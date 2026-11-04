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AMD Quartalszahlen: Lisa Su zündet den KI-Turbo – Rechenzentrum fast verdoppelt, 17 Milliarden Dollar Prognose und mehr als 80 Prozent Wachstum für 2027

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 08:37 12 Min.

Vier Wochen lang hat die Börse AMD abgestraft. Fast 30 Prozent verlor die Aktie seit ihrem Rekordhoch, Intels Warnung vor einem schwachen PC-Markt riss den gesamten Chipsektor mit, und die Frage, ob der KI-Boom seinen Zenit überschritten hat, lag schwer über jeder Halbleiteraktie. Dann kamen die AMD Quartalszahlen – und mit ihnen eine Antwort, die kaum deutlicher hätte ausfallen können. Rekordumsatz, Rechenzentrumsgeschäft fast verdoppelt, eine Prognose für das Schlussquartal, die den Konsens um fast 800 Millionen Dollar übertrifft. Und dann der Satz von Lisa Su, der die Wall Street elektrisierte: Für 2027 erwartet AMD mehr als 80 Prozent Umsatzwachstum. Die Aktie sprang nachbörslich um 6,97 Prozent auf 517,63 Dollar.

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AMD Quartalszahlen: Lisa Su zündet den KI-Turbo – Rechenzentrum fast verdoppelt, 17 Milliarden Dollar Prognose und mehr als 80 Prozent Wachstum für 2027 Autor: Redaktion, aktiencheck.de · 4. November 2026 · Advanced Micro Devices, Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, US-Symbol: AMD) AMD Quartalszahlen Q3 2026 auf einen Blick: Umsatz: 13,38 Mrd. US-Dollar (+45 %), erwartet rund 13,09 Mrd. US-Dollar Bereinigter Gewinn je Aktie: 2,09 US-Dollar (+74 %), erwartet rund 1,95 US-Dollar Data Center: 8,55 Mrd. US-Dollar (+97 %), erwartet rund 8,20 Mrd. US-Dollar Bereinigte Bruttomarge: 56 Prozent (+1,9 Prozentpunkte) Prognose Q4 2026: rund 17 Mrd. US-Dollar Umsatz (±3 %), erwartet 16,23 Mrd. US-Dollar Ausblick 2027: Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent, erwartet rund 77 Prozent AMD Quartalszahlen im Check: Ist gegen Erwartung Die Messlatte war hoch, aber nicht unüberwindbar. Analysten hatten laut LSEG mit einem Umsatz von 13,09 Milliarden Dollar gerechnet – bereits am oberen Ende von AMDs eigener Prognose von 12,7 bis 13,3 Milliarden Dollar. AMD hat diese Spanne mit 13,38 Milliarden Dollar übersprungen. Es ist das 16. Quartal in Folge, in dem AMD die Umsatzschätzungen übertrifft. Noch deutlicher fiel der Gewinnsprung aus: Mit 2,09 Dollar je Aktie lag AMD rund 7 Prozent über dem Konsens. Umsatz: 13,377 Mrd. US-Dollar – erwartet rund 13,09 Mrd. US-Dollar (+2,2 Prozent über Konsens), Vorjahr 9,246 Mrd. US-Dollar. Übertroffen. Bereinigter Gewinn je Aktie: 2,09 US-Dollar – erwartet rund 1,95 US-Dollar (+7,2 Prozent), Vorjahr 1,20 US-Dollar. Übertroffen. GAAP-Gewinn je Aktie: 1,46 US-Dollar – Vorjahr 0,75 US-Dollar (+95 Prozent). Data Center: 8,546 Mrd. US-Dollar – erwartet rund 8,20 Mrd. US-Dollar (+4,2 Prozent), Vorjahr 4,341 Mrd. US-Dollar. Übertroffen. Client (PC-Prozessoren): 2,949 Mrd. US-Dollar – erwartet rund 3,05 Mrd. US-Dollar (−3,3 Prozent), Vorjahr 2,750 Mrd. US-Dollar. Verfehlt. Gaming: 773 Mio. US-Dollar – Vorjahr 1,298 Mrd. US-Dollar (−40 Prozent). Schwach. Embedded: 1,109 Mrd. US-Dollar – Vorjahr 857 Mio. US-Dollar (+29 