Biotech-Aktien gelten als launisch. Amgen ist in diesem Jahr die Ausnahme. Der kalifornische Konzern hat seine Prognose bereits zum dritten Mal angehoben, siebzehn Medikamente wachsen zweistellig, und das neue Lungenkrebsmittel Imdelltra sorgt für Aufsehen. Die Amgen-Aktie ist seit Jahresbeginn um fast 40 Prozent gestiegen und notiert bei 465,67 Dollar – deutlich über dem Durchschnittskursziel der Analysten. Diese Amgen Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Höhenflug steckt, wo die Risiken liegen und was das für die Amgen Aktienprognose bedeutet.
Amgen Aktienanalyse: Prognose zum dritten Mal angehoben – die Aktie lässt die Kursziele der Analysten hinter sich
Umsatz plus 8 Prozent, Gewinn je Aktie plus 14 Prozent, die dritte Prognoseanhebung in diesem Jahr: Amgen läuft. Die Aktie hat seit Januar fast 40 Prozent gewonnen und notiert über den meisten Kurszielen. Unsere Amgen Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal: Wachstumsprodukte, Biosimilar-Druck, Abnehmspritze MariTide, Bewertung und Dividende – und zeigt, was die Amgen Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amgen Inc.
- Sitz
- Thousand Oaks, Kalifornien
- Ticker
- AMGN (Nasdaq)
- Kurs
- 465,67 Dollar
- Börsenwert
- rund 250 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 20
- Dividendenrendite
- rund 2,2 Prozent
- Vorstandschef
- Robert A. Bradway
Stand: 14.11.2026, Kurs Nasdaq-Schluss 13.11.2026; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung auf Basis der Unternehmensprognose
Die Ausgangslage
Vom Dividendenwert zum Kursgewinner: die Amgen-Aktie 2026
Jahrelang galt die Amgen Aktie als solider, aber langweiliger Dividendenzahler. 2026 hat sich das geändert.
Gleich mehrere Treiber schoben die Amgen-Aktie an: steigende Umsätze mit neuen Medikamenten, regelmäßige Prognoseanhebungen und starke Studiendaten. Ende Oktober präsentierte Amgen auf dem Europäischen Krebskongress ESMO die Ergebnisse der Studie DeLLphi-305. Danach senkte Imdelltra in Kombination mit einer Immuntherapie das Sterberisiko bei kleinzelligem Lungenkrebs um 58 Prozent. Die Quartalszahlen vom 3. November nahmen Anleger zunächst zurückhaltend auf, nachbörslich gab die Aktie rund 2 Prozent nach. Die neue Prognose lag weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Am folgenden Handelstag drehte die Stimmung jedoch, die Aktie legte um 3,7 Prozent zu.
Die Quartalszahlen
Umsatz und Gewinn über den Erwartungen: Amgen hebt zum dritten Mal an
Für jede Amgen Aktienanalyse gilt: Das Wachstum kommt aus der Breite des Portfolios.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 8 Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit knapp 10,0 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 14 Prozent auf 6,45 Dollar und lag damit deutlich über der Konsensschätzung von 5,74 Dollar. Nach den Rechnungslegungsregeln (GAAP) stieg der Gewinn je Aktie sogar um 19 Prozent auf 7,08 Dollar. Die bereinigte operative Marge erreichte 47,3 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet Amgen nun 38,9 bis 39,7 Milliarden Dollar Umsatz statt bisher 38,2 bis 39,4 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 22,90 bis 23,70 Dollar liegen. Es ist die dritte Anhebung in diesem Jahr.
Amgen: Die Wachstumsprodukte im dritten Quartal 2026
Mio. Dollar
Veränderung zum Vorjahr: Repatha +37 %, Evenity +39 %, Tezspire +43 %, Uplizna +191 %, Imdelltra +128 %.
Quelle: Amgen Inc., Mitteilung vom 3. November 2026
Daten als Tabelle
|Medikament
|Umsatz
|Repatha (Cholesterin)
|1085
|Evenity (Osteoporose)
|751
|Tezspire (Asthma)
|538
|Uplizna (seltene Erkrankungen)
|451
|Imdelltra (Lungenkrebs)
|406
Die Produkte
17 Blockbuster: Wachstum gegen den Patentablauf
Amgen muss doppelt so schnell laufen wie andere: Neue Medikamente müssen ausgleichen, was alte durch Nachahmer verlieren.
Siebzehn Produkte wuchsen im dritten Quartal zweistellig, ebenso viele erreichen aufs Jahr hochgerechnet mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz. Der Cholesterinsenker Repatha knackte erstmals die Marke von einer Milliarde Dollar im Quartal. Das seltene-Erkrankungen-Mittel Uplizna verdreifachte seinen Umsatz fast. Doch es gibt eine Kehrseite: Bei den Knochenmitteln Prolia und Xgeva sind Nachahmerprodukte, sogenannte Biosimilars, auf den Markt gekommen. Die Umsätze brachen um 45 beziehungsweise 47 Prozent ein. Beim Rheumamittel Enbrel sank der Nettopreis um 14 Prozent, weil in den USA seit 2026 staatlich ausgehandelte Preise für Medicare gelten.
