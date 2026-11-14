Amgen Aktienanalyse: Prognose zum dritten Mal angehoben – die Aktie lässt die Kursziele der Analysten hinter sich

Gemessen an der Mitte der neuen Gewinnprognose von 23,30 Dollar je Aktie kommt die Amgen-Aktie auf ein KGV von rund 20. Das ist mehr als vor einem Jahr, als die Aktie noch unter 300 Dollar notierte, aber weniger als bei den Abnehmmittel-Spezialisten Eli Lilly und Novo Nordisk. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2,2 Prozent. Amgen hat die Ausschüttung zuletzt um 6 Prozent auf 2,52 Dollar je Quartal erhöht. Für die Amgen Aktienprognose bedeutet das: Der Markt honoriert bereits das breite Wachstum. Ein Erfolg von MariTide ist dagegen erst teilweise eingepreist.