Prozent). Stark. Prognose Q4-Umsatz: rund 17 Mrd. US-Dollar – erwartet 16,23 Mrd. US-Dollar (+4,7 Prozent). Deutlich übertroffen. Prognose Q4-Bruttomarge: rund 55 Prozent – erwartet 55,3 bis 55,5 Prozent. Im Rahmen, leicht darunter. Quelle: AMD (Mitteilung vom 3. November 2026); Erwartungen: LSEG über Reuters und CNBC, FactSet, XTB. Abweichungen: eigene Berechnung. Das Rechenzentrum explodiert: 97 Prozent Wachstum und eine Marge von 34 Prozent Das Herzstück der AMD Quartalszahlen ist das Rechenzentrumsgeschäft. Mit 8,55 Milliarden Dollar setzte AMD dort fast doppelt so viel um wie vor einem Jahr, gegenüber dem Vorquartal betrug das Plus 27 Prozent. Die Sparte steht inzwischen für 64 Prozent des Konzernumsatzes – vor einem Jahr waren es noch 47 Prozent. Getragen wurde das Wachstum von zwei Produktlinien zugleich: den EPYC-Serverprozessoren und den Instinct-Grafikprozessoren für künstliche Intelligenz, bei denen die neue Generation MI450 im Quartal an den Start ging. Noch beeindruckender ist die Gewinnentwicklung. Das operative Ergebnis der Rechenzentrumssparte stieg von 1,07 auf 2,88 Milliarden Dollar – ein Plus von 168 Prozent. Die operative Marge kletterte nach eigener Berechnung von knapp 25 auf fast 34 Prozent. Genau das ist der Hebel, auf den Investoren seit Jahren warten: Mit wachsender Größe verdient AMD überproportional mehr an jedem verkauften KI-Chip. Die Kundenliste liest sich wie das Who's who der KI-Branche. Nach Angaben von AMD betreiben Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI und Oracle bereits Modelle und Anwendungen auf den ersten Helios-Systemen – kompletten Server-Racks mit MI450-Grafikprozessoren und EPYC-Prozessoren der sechsten Generation. Oracle wird zudem neue Cloud-Instanzen mit den neuen EPYC-Chips ausstatten, und HPE kündigte an, dass der Cloud-Anbieter Vultr als erster Kunde Helios-Systeme von HPE einsetzt. Der Ausblick: 17 Milliarden Dollar und eine Ansage für 2027, die alles verändert So stark das abgelaufene Quartal war – den Kurssprung lösten vor allem die AMD Zahlen für die Zukunft aus. Für das vierte Quartal erwartet AMD einen Umsatz von rund 17 Milliarden Dollar, plus oder minus 3 Prozent. Das entspräche einem Wachstum von 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 27 Prozent gegenüber dem dritten Quartal. Der Konsens lag bei 16,23 Milliarden Dollar, vorsichtige Häuser wie HSBC hatten sogar nur 15,8 Milliarden Dollar erwartet. Selbst das untere Ende der AMD-Spanne von rund 16,5 Milliarden Dollar liegt über den Erwartungen. Im vierten Quartal soll zudem erstmals der Umsatz mit KI-Beschleunigern im Rechenzentrum den mit Serverprozessoren übertreffen. Doch der eigentliche Paukenschlag fiel erst in der Telefonkonferenz. Lisa Su erwartet für 2027 ein Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent. Laut LSEG hatten Analysten rund 77 Prozent unterstellt, laut Bloomberg sogar nur 75 Prozent. Zum Vergleich: AMDs bisheriges langfristiges Wachstumsziel lag bei mindestens 35 Prozent pro Jahr. Mehr als 80 Prozent des Umsatzes sollen 2027 aus dem Rechenzentrum stammen, das Servergeschäft soll sich verdoppeln. Auf Basis eines Jahresumsatzes 2026 von rund 52 Milliarden Dollar ergäbe sich rechnerisch ein Umsatz von mehr als 90 Milliarden Dollar im kommenden