Wie groß die Kluft am Dienstag war, zeigen die Indizes. Der technologielastige Nasdaq verlor rund 1,5 Prozent. Der Dow Jones stieg dagegen um knapp 0,9 Prozent und schloss erstmals über 50.000 Punkten. Amgen ist in beiden Indizes vertreten und gehörte im Dow zu den wichtigsten Stützen.

Der Nasdaq100 Gewinner bringt mit, was Anleger in unruhigen Phasen suchen. Das Geschäft ist breit aufgestellt: Im dritten Quartal wuchsen 17 Medikamente zweistellig. Zuletzt meldete Amgen zudem positive Daten aus einer späten Studie zu einem Mittel gegen die Autoimmunerkrankung Sjögren-Syndrom. Dazu kommt die Hoffnung auf das Abnehmmittel MariTide, mit dem der Konzern in den Milliardenmarkt der Gewichtsreduktion einsteigen will.