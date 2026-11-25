Amrize hatte am Abend des 28. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg auf 3,77 Mrd. US-Dollar, der Nettogewinn auf 558 Mio. US-Dollar. Das bereinigte EBITDA wuchs dagegen nur minimal. Im Segment Baustoffe legte die Marge um 30 Basispunkte zu. Gleichzeitig senkte das Management die Jahresziele und verwies auf anhaltende Kosteninflation und erhöhte Zinsen: Für 2026 peilt Amrize nun einen Umsatz von 12,2 bis 12,4 Mrd. US-Dollar an. Die Aktie gab vorbörslich um rund 5% nach.