Warum ist die American Water Works-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Anleger schichten aus fallenden KI-Aktien in defensive Versorger um, und die Anleiherenditen sinken. Eine eigene Meldung des Unternehmens gibt es nicht.

Wie stark steigt die American Water Works Aktie?

Laut Indikation legt die Aktie am 25. November 2026 rund 1,8 Prozent auf etwa 153,04 US-Dollar zu.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der American Water Works-Aktie?

Die ISIN lautet US0304201033, die WKN A0NJ38. An der NYSE wird die Aktie unter AWK gehandelt, in Deutschland unter AWC.