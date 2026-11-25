Die AMD Aktie hat ein Quartal hinter sich, das Lisa Su als das größte und profitabelste der Firmengeschichte bezeichnete. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 45 Prozent auf den Rekordwert von 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft legte um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar zu. Für das laufende Quartal peilt AMD rund 17 Milliarden Dollar an – mehr, als der Markt erwartet hatte.
AMD Aktie: Rekordquartal, 17 Milliarden im Visier, plus 80 Prozent für 2027 – wird Lisa Su zum Nvidia-Albtraum?
Das Rechenzentrumsgeschäft hat sich fast verdoppelt, die Nachfrage übersteigt das Angebot, und für 2027 stellt die Chefin ein Umsatzplus von mehr als 80 Prozent in Aussicht. Was hinter dem Rekordlauf der AMD Aktie steckt – und wo die Risiken liegen.
Der Ausblick
Mehr Nachfrage als Angebot
Die eigentliche Sprengkraft lag im Ausblick auf 2027: AMD rechnet nun mit einem Umsatzplus von mehr als 80 Prozent, der Serverumsatz soll sich verdoppeln. Das ist mehr als doppelt so viel, wie das langfristige Finanzmodell vom Analystentag vor einem Jahr vorsah. Auf Nachfrage bestätigte Su, dass die Nachfrage höher sei als das Angebot. AMD habe Wafer, Substrate, Advanced Packaging und Speicher gesichert und arbeite an weiteren Kapazitäten. Für die AMD Aktie ist das die zentrale Botschaft: Der Engpass liegt in der Fertigung, nicht bei den Kunden.
Die Kehrseite
Schwächen abseits der KI
Nicht alles läuft rund. Das Segment Client und Gaming schrumpfte um acht Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar, die operative Marge dort fiel von 21 auf 15 Prozent. Nach einer Anleiheemission im August stieg die Verschuldung auf 7,1 Milliarden Dollar, die Lagerbestände wuchsen binnen eines Quartals um gut ein Drittel. Das Management begründet das mit der Absicherung knapper Komponenten. Die Abhängigkeit vom Rechenzentrum wächst: Es steht inzwischen für 64 Prozent des Umsatzes, vor einem Jahr waren es 47 Prozent.
AMD ist vom Herausforderer zum ernsthaften zweiten Anbieter im KI-Rechenzentrum geworden. Die Messlatte für 2027 liegt jetzt allerdings so hoch, dass jede Lieferverzögerung auffallen dürfte.
Häufige Fragen zur AMD Aktie
Wie stark ist AMD im dritten Quartal gewachsen?
Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar.
Was erwartet AMD für das vierte Quartal?
AMD rechnet mit rund 17 Milliarden Dollar Umsatz, mit einer Schwankungsbreite von drei Prozent.
Was plant AMD für 2027?
Lisa Su stellt ein Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent und eine Verdoppelung des Serverumsatzes in Aussicht.
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