Wie lief das dritte Quartal bei Amgen?

Der Umsatz stieg um acht Prozent auf 10,37 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 6,45 Dollar.

Was erwartet Amgen für 2026?

Einen Umsatz von 38,9 bis 39,7 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 22,90 bis 23,70 Dollar.

Was ist MariTide?

Ein Mittel gegen Übergewicht, das Amgen entwickelt und das nur einmal im Monat oder seltener verabreicht werden soll.