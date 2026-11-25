Wie stark ist AMD im dritten Quartal gewachsen?

Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar.

Was erwartet AMD für das vierte Quartal?

AMD rechnet mit rund 17 Milliarden Dollar Umsatz, mit einer Schwankungsbreite von drei Prozent.

Was plant AMD für 2027?

Lisa Su stellt ein Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent und eine Verdoppelung des Serverumsatzes in Aussicht.