Die AMD Aktie litt in dieser Woche unter zwei Dingen gleichzeitig. Zum einen unter einem AMD-spezifischen Auslöser: Am Donnerstag, 19.11.2026, veröffentlichte das Research-Haus Hunterbrook einen Short-Report mit Vorwürfen zu China-Geschäft und Exportkontrollen. AMD erklärte laut Berichten, die Exportregeln einzuhalten; unabhängig bestätigt sind die Vorwürfe nicht. Die Aktie verlor an dem Tag rund 8 %. Zum anderen kam am Freitag der breite Ausverkauf im KI- und Halbleitersektor hinzu: Der Nasdaq 100 gab um rund 5,6 % nach, Nvidia verlor 14,0 %, Broadcom 12,2 %. Hintergrund waren Berichte über eine Prüfung der Nvidia-Bilanzierung durch die US-Börsenaufsicht (ein Verfahren ist keine Feststellung von Fehlverhalten), Führungsfragen bei Nvidia sowie die Sorge, ob sich die hohen Investitionen in KI-Rechenzentren rechnen. Der Chip-ETF SOXX verlor binnen fünf Handelstagen fast 14 %.

Heute ist die Stimmung besser: Die Futures auf den Nasdaq 100 liegen vor Handelsbeginn rund 3 bis 3,8 % im Plus, Taiwan hat Leerverkäufe beschränkt. Strategen warnen aber, dass ein Rebound nach der schwächsten Nasdaq-100-Woche seit März 2020 nicht automatisch eine Trendwende bedeutet. Einen eigenen AMD-Auslöser für den Anstieg gibt es nach den vorliegenden Angaben nicht.