Die Amgen Aktie ist einer der heimlichen Stars des Börsenjahres. Seit Ende 2025 hat das Papier des US-Biotechkonzerns um mehr als 40 Prozent zugelegt und zählt damit zu den stärksten Werten im Dow Jones. Anfang November markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 475,64 Dollar. Treiber sind starke Quartalszahlen und eine erneut angehobene Jahresprognose.
Amgen Aktie: Plus 40 Prozent seit Jahresbeginn, Prognose erneut erhöht – wie weit trägt der Biotech-Rekordlauf?
Amgen gehört 2026 zu den stärksten Werten im Dow Jones. Repatha und Evenity wachsen zweistellig, die Jahresprognose steigt erneut – und im Hintergrund baut der Konzern Kapazitäten für die Abnehmspritze MariTide auf. Die Amgen Aktie im Check.
Die Zahlen
Erwartungen klar übertroffen
Im dritten Quartal steigerte Amgen den Umsatz um acht Prozent auf 10,37 Milliarden Dollar und lag damit über den Schätzungen der Analysten. Beim bereinigten Gewinn je Aktie übertraf der Konzern mit 6,45 Dollar die Erwartungen deutlich. Für das Gesamtjahr peilt Amgen nun einen Umsatz von 38,9 bis 39,7 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 22,90 bis 23,70 Dollar an. Für die Amgen Aktie ist es bereits die nächste Prognoseanhebung in diesem Jahr.
Die Treiber
Herz, Knochen und Übergewicht
Getragen wird das Wachstum von neuen Kassenschlagern. Der Cholesterinsenker Repatha legte um 37 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Dollar zu, das Osteoporose-Mittel Evenity wuchs um 39 Prozent auf 751 Millionen Dollar. Insgesamt verzeichneten 17 Medikamente zweistellige Zuwächse. Belastend wirken dagegen die älteren Blockbuster Prolia und Xgeva, deren Patente ausgelaufen sind und die unter Konkurrenz durch Nachahmerprodukte leiden.
Die große Wette heißt MariTide. Amgen entwickelt das Mittel gegen Übergewicht, das nur einmal im Monat oder seltener gespritzt werden soll, und investiert 2026 rund 2,6 Milliarden Dollar, unter anderem in Produktionskapazitäten in den USA. Gleichzeitig signalisiert das Management, dass die operative Marge 2027 nicht unter die Leitlinie für 2026 fallen soll.
Amgen verdient heute mit Herz- und Knochenmedikamenten – und investiert in die Abnehmspritze von morgen. Diese Mischung macht die Aktie zum Biotech-Schwergewicht mit Fantasie.
Häufige Fragen zur Amgen Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei Amgen?
Der Umsatz stieg um acht Prozent auf 10,37 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 6,45 Dollar.
Was erwartet Amgen für 2026?
Einen Umsatz von 38,9 bis 39,7 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 22,90 bis 23,70 Dollar.
Was ist MariTide?
Ein Mittel gegen Übergewicht, das Amgen entwickelt und das nur einmal im Monat oder seltener verabreicht werden soll.
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