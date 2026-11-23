Die AMD Aktie (ISIN: US0079031078, FSE: AMD, NASDAQ: AMD) hat am Freitag, 20.11.2026, rund 13,25 % auf 424,39 US-Dollar nachgegeben und die Handelswoche mit einem Minus von rund 20,5 % beendet (Vorwoche: 534,06 Dollar). Heute Morgen zeigt sich eine Gegenbewegung: Vorbörslich notierte die Aktie gegen 10:30 Uhr MEZ (04:30 Uhr in New York) rund 6,7 % höher bei etwa 453 Dollar, allerdings im dünnen Handel. In Euro lag der Kurs bei Lang & Schwarz um 08:37 Uhr bei 408,05 Euro, ein Plus von 2,8 % zum Xetra-Schluss vom Freitag von 396,90 Euro. Diese AMD Aktienanalyse ordnet ein, was den Kurs belastet hat und was Zahlen und Analysten sagen.
AMD Aktienanalyse: Minus 20,5% in einer Woche, Data-Center-Umsatz +97%- Was hat der Short-Report mit dem Absturz zu tun?
Die AMD Aktie hat in einer Woche gut ein Fünftel verloren und erholt sich vorbörslich. Die AMD Aktienanalyse ordnet Short-Report, Quartalszahlen, Bewertung, Analysten-Konsens und Charttechnik ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices Inc., Santa Clara (USA)
- ISIN
- US0079031078
- Ticker
- AMD (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- Branche
- Halbleiter, KI-Beschleuniger, Prozessoren
- 52-Wochen-Spanne
- 188,22 $ bis 658,52 $
- Letzte Zahlen
- Q3 2026 am 03.11.2026
Stand: 23.11.2026, Kurs: Nasdaq, Schluss 20.11.2026 und vorbörslich 23.11.2026
Der Auslöser
Was ist bei der AMD Aktie passiert?
Die AMD Aktie litt in dieser Woche unter zwei Dingen gleichzeitig. Zum einen unter einem AMD-spezifischen Auslöser: Am Donnerstag, 19.11.2026, veröffentlichte das Research-Haus Hunterbrook einen Short-Report mit Vorwürfen zu China-Geschäft und Exportkontrollen. AMD erklärte laut Berichten, die Exportregeln einzuhalten; unabhängig bestätigt sind die Vorwürfe nicht. Die Aktie verlor an dem Tag rund 8 %. Zum anderen kam am Freitag der breite Ausverkauf im KI- und Halbleitersektor hinzu: Der Nasdaq 100 gab um rund 5,6 % nach, Nvidia verlor 14,0 %, Broadcom 12,2 %. Hintergrund waren Berichte über eine Prüfung der Nvidia-Bilanzierung durch die US-Börsenaufsicht (ein Verfahren ist keine Feststellung von Fehlverhalten), Führungsfragen bei Nvidia sowie die Sorge, ob sich die hohen Investitionen in KI-Rechenzentren rechnen. Der Chip-ETF SOXX verlor binnen fünf Handelstagen fast 14 %.
Heute ist die Stimmung besser: Die Futures auf den Nasdaq 100 liegen vor Handelsbeginn rund 3 bis 3,8 % im Plus, Taiwan hat Leerverkäufe beschränkt. Strategen warnen aber, dass ein Rebound nach der schwächsten Nasdaq-100-Woche seit März 2020 nicht automatisch eine Trendwende bedeutet. Einen eigenen AMD-Auslöser für den Anstieg gibt es nach den vorliegenden Angaben nicht.
Das Geschäft
Womit verdient AMD sein Geld?
AMD entwickelt Prozessoren für PCs und Server, Grafikchips und zunehmend KI-Beschleuniger für Rechenzentren. Das Data-Center-Geschäft ist inzwischen der größte Umsatzbringer und wächst am schnellsten. Das Unternehmen tritt dort gegen Nvidia an, das den Markt für KI-Chips dominiert, und gegen Intel bei Server-Prozessoren. Im PC-Geschäft schwächelt dagegen das Segment Client und Gaming.
