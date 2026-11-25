Das Zwölfmonatshoch liegt bei 483,99 US-Dollar. Vom vorbörslichen Kurs sind es bis dorthin nur rund 1 %. Gelingt der Sprung darüber, wäre das charttechnisch ein Ausbruch nach oben; scheitert die Aktie, könnten nach zwei starken Tagen Gewinnmitnahmen einsetzen. Mitentscheiden werden die Daten um 14:30 Uhr MEZ: PCE-Preisindex und US-Bruttoinlandsprodukt. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.