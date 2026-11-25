Der Umsatz stieg um 2,2 Prozent auf 3,771 Milliarden Dollar, der Nettogewinn um 3,3 Prozent auf 558 Millionen Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) kam mit 1,076 Milliarden Dollar kaum vom Fleck, die Marge sank von 29,1 auf 28,5 Prozent.

Das Umsatzplus stammt aus drei Quellen: Preiserhöhungen brachten 78 Millionen Dollar, Zukäufe 77 Millionen und Zuschläge für Energie und Fracht 23 Millionen. Dagegen standen niedrigere Mengen, weil das Wetter die Bautätigkeit bremste. Zement wurde um 1,8 Prozent teurer, Zuschlagstoffe um 6,9 Prozent. Schwächer lief die Sparte für Dach- und Fassadensysteme: Dort fiel das bereinigte EBITDA um 14,6 Prozent, weil Rohstoff- und Frachtkosten stärker stiegen als die Erlöse.