Die Amgen-Aktie (ISIN US0311621009, WKN 867900, Symbol AMG, US-Symbol AMGN) gehört am Dienstagabend zu den größten Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, 22:35 Uhr) steht nach US-Handelsschluss ein Plus von 5,54 % auf 473,935 US-Dollar. Nach Daten von Unusual Whales ist es die stärkste Tagesbewegung seit dem 11. Juni – das Zwölfmonatshoch von 483,99 US-Dollar ist wieder in Reichweite.
Amgen-Aktie ist Dow Jones Gewinner am Abend: Größter Kurssprung seit Juni
Die Amgen-Aktie steigt zum US-Handelsschluss um 5,54 % auf 473,94 US-Dollar und ist zweitgrößter Dow Jones Gewinner. Hinter dem Sprung stehen die Flucht der Anleger in Gesundheitswerte, eine neue Analystenstudie und ein starkes drittes Quartal.
Dow Jones Gewinner Nr. 2
Warum die Amgen-Aktie so kräftig zulegt
Der Biotechkonzern profitierte am Dienstag gleich von mehreren Faktoren. Der wichtigste: Anleger zogen Geld aus KI- und Chipwerten ab und steckten es in defensive Branchen.
Rotation in Gesundheitswerte
Der Gesundheitssektor gewann am Dienstag rund 3 %, während der S&P 500 insgesamt nachgab. Mit Merck & Co. (ISIN US58933Y1055, WKN A0YD8Q, Symbol 6MK, US-Symbol MRK) und Johnson & Johnson (ISIN US4781601046, WKN 853260, Symbol JNJ, US-Symbol JNJ) stehen zwei weitere Pharmawerte unter den fünf größten Dow Jones Gewinnern.
Neue Analystenstudie
Die chinesische Investmentbank CICC hat laut Marktberichten die Beobachtung der Amgen-Aktie neu aufgenommen und sich dabei positiv geäußert. Solche Erststudien lenken zusätzliche Aufmerksamkeit auf einen Titel.
Übernahmefantasie in der Branche
Eine rund 41 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme im Biotechsektor hat die Stimmung für große Arzneimittelhersteller insgesamt verbessert. Der Branchenindex für Biotechwerte legte am Dienstag um mehr als 6 % zu.
Rückenwind aus dem dritten Quartal
Anfang November meldete Amgen 8 % mehr Umsatz und 14 % mehr bereinigten Gewinn je Aktie. Die Jahresprognose wurde angehoben: Der Umsatz soll in der Mitte der Spanne 39,3 Milliarden US-Dollar erreichen, der bereinigte Gewinn je Aktie 23,30 US-Dollar.
Hinzu kommen Termine: Amgen kündigte am Montag nach Börsenschluss Auftritte auf zwei großen Gesundheitskonferenzen an. Dort dürfte es vor allem um die Pipeline gehen – darunter das Abnehmmittel MariTide und der Wirkstoff Dazodalibep, für den zuletzt positive Daten aus einer Phase-3-Studie beim Sjögren-Syndrom vorlagen.
Einordnung
Defensiv – und trotzdem mit Wachstum
Im November hatte auch Amgen zeitweise unter der Schwäche des Biotechsektors gelitten. Die Erholung fällt nun umso deutlicher aus: Am Montag stieg die Aktie um 3,0 %, am Dienstag um weitere 5,5 %. Auf Sicht von sechs Monaten liegt sie laut ChartMill rund ein Drittel im Plus. In unruhigen Börsenphasen suchen Investoren Unternehmen, deren Geschäft wenig von der Konjunktur abhängt. Amgen bietet das – und zugleich steigende Gewinne.
FAQ
Häufige Fragen zur Amgen-Aktie
Warum ist die Amgen-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Anleger schichteten aus KI-Werten in Gesundheitsaktien um. Dazu kamen eine neue Analystenstudie, Übernahmefantasie in der Biotechbranche und die zuletzt angehobene Prognose.
Wie viel hat die Amgen-Aktie gewonnen?
Laut Indikation 5,54 % auf rund 473,94 US-Dollar – die stärkste Tagesbewegung seit Juni.
Wie liefen die letzten Quartalszahlen?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 8 %, der bereinigte Gewinn je Aktie um 14 %. Die Jahresziele wurden angehoben.
Welche ISIN und WKN hat die Amgen-Aktie?
ISIN US0311621009, WKN 867900. Handelssymbol in Deutschland AMG, in den USA AMGN (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Amgen Inc.
- ISIN
- US0311621009
- WKN
- 867900
- Handelssymbol
- AMG
- US-Handelssymbol
- AMGN (Nasdaq)
- Kurs
- 473,94 US-Dollar (+5,54 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 2 am 24.11.2026
Stand: 24.11.2026, Indikation Société Générale nach US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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