Für Anleger ist AMD deshalb eine Wette auf zwei Fragen: Kann der Konzern im KI-Markt dauerhaft Marktanteile gewinnen, und halten die Großkunden ihre Investitionen hoch? Genau diese Fragen stellt der aktuelle Ausverkauf auf den Prüfstand.
Die Zahlen
Wie gut sind die Zahlen hinter der AMD Aktie?
Im dritten Quartal 2026 wuchs AMD kräftig, getrieben vom Rechenzentrum: Der Umsatz legte um 45 % zu, das Data-Center-Geschäft nahezu um das Doppelte.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|13,38 Mrd. $
|+45 %
|Data Center
|8,55 Mrd. $
|+97 %
|Client und Gaming
|3,7 Mrd. $
|–8 %
|Nettogewinn (GAAP)
|2,43 Mrd. $
|–
|Nettogewinn (Non-GAAP)
|3,47 Mrd. $
|EPS 2,09 $ (+74 %)
|Bruttomarge (Non-GAAP)
|56 %
|–
Zahlen laut Unternehmensmitteilung vom 03.11.2026; Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal. Non-GAAP: bereinigt um Sondereffekte.
Quelle: Unternehmensmitteilung AMD, 03.11.2026
Das Data-Center-Segment macht damit rund 64 % des Umsatzes aus. Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 3 %) und eine bereinigte Bruttomarge von etwa 55 % in Aussicht. Der Free Cashflow der vergangenen zwölf Monate betrug nach Marktdaten (Stand 22.11.2026) rund 7,06 Milliarden Dollar.
Die Bewertung
Wie hoch ist die AMD Aktie bewertet?
Auf Basis der vergangenen zwölf Monate liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 92, auf Basis der Gewinnerwartungen bei etwa 28; eine andere Berechnung vom 19.11.2026 kam auf rund 31 (alle Werte zum Freitagsschluss bzw. kurz davor). Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt rund 15,5 auf vergangene und rund 8,3 auf erwartete Umsätze. Der Börsenwert liegt bei rund 702 Milliarden Dollar.
Auf Sicht von 52 Wochen steht die AMD Aktie noch rund 90 % im Plus, die Spanne reicht von 188,22 bis 658,52 Dollar. Gegenüber dem Hoch fehlen damit rund 36 %. Da die Aktie in Dollar notiert, spielen Wechselkursschwankungen für Euro-Anleger eine Rolle. Zum Branchenvergleich: Eine Peer-Tabelle mit KGV-Werten von Nvidia, Intel und Broadcom lag zum Redaktionsschluss nicht belastbar vor.
Der Konsens
Was sagen Analysten zur AMD Aktienprognose?
Der Analysten-Konsens war vor dem Ausverkauf einhellig positiv. Nach dem Stand vom 13.11.2026 beobachteten 54 Analysten die AMD Aktie: 48 mit Kaufeinstufung (davon 42 mit Strong Buy), 6 mit Hold, keiner mit Sell. Das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 657,74 Dollar, der Median bei 650 Dollar, die Spanne reichte von 525 bis 1.250 Dollar. Rating-Änderungen nach dem Short-Report und dem Kursrutsch (19. bis 23.11.2026) sind nicht bekannt; die Gesamteinstufung im Konsens lautet laut Marktdaten vom 23.11.2026 weiterhin Strong Buy. Zuvor hatten mehrere Häuser im November Kaufurteile bestätigt oder ihre Ziele angehoben.
|Merkmal
|Wert
|Analysten
|54
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|48 / 6 / 0
|Ø-Kursziel
|rund 657,74 $
|Median
|650 $
|Spanne der Ziele
|525 bis 1.250 $
Die Zahlen stammen vom 13.11.2026, also vor Short-Report und Ausverkauf; die Ziele sind eine Momentaufnahme und keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand 13.11.2026
Das Durchschnittsziel liegt rechnerisch rund 55 % über dem Freitagsschluss. Das ist eine Momentaufnahme des Konsenses und keine Erwartung von aktiencheck.de.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik der AMD Aktie?