Jahr. Finanzchefin Jean Hu legte nach: Die operativen Kosten sollen 2027 höchstens halb so schnell wachsen wie der Umsatz. Das verspricht eine deutliche Ausweitung der operativen Marge – und damit einen Gewinnsprung, der noch steiler ausfallen dürfte als das Umsatzwachstum. Die Schattenseiten der AMD Quartalszahlen Wer genauer hinsieht, findet in den AMD Zahlen auch Schwachstellen – und die sollten Anleger kennen. Das PC- und Spielegeschäft schwächelt. Der Umsatz mit PC-Prozessoren lag mit 2,95 Milliarden Dollar unter der Erwartung von rund 3,05 Milliarden Dollar und ging gegenüber dem Vorquartal zurück. Im Gaming-Geschäft brach der Umsatz um 40 Prozent auf 773 Millionen Dollar ein, belastet durch geringere Erlöse mit Konsolenchips und Grafikkarten sowie die Knappheit bei Speicherchips. Das operative Ergebnis der Sparte Client und Gaming sank von 867 auf 573 Millionen Dollar. Die Warnung von Intel vor einer längeren Schwäche im PC-Markt findet hier ihr Echo. Die Marge wächst nicht mit. Die bereinigte Bruttomarge soll im vierten Quartal von 56 auf rund 55 Prozent sinken und liegt damit leicht unter den Erwartungen von 55,3 bis 55,5 Prozent. Der Grund: KI-Beschleuniger erzielen eine niedrigere Marge als der Konzerndurchschnitt – je stärker sie wachsen, desto mehr drücken sie auf die Bruttomarge. Eine Prognose für die Bruttomarge 2027 wollte Jean Hu ausdrücklich nicht geben. Bernstein-Analyst Stacy Rasgon rechnet für 2027 mit rund 54 Prozent. Der Cashflow bricht ein. Der freie Cashflow fiel im dritten Quartal auf 554 Millionen Dollar, nach 1,53 Milliarden Dollar im Vorjahr und 1,56 Milliarden Dollar im Vorquartal. Die Cashflow-Marge sank auf 4 Prozent. Hauptgrund ist ein massiver Lageraufbau: Die Vorräte stiegen allein im Quartal um rund 3 Milliarden Dollar auf 11,46 Milliarden Dollar – AMD baut offenbar Bestände für den Hochlauf von Helios und Venice im vierten Quartal auf. Gleichzeitig verdoppelte sich die Verschuldung durch neue Anleihen und Commercial Paper von 3,2 auf 7,1 Milliarden Dollar. Aktien kaufte AMD im Quartal nicht zurück. Die Abhängigkeit von wenigen Großkunden wächst. Wenn mehr als 80 Prozent des Umsatzes aus dem Rechenzentrum stammen und dort eine Handvoll Hyperscaler und KI-Labore den Ton angeben, wird jeder einzelne Großauftrag zum Risikofaktor. AMD selbst nennt in seinen Risikohinweisen neben Exportbeschränkungen, Speicherknappheit und Fertigungsausbeuten ausdrücklich den möglichen Verlust eines bedeutenden Kunden. Die Börsenreaktion: Befreiungsschlag nach dem Absturz Um die Wucht der Reaktion zu verstehen, muss man auf die vergangenen Wochen blicken. Am 6. Oktober markierte die AMD-Aktie mit 658,52 Dollar ein Rekordhoch, nachdem sie sich seit dem Frühjahrstief fast verdreifacht hatte. Dann kippte die Stimmung. Zweifel an der Finanzierung der KI-Investitionen und die schwache Prognose von Intel schickten die Aktie auf Talfahrt. Am Montag fiel sie um 7,52 Prozent auf 466,84 Dollar und lag damit rund 29 Prozent unter dem Rekord. Schon am Dienstag setzte vor den AMD Quartalszahlen eine Erholung ein: Die Aktie schloss 3,65 Prozent höher bei 483,90 Dollar. Nach den Zahlen ging es nachbörslich um weitere 6,97 Prozent auf 517,63 Dollar nach oben, im Hoch wurden rund 530 Dollar bezahlt. Binnen zwei Tagen