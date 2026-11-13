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AMD Aktie: William Blair stuft hoch – NVIDIAs Probleme eröffnen neue Chancen

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 10:34 1 Min. William Blair & Co

William Blair stuft AMD auf "outperform" hoch und sieht Chancen durch die gesunkene Bewertung sowie Probleme bei Intel und NVIDIA.

Bild: Unsplash

Die Analysten von William Blair & Co stufen die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker: AMD) von "market perform" auf "outperform" hoch. Das Chance-Risiko-Verhältnis habe sich zugunsten von AMD verschoben. Intels Xeon-Roadmap sei weiterhin von Verzögerungen und Lieferengpässen geprägt. Gleichzeitig erweise sich der Übergang zu Arm-basierten Host-Prozessoren als weniger einschneidend als befürchtet. Darüber hinaus sei der Bewertungsmultiplikator der AMD-Aktie deutlich gesunken, während die Schätzungen gestiegen seien. Dies mache die Bewertung aus Sicht der Analysten von William Blair attraktiver. Zusätzliche Chancen würden sich dadurch ergeben, dass der größte Wettbewerber NVIDIA unter verstärkter kritischer Beobachtung stehe und mit einem Führungsvakuum konfrontiert sei. Vor diesem Hintergrund sähen die Analysten weiteres Aufwärtspotenzial für die AMD-Aktie. Die Analysten von William Blair bewerten die AMD-Aktie nun mit dem Rating "outperform". (Analyse vom 12.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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