Der Freitagsschluss von 424,39 Dollar lag knapp unter der 200-Tage-Linie, die bei rund 430 Dollar verläuft. Die 50-Tage-Linie steht bei rund 553 Dollar, die 20-Tage-Linie bei rund 509 Dollar. Der Relative-Strength-Index liegt mit etwa 38 nahe der überverkauften Zone, aber noch nicht darunter. Als Unterstützung gelten die Marken um 404 und 402 Dollar sowie die runde 400-Dollar-Marke. Chartanalysten warnen, dass ein Bruch darunter den Weg in Richtung 350 und 270 Dollar öffnen könnte. Auf der Oberseite nennen sie die 20-Tage-Linie um 509 Dollar und die 50-Tage-Linie um 553 Dollar als Hürden. Das sind beschreibende Marken, kein Signal.
Der Vergleich
Wie schlägt sich die AMD Aktie gegen Nvidia und Broadcom?
|Aktie
|Freitag, 20.11.2026
|Vorbörslich, 23.11.2026
|AMD
|–13,2 %
|+6,7 %
|Nvidia
|–14,0 %
|+9,4 %
|Broadcom
|–12,2 %
|+6,3 %
|Marvell
|–
|+7,5 %
Vorbörslich: Stand 04:30 Uhr New Yorker Zeit, dünner Handel. Prozentwerte gerundet.
Quelle: Nasdaq, 20.11. und 23.11.2026
Pro und Contra
Was spricht für die AMD Aktie – und was dagegen?
Die Szenarien
Wie sieht die AMD Aktienprognose aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene AMD Aktienprognose und kein eigenes Kursziel ab. Am Markt werden im Wesentlichen drei Lesarten diskutiert, die auf Daten Dritter beruhen:
Konsens-Pfad: Wer dem Analysten-Konsens folgt, sieht die Ziele bei rund 650 bis 660 Dollar (Spanne 525 bis 1.250 Dollar) und setzt darauf, dass die KI-Nachfrage nach dem Rücksetzer intakt bleibt.
Skeptischer Pfad: Kritiker verweisen auf die Bewertung, auf den Short-Report und auf die Abhängigkeit vom KI-Zyklus. Verschärfen sich Exportregeln, könnte das Wachstum im China-Geschäft leiden.
Charttechnischer Test: Hält die Zone um 400 Dollar, sehen Chartanalysten Raum für eine Erholung bis in den Bereich von 509 bis 553 Dollar; ein Bruch öffnet nach ihrer Lesart den Weg bis 350 Dollar.
Welche Lesart sich durchsetzt, hängt von der Nvidia-Entwicklung, von Aussagen zu Exportkontrollen und von den Investitionsplänen der Cloud-Anbieter ab.
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der AMD Aktie jetzt?
Ein Termin für die nächsten AMD-Zahlen liegt nach den vorliegenden Angaben noch nicht fest; die letzten Zahlen kamen am 03.11.2026. Kurzfristig zählen die Reaktion von AMD auf die Vorwürfe, die Entwicklung bei Nvidia einschließlich der erwarteten Quartalsmitteilung bei der US-Börsenaufsicht und die Zahlen von Dell am Dienstag als Gradmesser für KI-Server. Der US-Handel pausiert am Donnerstag wegen Thanksgiving, am Freitag endet er früh.
FAQ
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Warum ist die AMD Aktie so stark gefallen?
Ein Short-Report am 19.11.2026 und der breite KI-Ausverkauf am 20.11.2026 trafen zusammen. Die Aktie verlor am Freitag 13,25 % auf 424,39 Dollar und binnen einer Woche rund 20,5 %.
Wie hoch ist die AMD Aktie bewertet?
Das erwartete KGV liegt bei rund 28, das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate bei rund 92 (Stand 22.11.2026, Kurs vom 20.11.).
Was sagen Analysten zur AMD Aktienprognose?
Im Konsens vom 13.11.2026 raten 48 von 54 Analysten zum Kauf, 6 zum Halten, keiner zum Verkauf. Das Durchschnittsziel lag bei rund 658 Dollar.
Wie lief das dritte Quartal 2026 bei AMD?
Der Umsatz stieg um 45 % auf 13,38 Milliarden Dollar, das Data-Center-Geschäft um 97 % auf 8,55 Milliarden Dollar.
Wann legt AMD die nächsten Zahlen vor?
Ein Termin ist nach den vorliegenden Angaben noch nicht bestätigt. Die letzten Zahlen erschienen am 03.11.2026.
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