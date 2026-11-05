Amgen Aktie: Starke Medikamente und vielversprechende Pipeline - Kursziel deutlich erhöht

Das Analysehaus Canaccord reagiert auf die jüngsten Geschäftsergebnisse mit einer deutlichen Aufwertung seiner Kursprognose. Analyst Gary Nachman erhöht das Kursziel für die Amgen-Aktie von bisher 384 auf 440 USD - ein beeindruckender Sprung um rund 14,6%. Doch trotz der erfreulichen Entwicklung bleibt der Experte zurückhaltend und bestätigt in seiner Aktienanalyse vom 05. November 2026 das Rating "hold". Für Anleger entsteht damit eine spannende Ausgangslage: Die Geschäftsentwicklung überzeugt, doch Canaccord sieht offenbar noch keinen ausreichenden Grund für eine uneingeschränkte Kaufempfehlung.