktie heute nicht. Der Kursanstieg ist Teil einer breiten Bewegung bei den Bauwerten: Holcim, Sika und Geberit legen ebenfalls zu. Als Auslöser nennen Marktberichte die Schweizer Bauindustrie, die im dritten Quartal schneller gewachsen ist. Auch für das Schlussquartal sieht der Baumeisterverband (SBV) gute Aussichten.
Hinzu kommt ein Marktumfeld, das defensive Titel begünstigt. Technologiewerte stehen nach Turbulenzen rund um Nvidia und Gerüchten über neue US-Zollerhöhungen unter Druck. Ein Händler bezeichnete den SMI als möglichen sicheren Hafen in diesem Umfeld.
Quartalszahlen: Gewinn wächst, Prognose sinkt
Amrize hatte am Abend des 28. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg auf 3,77 Mrd. US-Dollar, der Nettogewinn auf 558 Mio. US-Dollar. Das bereinigte EBITDA wuchs dagegen nur minimal. Im Segment Baustoffe legte die Marge um 30 Basispunkte zu. Gleichzeitig senkte das Management die Jahresziele und verwies auf anhaltende Kosteninflation und erhöhte Zinsen: Für 2026 peilt Amrize nun einen Umsatz von 12,2 bis 12,4 Mrd. US-Dollar an. Die Aktie gab vorbörslich um rund 5% nach.
Aktienrückkauf und Dividende stützen die Amrize Aktie
Zur Kursstabilisierung tragen Kapitalrückflüsse bei. Amrize schloss am 28. Oktober das Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd. US-Dollar ab. Dabei wurden rund 22,4 Millionen Aktien erworben, etwa 4% des Aktienkapitals. Der Verwaltungsrat will die zurückgekauften Aktien annullieren. Die Quartalsdividende von 0,11 US-Dollar je Aktie wurde am 10. November ex Dividende gehandelt und am 18. November ausgezahlt. Zudem schloss Amrize die Übernahme von Rapid Redi-Mix in Dallas-Fort Worth ab.
Die SMI Gewinner am Mittag im Überblick
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Amrize
|34,64
|+1,76%
|Geberit
|593,40
|+1,64%
|Sika
|187,45
|+1,38%
|Holcim
|74,26
|+1,34%
|Nestlé
|87,33
|+1,22%
Kurse in Franken, Stand Mittag.
Quelle: Börsenkurse SIX, Stand Mittag 25.11.2026
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