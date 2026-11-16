Amrize-Aktie: Jefferies-Analystin Glynis Johnson stuft auf „Underperform“ ab – Kursziel sinkt auf 35,20 Dollar

Die Abstufung trifft die Amrize-Aktie in einer ohnehin schwachen Phase: Laut Investing.com liegt das Papier seit Jahresbeginn rund 23 Prozent im Minus. Auch mit dem neuen Kursziel von 35,20 Dollar sieht Jefferies noch deutlich Luft nach unten.

Jefferies steht mit der Skepsis nicht allein. Bereits in der Vorwoche hatte Berenberg die Amrize-Aktie von „Buy“ auf „Hold“ gesenkt und das Kursziel auf 46 Dollar reduziert. Begründet wurde das unter anderem mit Risiken im Dachgeschäft der Sparte Building Envelope; zudem senkte Berenberg die Gewinnschätzungen je Aktie für 2027 und 2028 um durchschnittlich rund 5 Prozent.

Die jüngsten Quartalszahlen fielen gemischt aus: Im dritten Quartal 2026 übertraf Amrize mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,8682 Dollar die Konsensschätzung von 0,8541 Dollar, verfehlte beim Umsatz mit 3,12 Milliarden Dollar aber die erwarteten 3,16 Milliarden Dollar.