Amgen: Umsatzeinbruch durch Biosimilars
Mio. Dollar
- Q3 2025
- Q3 2026
Prolia und Xgeva enthalten denselben Wirkstoff Denosumab, für den seit 2025 Nachahmerprodukte zugelassen sind.
Quelle: Amgen Inc., Mitteilung vom 3. November 2026
Daten als Tabelle
|Medikament
|Q3 2025
|Q3 2026
|Prolia
|1139
|632
|Xgeva
|539
|288
Die Stärke unseres Produktportfolios, kombiniert mit wichtigen klinischen Fortschritten und einer vielversprechenden Pipeline in später Entwicklung, stärkt unser Vertrauen in Amgens Fähigkeit, bis weit ins nächste Jahrzehnt nachhaltig zu wachsen.
Der Ausblick
MariTide im Blick: die große Wette auf den Abnehmmarkt
Die größte Hoffnung für die nächsten Jahre heißt MariTide. Die Abnehmspritze soll nur einmal im Monat gespritzt werden müssen und Amgen einen Platz im milliardenschweren Markt für Abnehmmittel sichern, den bisher Eli Lilly und Novo Nordisk beherrschen. Die Phase-3-Studien laufen, entscheidende Daten werden erst in den kommenden Jahren erwartet. Kurzfristig liefert die Pipeline weitere Impulse: Eine unter die Haut gespritzte Version des Augenmittels Tepezza und der Wirkstoff Dazodalibep gegen das Sjögren-Syndrom erreichten ihre Studienziele. Für den Rest des Jahres plant Amgen Investitionen von rund 2,6 Milliarden Dollar und Aktienrückkäufe von höchstens 3 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal hatte der Konzern keine eigenen Aktien zurückgekauft.
Die Bewertung
KGV um 20: nicht mehr billig, aber auch nicht überteuert
Gemessen an der Mitte der neuen Gewinnprognose von 23,30 Dollar je Aktie kommt die Amgen-Aktie auf ein KGV von rund 20. Das ist mehr als vor einem Jahr, als die Aktie noch unter 300 Dollar notierte, aber weniger als bei den Abnehmmittel-Spezialisten Eli Lilly und Novo Nordisk. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2,2 Prozent. Amgen hat die Ausschüttung zuletzt um 6 Prozent auf 2,52 Dollar je Quartal erhöht. Für die Amgen Aktienprognose bedeutet das: Der Markt honoriert bereits das breite Wachstum. Ein Erfolg von MariTide ist dagegen erst teilweise eingepreist.
Die Analysten
Kursziele bis 452 Dollar: die Aktie ist den Experten davongelaufen
Bemerkenswert: Die Amgen-Aktie hat die Kursziele vieler Analysten überholt. Laut MarketBeat lag das durchschnittliche Ziel im August bei rund 368 Dollar, die Mehrheit stufte die Aktie mit „Halten“ ein. Zu den Optimisten gehörten TD Cowen mit 452 Dollar, UBS mit 440 Dollar und RBC Capital mit 400 Dollar. Selbst diese Ziele liegen inzwischen unter dem aktuellen Kurs. Häufig folgen Analysten in solchen Fällen mit Anhebungen – oder sie warnen vor einer Überhitzung. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Amgen-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 465,67 Dollar (Nasdaq-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: MarketBeat; Stand August 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Schlusskurs 13. November
|465,67
|TD Cowen
|452
|UBS
|440
|RBC Capital
|400
|Durchschnitt (August)
|368
Die Szenarien
Amgen Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Das Wachstum hält an
Die neuen Medikamente wachsen weiter zweistellig, Imdelltra wird zum Standard bei kleinzelligem Lungenkrebs, und Analysten heben ihre Ziele an. Dann könnte die Amgen-Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen.
Szenario 2: Verschnaufpause
Nach fast 40 Prozent Kursplus nehmen Anleger Gewinne mit. Die Aktie konsolidiert, bis neue Studiendaten oder die Prognose für 2027 im Februar Impulse liefern.
Szenario 3: Gegenwind aus Washington
Neue Preisregeln, stärkerer Biosimilar-Druck oder ein Rückschlag bei MariTide lassen die Fantasie schrumpfen. Dann könnte die Aktie in Richtung der Analystenziele um 400 Dollar zurückfallen.
Häufige Fragen zur Amgen Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Amgen?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 8 Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 14 Prozent auf 6,45 Dollar. Beides lag über den Erwartungen.
Was erwartet Amgen für 2026?
Einen Umsatz von 38,9 bis 39,7 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 22,90 bis 23,70 Dollar.
Welche Medikamente treiben das Wachstum?
Vor allem Repatha, Evenity, Tezspire, Uplizna und Imdelltra. Dagegen verlieren Prolia und Xgeva durch Nachahmerprodukte stark an Umsatz.
Was ist MariTide?
Eine Abnehmspritze, die nur einmal im Monat verabreicht werden soll. Sie befindet sich in Phase-3-Studien.
Wie hoch ist die Dividende?
Amgen zahlt 2,52 Dollar je Quartal, aufs Jahr gerechnet 10,08 Dollar. Das entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 2,2 Prozent.
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