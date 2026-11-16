Schlechte Nachrichten für die Amrize-Aktie zum Wochenstart: Jefferies-Analystin Glynis Johnson stuft den nordamerikanischen Baustoffkonzern von „Hold“ auf „Underperform“ ab und kappt das Kursziel von 42,80 auf 35,20 Dollar. Gemessen am zuletzt von Investing.com genannten Kurs von 40,89 Dollar sieht Jefferies damit für die Amrize-Aktie ein Abwärtspotenzial von knapp 14 Prozent.
Amrize-Aktie: Jefferies-Analystin Glynis Johnson stuft auf „Underperform“ ab – Kursziel sinkt auf 35,20 Dollar
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Amrize Ltd (AMRZ): Verkaufen, Kursziel 35,20 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies (Analystin Glynis Johnson) vom 16.11.2026, 05:39 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 08:24 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 08:24 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Jefferies wird für die Amrize-Aktie pessimistisch: Analystin Glynis Johnson senkt das Votum von „Hold“ auf „Underperform“ und das Kursziel von 42,80 auf 35,20 Dollar. Sie warnt vor Margendruck durch steigende Kosten und schwierige Vergleichswerte im ersten Halbjahr 2027.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amrize Ltd
- Handelssymbol
- AMRZ (NYSE), zudem an der SIX Swiss Exchange notiert
- ISIN
- CH1430134226
- Analyst
- Glynis Johnson
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Underperform (zuvor Hold)
- Kursziel
- 35,20 USD (zuvor 42,80 USD)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Investing.com vom 16.11.2026; SIX-Schluss 13.11.: 34,48 CHF
Das Rating im Detail
Von „Hold“ auf „Underperform“ – Jefferies zieht die Reißleine
Die Abstufung der Amrize-Aktie wurde am Montag, 16. November 2026, von Investing.com, goldesel.de und im Börsen-Ticker von cash.ch (AWP) gemeldet. Übereinstimmend: Jefferies senkt die Einstufung von „Hold“ auf „Underperform“. Das Kursziel für die an der New Yorker Börse notierte Aktie sinkt von 42,80 auf 35,20 Dollar.
Für die Notierung an der Schweizer Börse SIX nennt cash.ch ein Kursziel von 29,13 Franken nach zuvor 30,60 Franken. Gemessen am SIX-Schlusskurs vom Freitag von 34,48 Franken liegt das Abwärtspotenzial der Amrize-Aktie auch in Franken bei gut 15 Prozent.
|Kennzahl
|Bisher
|Neu
|Rating
|Hold
|Underperform
|Kursziel NYSE
|42,80 USD
|35,20 USD
|Kursziel SIX (laut cash.ch)
|30,60 CHF
|29,13 CHF
|Abstand zum Kurs von 40,89 USD
|+4,7 %
|–13,9 %
Quelle: Investing.com, goldesel.de, cash.ch (AWP); Abstand: eigene Berechnung
Die Argumente
Kostenwelle trifft auf schwache Vergleichsbasis
Laut Investing.com begründet Jefferies-Analystin Glynis Johnson die Abstufung der Amrize-Aktie vor allem mit dem Margenausblick. Die wichtigsten Punkte:
Schwierige Vergleichswerte 2027
Im ersten Halbjahr 2027 erwartet Johnson harte Vergleichswerte bei Absatzmengen und Kosten. Daraus ergibt sich das Risiko, dass die Konsensschätzungen weiter nach unten angepasst werden müssen.
Steigende Kosten belasten die Marge
Höhere Kosten für Rohstoffe, Energie und Fracht dürften die Margen im zweiten Halbjahr 2026 und bis ins Jahr 2027 hinein drücken.
Building Envelope braucht Zeit
Im Geschäft mit Gebäudehüllen dürfte die Weitergabe der Kosten an die Kunden erst bis zum Sommer 2027 neutral werden – auch wenn das Management für 2027 einen positiven Preis-Kosten-Effekt in Aussicht stellt.
Zement: schwacher Wohnungsbau
Im Zementgeschäft bremst der schwächere Wohnungsbau die geplanten Preiserhöhungen im hohen einstelligen Prozentbereich. Das bedeutet laut Jefferies ein weiteres Jahr unter Margendruck.
Story hängt an Übernahmen
Die Amrize-Aktie wird mit dem 8,6-Fachen des für 2028 geschätzten EV/EBITDA bewertet. Die Investmentstory stützt sich laut Jefferies inzwischen stark auf Fusionen und Übernahmen.
Kurs und Einordnung
Amrize-Aktie seit Jahresbeginn unter Druck
Die Abstufung trifft die Amrize-Aktie in einer ohnehin schwachen Phase: Laut Investing.com liegt das Papier seit Jahresbeginn rund 23 Prozent im Minus. Auch mit dem neuen Kursziel von 35,20 Dollar sieht Jefferies noch deutlich Luft nach unten.
Jefferies steht mit der Skepsis nicht allein. Bereits in der Vorwoche hatte Berenberg die Amrize-Aktie von „Buy“ auf „Hold“ gesenkt und das Kursziel auf 46 Dollar reduziert. Begründet wurde das unter anderem mit Risiken im Dachgeschäft der Sparte Building Envelope; zudem senkte Berenberg die Gewinnschätzungen je Aktie für 2027 und 2028 um durchschnittlich rund 5 Prozent.
Die jüngsten Quartalszahlen fielen gemischt aus: Im dritten Quartal 2026 übertraf Amrize mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,8682 Dollar die Konsensschätzung von 0,8541 Dollar, verfehlte beim Umsatz mit 3,12 Milliarden Dollar aber die erwarteten 3,16 Milliarden Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies, Analystin Glynis Johnson. Die Originalstudie ist nicht öffentlich zugänglich; die früheste belegte Veröffentlichung der Einstufung datiert vom 16.11.2026, 04:39 Uhr UTC (goldesel.de), bestätigt durch Investing.com und den Börsen-Ticker von cash.ch (AWP). Die Einstufung „Underperform“ und das Kursziel von 35,20 Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: javatar.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Quelle der Empfehlung: Jefferies (Analystin Glynis Johnson).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.