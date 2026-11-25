Die American Water Works-Aktie (ISIN: US0304201033, WKN: A0NJ38, Handelssymbol: AWK an der NYSE, deutsches Kürzel: AWC) legt am Mittwoch um rund 1,8 Prozent auf etwa 153,04 US-Dollar zu. Die American Water Works Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Gewinnern, während der Index rund 3 Prozent verliert. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Gefragt ist das, was der Versorger verkauft: Berechenbarkeit.
American Water Works-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 2 Prozent – Wasser statt KI im Börsensturm
Die American Water Works-Aktie steigt am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart um 1,8 Prozent auf 153,04 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Gewinnern. Der Wasserversorger profitiert von der Flucht der Anleger aus KI-Aktien und von sinkenden Anleiherenditen.
AWKAWK
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|AWK
|—
|—
|—
Die Gründe für den Kursgewinn
Sicherheit hat heute ihren Preis
Flucht aus dem KI-Sektor
Chip- und KI-Aktien fallen den zweiten Tag in Folge kräftig, der Nasdaq verliert zum Handelsstart fast 4 Prozent. Anleger kaufen Unternehmen mit regulierten, stabilen Einnahmen.
Anleiherenditen sinken
Obwohl der Markt mit einer Zinserhöhung der Fed rechnet, flüchten Anleger in Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel auf rund 4,84 Prozent. Sinkende Renditen stützen Versorgeraktien, die wegen ihrer Dividenden als Anleiheersatz gelten.
Wasser kennt keinen Zyklus
Trinkwasser und Abwasser werden unabhängig von Konjunktur, Zöllen und Technologiebudgets gebraucht.
Einordnung
Stabil, aber zinsabhängig
American Water Works ist der größte börsennotierte Wasserversorger der USA. Die Preise werden von Aufsichtsbehörden der Bundesstaaten genehmigt, was die Erträge planbar macht. Die Kehrseite: Versorger müssen viel investieren und finanzieren das zu einem guten Teil über Schulden. Steigen die Zinsen dauerhaft, wird das teurer. Die Inflationsdaten von heute sprechen eher für höhere Leitzinsen, auch wenn die Renditen am Anleihemarkt kurzfristig fallen.
Häufige Fragen zur American Water Works-Aktie
Warum ist die American Water Works-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Anleger schichten aus fallenden KI-Aktien in defensive Versorger um, und die Anleiherenditen sinken. Eine eigene Meldung des Unternehmens gibt es nicht.
Wie stark steigt die American Water Works Aktie?
Laut Indikation legt die Aktie am 25. November 2026 rund 1,8 Prozent auf etwa 153,04 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der American Water Works-Aktie?
Die ISIN lautet US0304201033, die WKN A0NJ38. An der NYSE wird die Aktie unter AWK gehandelt, in Deutschland unter AWC.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.