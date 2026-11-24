An einem Tag, an dem Chip-Aktien reihenweise zweistellig verloren, stand ein Schwergewicht aus einer ganz anderen Branche an der Spitze. Die Amgen Aktie (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Handelssymbol: AMG, US-Handelssymbol: AMGN) gewann 5,54 Prozent auf 473,94 Dollar und war damit der größte Nasdaq100 Gewinner des Tages. Zum Hoch der vergangenen zwölf Monate bei 483,99 Dollar fehlen nur noch rund 2 Prozent.
Amgen Aktie: Nasdaq100 Gewinner des Tages – plus 5,5 Prozent und nur noch knapp unter dem Jahreshoch
Die Amgen Aktie ist der größte Nasdaq100 Gewinner des Tages: Während Chipwerte einbrechen, steigt der Biotech-Riese um 5,54 Prozent auf 473,94 Dollar. Es ist der stärkste Tag seit Juni. Die Analyse zeigt, was die Aktie antreibt und welche Rolle eine Milliardenübernahme in der Branche spielt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Raus aus Chips, rein in Gesundheit
Eine einzelne Nachricht von Amgen erklärt den Kurssprung nicht. Der gesamte Gesundheitssektor legte am Dienstag kräftig zu, während Technologiewerte fielen. Auch Pfizer, Merck, Gilead und AbbVie gewannen jeweils mehr als 4 Prozent. Für die Amgen Aktie war es die größte Tagesbewegung seit dem 11. Juni.
Flucht aus Technologie
Nach dem Einbruch der Chip-Aktien schichteten Anleger in Branchen um, deren Geschäft nicht am KI-Ausbau hängt.
Milliardenübernahme
Der französische Pharmakonzern Sanofi kauft das US-Unternehmen Insmed für 41 Milliarden Dollar. Solche Preise wecken die Fantasie, was andere Biotech-Firmen wert sein könnten.
Starke eigene Zahlen
Im dritten Quartal steigerte Amgen den Umsatz um 8 Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar und den bereinigten Gewinn je Aktie um 14 Prozent auf 6,45 Dollar.
Einordnung
Der ruhige Riese zieht sogar den Dow mit
Wie groß die Kluft am Dienstag war, zeigen die Indizes. Der technologielastige Nasdaq verlor rund 1,5 Prozent. Der Dow Jones stieg dagegen um knapp 0,9 Prozent und schloss erstmals über 50.000 Punkten. Amgen ist in beiden Indizes vertreten und gehörte im Dow zu den wichtigsten Stützen.
Der Nasdaq100 Gewinner bringt mit, was Anleger in unruhigen Phasen suchen. Das Geschäft ist breit aufgestellt: Im dritten Quartal wuchsen 17 Medikamente zweistellig. Zuletzt meldete Amgen zudem positive Daten aus einer späten Studie zu einem Mittel gegen die Autoimmunerkrankung Sjögren-Syndrom. Dazu kommt die Hoffnung auf das Abnehmmittel MariTide, mit dem der Konzern in den Milliardenmarkt der Gewichtsreduktion einsteigen will.
Häufige Fragen zur Amgen Aktie
Warum ist die Amgen Aktie der Nasdaq100 Gewinner des Tages?
Anleger schichteten aus fallenden Chip-Aktien in Gesundheitswerte um. Die Übernahme von Insmed durch Sanofi für 41 Milliarden Dollar hob zusätzlich die Stimmung. Die Amgen Aktie stieg am 24. November 2026 um 5,54 Prozent.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Amgen Aktie?
Die ISIN lautet US0311621009, die WKN 867900. An der Nasdaq wird die Aktie unter AMGN gehandelt, in Deutschland unter AMG.
Wo schloss die Amgen Aktie?
Bei 473,94 Dollar, rund 2 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 483,99 Dollar.
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