Die Amgen-Aktie (ISIN US0311621009, WKN 867900, Symbol AMG, US-Symbol AMGN) gehört am Mittwoch vor US-Handelsbeginn wieder zu den Dow Jones Gewinnern. Um 11:30 Uhr MEZ notiert der Biotechkonzern vorbörslich 1,07 % höher bei 479,00 US-Dollar. Am Dienstag war die Aktie um 5,54 % auf 473,94 US-Dollar gesprungen – die stärkste Tagesbewegung seit Juni.
Amgen-Aktie vorbörslich Dow Jones Gewinner: Das Zwölfmonatshoch ist zum Greifen nah
Die Amgen-Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 1,07 % auf 479,00 US-Dollar und zählt erneut zu den Dow Jones Gewinnern. Nach dem größten Kurssprung seit Juni fehlt nur noch rund 1 % bis zum Zwölfmonatshoch.
Dow Jones Gewinner vorbörslich
Warum die Amgen-Aktie nach dem Sprung weiter steigt
Nach einem Plus von mehr als 5 % wären Gewinnmitnahmen keine Überraschung. Dass die Amgen-Aktie stattdessen vorbörslich weiter zulegt, zeigt, wie stark der Zug in Gesundheitswerte derzeit ist.
Die Rotation hält an
Technologiewerte stehen den zweiten Tag in Folge unter Druck, der Nasdaq-100-Future verlor am Morgen mehr als 2 %. Kapital fließt in Branchen, deren Geschäft wenig von Konjunktur und KI-Investitionen abhängt. Mit Johnson & Johnson (ISIN US4781601046, WKN 853260, Symbol JNJ, US-Symbol JNJ) steht ein weiterer Gesundheitswert unter den vorbörslichen Dow Jones Gewinnern.
Zollpläne und Zinsangst verstärken den Trend
Berichte über neue US-Einfuhrzölle gegen 16 Handelspartner und eine am Terminmarkt zu 97 % eingepreiste Zinserhöhung im Dezember erhöhen die Nervosität. Der Volatilitätsindex VIX stieg vorbörslich auf knapp 30 Punkte.
Rückenwind vom Dienstag
Am Dienstag hatten eine neue Analystenstudie der Investmentbank CICC und Übernahmefantasie im Biotechsektor den Kurs getrieben. Der Branchenindex für Biotechwerte gewann mehr als 6 %.
Solide Zahlen
Im dritten Quartal steigerte Amgen den Umsatz um 8 % und den bereinigten Gewinn je Aktie um 14 %. Die Jahresprognose wurde angehoben, in der Mitte der Spanne auf 39,3 Milliarden US-Dollar Umsatz und 23,30 US-Dollar Gewinn je Aktie.
Eine neue Unternehmensmeldung liegt am Mittwoch nicht vor. In den kommenden Wochen präsentiert sich Amgen auf zwei großen Gesundheitskonferenzen; dort dürfte die Pipeline im Mittelpunkt stehen, darunter das Abnehmmittel MariTide.
Einordnung
Die Marke, auf die jetzt alle schauen
Das Zwölfmonatshoch liegt bei 483,99 US-Dollar. Vom vorbörslichen Kurs sind es bis dorthin nur rund 1 %. Gelingt der Sprung darüber, wäre das charttechnisch ein Ausbruch nach oben; scheitert die Aktie, könnten nach zwei starken Tagen Gewinnmitnahmen einsetzen. Mitentscheiden werden die Daten um 14:30 Uhr MEZ: PCE-Preisindex und US-Bruttoinlandsprodukt. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
FAQ
Häufige Fragen zur Amgen-Aktie
Warum ist die Amgen-Aktie vorbörslich Dow Jones Gewinner?
Anleger schichten wegen fallender Technologiewerte, Zollplänen und Zinsangst weiter in Gesundheitsaktien um. Amgen profitiert zusätzlich vom Schwung des Vortags.
Wie hoch steht die Amgen-Aktie vorbörslich?
Um 11:30 Uhr MEZ bei 479,00 US-Dollar, 1,07 % über dem Schlusskurs vom Dienstag.
Wo liegt das Zwölfmonatshoch der Amgen-Aktie?
Bei 483,99 US-Dollar, rund 1 % über dem vorbörslichen Kurs.
Welche ISIN und WKN hat die Amgen-Aktie?
ISIN US0311621009, WKN 867900. Handelssymbol in Deutschland AMG, in den USA AMGN (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Amgen Inc.
- ISIN
- US0311621009
- WKN
- 867900
- Handelssymbol
- AMG
- US-Handelssymbol
- AMGN (Nasdaq)
- Kurs vorbörslich
- 479,00 US-Dollar (+1,07 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner vorbörslich am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Vorbörslicher US-Kurs um 11:30 Uhr MEZ
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