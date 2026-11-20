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Amgen Aktie: Wie Dazodalibep und Imdelltra die Bewertung antreiben könnten

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 15:04 1 Min. Piper Sandler

Piper Sandler hebt das Amgen-Kursziel um 85 auf 542 US-Dollar an und rechnet mit zusätzlichen Beiträgen von Dazodalibep und Imdelltra.

Bild: Amgen Inc.

Die Analysten von Piper Sandler heben ihr Kursziel für die Amgen-Aktie (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker: AMGN) von 457 auf 542 US-Dollar an und bestätigen das Rating "overweight". Das nach dem dritten Quartal aktualisierte Bewertungsmodell berücksichtige nun mögliche Beiträge aus zwei Anwendungsgebieten. Zum einen gehe es um Dazodalibep zur Behandlung von Patienten mit Sjögren-Syndrom und mittelschwerer bis schwerer systemischer Krankheitsaktivität. Zum anderen berücksichtige Piper Sandler den möglichen Einsatz von Imdelltra als Erhaltungstherapie im Rahmen der Erstlinienbehandlung des kleinzelligen Lungenkarzinoms im ausgedehnten Stadium. Bereits diese beiden Einsatzmöglichkeiten könnten den Unternehmenswert weiter steigern. Darüber hinaus würden die zahlreichen Wirkstoffkandidaten in der Entwicklung und die Möglichkeiten zur Erweiterung bestehender Zulassungen einen höheren Bewertungsmultiplikator rechtfertigen. Derzeit entspreche der Unternehmenswert von Amgen etwa dem 15-Fachen des für 2027 erwarteten EBITDA. Für eine höhere Bewertung spreche insbesondere die Aussicht, dass das bestehende Geschäft weiterhin stark genug wachsen könne, um künftige Einbußen durch den Verlust von Exklusivrechten bei einzelnen Medikamenten mehr als auszugleichen. Die Analysten von Piper Sandler bleiben bei ihrem Rating "overweight" für die Amgen-Aktie und sehen das Kursziel nun bei 542 US-Dollar. (Analyse vom 19.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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