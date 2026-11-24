Im November hatte auch Amgen zeitweise unter der Schwäche des Biotechsektors gelitten. Die Erholung fällt nun umso deutlicher aus: Am Montag stieg die Aktie um 3,0 %, am Dienstag um weitere 5,5 %. Auf Sicht von sechs Monaten liegt sie laut ChartMill rund ein Drittel im Plus. In unruhigen Börsenphasen suchen Investoren Unternehmen, deren Geschäft wenig von der Konjunktur abhängt. Amgen bietet das – und zugleich steigende Gewinne.