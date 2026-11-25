Zement lässt sich nicht weit transportieren. Wer in einer Region die Werke besitzt, hat dort Preismacht. Auf dieser einfachen Logik beruht das Geschäft von Amrize, dem nordamerikanischen Baustoffkonzern mit Sitz in Chicago und im schweizerischen Zug. Im dritten Quartal 2026 hat das Unternehmen sie genutzt und die Preise erhöht. Die Amrize Aktie zeigt aber auch die Grenze dieser Strategie: Höhere Preise gleichen aus, was schwächere Mengen und steigende Kosten wegnehmen. Mehr als das war zuletzt nicht drin.
Amrize Aktie: Preise rauf, Mengen runter, Prognose angepasst – wie viel Baukonjunktur verträgt der Zementriese?
Amrize steigert Umsatz und Gewinn leicht, doch das operative Ergebnis tritt auf der Stelle und die Marge sinkt. Das Management hat die Jahresprognose wegen Kosteninflation und hoher Zinsen angepasst. Was das für die Amrize Aktie bedeutet.
Die Zahlen
Preiserhöhungen tragen das Quartal
Der Umsatz stieg um 2,2 Prozent auf 3,771 Milliarden Dollar, der Nettogewinn um 3,3 Prozent auf 558 Millionen Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) kam mit 1,076 Milliarden Dollar kaum vom Fleck, die Marge sank von 29,1 auf 28,5 Prozent.
Das Umsatzplus stammt aus drei Quellen: Preiserhöhungen brachten 78 Millionen Dollar, Zukäufe 77 Millionen und Zuschläge für Energie und Fracht 23 Millionen. Dagegen standen niedrigere Mengen, weil das Wetter die Bautätigkeit bremste. Zement wurde um 1,8 Prozent teurer, Zuschlagstoffe um 6,9 Prozent. Schwächer lief die Sparte für Dach- und Fassadensysteme: Dort fiel das bereinigte EBITDA um 14,6 Prozent, weil Rohstoff- und Frachtkosten stärker stiegen als die Erlöse.
Der Ausblick
Kosten und Zinsen drücken auf die Prognose
Das Management hat seine Jahresziele angepasst und verweist auf anhaltende Kosteninflation und hohe Zinsen. Erwartet werden nun 12,2 bis 12,4 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 2,95 bis 3,05 Milliarden Dollar. Die erhöhten Zinsen könnten die Mengen auch im vierten Quartal belasten. Immerhin soll das Baustoffgeschäft im Schlussquartal wieder mehr über Preise hereinholen, als die Kosten steigen.
Auffällig ist die Mittelverwendung. In den ersten drei Quartalen hat Amrize 1,1 Milliarden Dollar über Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre gegeben, davon 750 Millionen für eigene Aktien. Der operative Mittelzufluss lag im selben Zeitraum bei 222 Millionen Dollar, nach 417 Millionen im Vorjahr. Das Geschäft ist allerdings stark saisonal, sodass der größte Teil des Geldes üblicherweise erst im zweiten Halbjahr hereinkommt.
Amrize kann Preise durchsetzen, aber keine Baustellen herbeizaubern. Die Amrize Aktie braucht sinkende Zinsen mehr als jede weitere Preiserhöhung.
Häufige Fragen zur Amrize Aktie
Wie hat Amrize im dritten Quartal 2026 abgeschnitten?
Der Umsatz stieg um 2,2 Prozent auf 3,771 Milliarden Dollar, der Nettogewinn um 3,3 Prozent auf 558 Millionen Dollar.
Welche Prognose gibt Amrize für 2026?
Einen Umsatz von 12,2 bis 12,4 Milliarden Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 2,95 bis 3,05 Milliarden Dollar.
Zahlt Amrize eine Dividende?
Ja. Für das dritte Quartal wurden 0,11 Dollar je Aktie beschlossen, als Teil einer Jahresdividende von bis zu 0,44 Dollar.
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