hat die Aktie damit rund 11 Prozent zurückgewonnen. Der Börsenwert liegt bei rund 860 Milliarden Dollar. Vom Rekordhoch ist die Aktie aber noch immer gut 21 Prozent entfernt. Auch andere Chipwerte wie Nvidia profitierten von den AMD Zahlen. Was Analysten zu den AMD Quartalszahlen sagen Die Wall Street steht seit Langem mehrheitlich hinter AMD: Laut Investing.com raten 44 von 54 Analysten zum Kauf, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel lag vor den Quartalszahlen bei rund 647 Dollar und damit rund 25 Prozent über dem nachbörslichen Kurs. Erste Reaktionen nach den Zahlen fielen positiv aus. Goldman Sachs bestätigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 700 Dollar, Piper Sandler hob das Ziel von 600 auf 650 Dollar an. Futurum-Chef Daniel Newman verwies darauf, dass AMD in der Vergangenheit eher zurückhaltend prognostiziert und dann übertroffen habe – das Muster setze sich fort. Die Spanne der Kursziele bleibt allerdings enorm. Am oberen Ende sieht Baird die Aktie bei 1.250 Dollar, Citi bei 800 Dollar. Zurückhaltender sind HSBC mit „Hold" und 500 Dollar sowie Morgan Stanley mit „Equal-Weight" und 510 Dollar. Morgan-Stanley-Analyst Joseph Moore hatte vor den Zahlen erwartet, dass ein sehr starkes Servergeschäft die Schwäche im PC-Markt mindestens ausgleicht – genau so ist es gekommen. Nach dieser Prognose dürften in den kommenden Tagen zahlreiche Analysten ihre Modelle für 2027 deutlich anheben. Worauf Anleger nach den AMD Quartalszahlen achten sollten Der Hochlauf von Helios und MI450: Die 17 Milliarden Dollar im vierten Quartal hängen daran, dass AMD die Rack-Systeme tatsächlich in großer Stückzahl ausliefert. Speicherknappheit und Fertigungsausbeuten sind die größten Risiken. Die Bruttomarge 2027: Mehr KI-Umsatz bedeutet tendenziell weniger Marge. Ob die Kostendisziplin den Mix-Effekt ausgleicht, entscheidet über die Gewinnentwicklung. Der freie Cashflow: Der Lageraufbau muss sich im vierten Quartal in Umsatz und Cash verwandeln. Bleibt der Cashflow schwach, wird die Frage nach der Finanzierung des Wachstums lauter. Der PC-Markt: Das Client-Geschäft ist zwar nur noch ein kleiner Teil des Konzerns, aber ein schwacher PC-Markt bleibt eine Belastung für die Aktie. Die Rückkehr zum Rekordhoch: Technisch liegt die nächste Hürde bei rund 530 Dollar, dem nachbörslichen Hoch. Bis zum Rekord von 658,52 Dollar fehlen noch gut 27 Prozent. AMD auf einen Blick Advanced Micro Devices, Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, US-Symbol: AMD) Schlusskurs 3. November 2026: 483,90 US-Dollar (+3,65 Prozent) Nachbörslich nach den AMD Quartalszahlen: 517,63 US-Dollar (+6,97 Prozent), Hoch rund 530 US-Dollar Rekordhoch: 658,52 US-Dollar (6. Oktober 2026) Marktkapitalisierung: rund 860 Milliarden US-Dollar Umsatz Q3 2026: 13,38 Mrd. US-Dollar (+45 Prozent), Konsens rund 13,09 Mrd. US-Dollar Bereinigter Gewinn je Aktie Q3 2026: 2,09 US-Dollar (+74 Prozent), Konsens rund 1,95 US-Dollar Data Center Q3 2026: 8,55 Mrd. US-Dollar (+97 Prozent) Prognose Q4 2026: Umsatz rund 17 Mrd. US-Dollar ±3 Prozent, bereinigte Bruttomarge rund 55 Prozent Ausblick 2027: Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent, Rechenzentrum mehr als 80 Prozent des Umsatzes Durchschnittliches Analysten-Kursziel vor den Zahlen: rund 647 US-Dollar CEO: Lisa Su, CFO: Jean Hu Häufige Fragen zu den AMD Quartalszahlen Wie sind die AMD Quartalszahlen für Q3 2026 ausgefallen? AMD steigerte den Umsatz um 45 Prozent auf den Rekordwert von 13,38 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 74 Prozent auf 2,09 US-Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 97 Prozent auf 8,55 Milliarden US-Dollar. Hat AMD die Erwartungen übertroffen? Ja. Umsatz, Gewinn je Aktie, das Rechenzentrumsgeschäft und die Prognose für das vierte Quartal lagen über den Schätzungen. Unter den Erwartungen blieb nur das PC-Geschäft. Welche Prognose gibt AMD für 2027? CEO Lisa Su erwartet für 2027 ein Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent. Analysten hatten rund 77 Prozent erwartet. Das Rechenzentrum soll mehr als 80 Prozent des Umsatzes ausmachen. Wie reagiert die AMD-Aktie auf die Quartalszahlen? Nach einem Schlusskurs von 483,90 US-Dollar stieg die Aktie nachbörslich um 6,97 Prozent auf 517,63 US-Dollar. Welche ISIN und welches US-Handelssymbol hat die AMD-Aktie? ISIN US0079031078, WKN 863186, US-Handelssymbol AMD an der Nasdaq. Fazit: AMD liefert die Antwort, auf die der Chipsektor gewartet hat Die AMD Quartalszahlen kommen zur richtigen Zeit. In einem Moment, in dem die Börse an der Nachhaltigkeit des KI-Booms zweifelte und Intel die Halbleiterbranche in die Defensive gedrängt hatte, liefert AMD den Gegenbeweis: Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur wächst nicht langsamer, sondern schneller. Ein Rechenzentrumsgeschäft, das sich fast verdoppelt, eine Quartalsprognose weit über dem Konsens und die Ansage von mehr als 80 Prozent Wachstum für 2027 – das ist die Erzählung eines Unternehmens, das gerade erst in eine neue Größenordnung hineinwächst. Ganz ohne Fragezeichen sind die AMD Zahlen dennoch nicht. Der Cashflow ist eingebrochen, die Verschuldung gestiegen, die Marge wächst nicht mit dem Umsatz, und das PC-Geschäft schwächelt. Doch diese Punkte wiegen leichter als die strategische Botschaft: AMD ist nicht mehr nur der Herausforderer von Nvidia, sondern ein KI-Infrastrukturanbieter, dem die größten Namen der Branche ihre Rechenzentren anvertrauen. Gelingt der Hochlauf von Helios und MI450 wie angekündigt, dürfte das Rekordhoch von 658,52 Dollar nicht das letzte Wort gewesen sein. Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Unternehmenszahlen stammen aus der Mitteilung von Advanced Micro Devices, Inc. vom 3. November 2026 sowie aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Konsensschätzungen stammen aus öffentlich verfügbaren Analystenumfragen (u. a. LSEG, FactSet, Bloomberg) und können je nach Datenanbieter abweichen. Wiedergegebene Analystenmeinungen und Kursziele sind Einschätzungen Dritter und stammen teilweise aus der Zeit vor Veröffentlichung der Quartalszahlen. Spartenmargen, Abweichungen zum Konsens, der rechnerische Umsatz 2027 und die Marktkapitalisierung sind eigene Berechnungen der Redaktion. Kursangaben beziehen sich auf den US-Handel an der Nasdaq (Stand: 3. November 2026, Schlusskurs und nachbörslicher Handel). Investitionen in Aktien sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Redaktion, aktiencheck.de

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