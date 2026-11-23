Die AMD Aktie (ISIN US0079031078, Ticker AMD) notierte am Montag um 15:13 Uhr MEZ bei 454,34 Dollar und damit rund sieben Prozent über dem Freitagsschluss von 424,39 Dollar. Die AMD Aktienprognose der Analysten bleibt trotz des Absturzes erstaunlich optimistisch: Der Konsens aller Kursziele liegt bei rund 658 Dollar – rechnerisch etwa 45 Prozent über dem aktuellen Kurs.
AMD Aktie Prognose: Analysten-Konsens bei rund 658 Dollar nach dem Absturz – wie viel Vertrauen bleibt nach dem Short-Report?
Die AMD Aktienprognose der Analysten steht nach minus 13 Prozent am Freitag und dem Huang-Rebound am Montag auf dem Prüfstand: Konsens-Kursziel rund 658 Dollar, Spanne 525 bis 1.250 Dollar. Was hinter den Zielen steckt, was das Unternehmen selbst erwartet und welche Risiken bleiben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices, Inc.
- ISIN / Ticker
- US0079031078 / AMD
- Marktkapitalisierung
- rund 702 Mrd. $ (Basis Schlusskurs 20.11.)
- 52-Wochen-Hoch
- 633,91 $ (02.10.2026, Intraday)
- Nächste Zahlen
- Q4/Geschäftsjahr 2026, Termin noch nicht bestätigt
Stand: 23.11.2026, Kursstand 15:13 Uhr MEZ; Schlusskurs Freitag, 20.11.2026: 424,39 $. Marktkapitalisierung auf Basis dieses Schlusskurses.
Doch dieses Bild hat einen Haken: Die meisten Kursziele stammen aus der Zeit vor dem 19. November. An diesem Tag fiel die AMD Aktie um 7,7 Prozent auf 489,19 Dollar, am Freitag folgte ein weiteres Minus von 13,25 Prozent. Wie belastbar ist die AMD Aktienprognose 2026/2027 nach diesem Doppelschlag? Wir ordnen ein: Was sagen Zahlen und Unternehmensprognose, wie sind die Ziele der Analysten verteilt und was spricht für oder gegen die AMD Aktie – ausschließlich aus Sicht Dritter.
Konsens-Kursziel
Laut Analystenstand vom 13.11.2026 liegt das durchschnittliche Kursziel für die AMD Aktie bei rund 658 Dollar (Median 650 Dollar), die Spanne reicht von 525 bis 1.250 Dollar.
Analystenverteilung
Von 54 Analysten stufen 48 die Aktie mit „Buy“ oder „Strong Buy“ ein, sechs mit „Hold“, keiner mit „Sell“.
Unternehmensprognose
AMD peilt für das vierte Quartal 2026 einen Umsatz von rund 17 Milliarden Dollar (plus/minus 3 Prozent) und eine bereinigte Bruttomarge von rund 55 Prozent an.
Belastungsfaktoren
Ein Short-Report von Hunterbrook (19.11.) und ein breiter KI-Ausverkauf drückten den Kurs; seit dem Hoch vom 02.10.2026 liegt die Aktie weiterhin deutlich im Minus.
Auslöser
Was ist bei der AMD Aktie passiert?
Die vergangene Woche war für die AMD Aktie ein Wechselbad. Am 12.11. schloss sie noch bei 585,30 Dollar, am 18.11. bei 530,14 Dollar. Am 19.11. veröffentlichte die Research-Firma Hunterbrook einen Short-Report, der AMD ein China-Risiko vorwirft: AMD-Firmware tauche bei einem chinesischen Serverhersteller auf, der auf einer Sanktionsliste stehen soll. Das sind Behauptungen eines Dritten; eine unabhängige Bestätigung konnten wir nicht finden. Die Aktie verlor 7,7 Prozent. Am Freitag, 20.11., verschärfte ein breiter Ausverkauf bei KI-Werten die Lage: AMD schloss bei 424,39 Dollar (minus 13,25 Prozent), Nvidia gab rund 14 Prozent nach.
Am Montag drehte der Markt. Laut Marktberichten setzte der Nvidia-Verwaltungsrat Jensen Huang wieder als Konzernchef ein, Nvidia sprang im frühen Handel um rund 28 bis 30 Prozent, der Chip-Sektor zog mit. AMD legte nach den Angaben vom Vormittag zwischen fünf und sieben Prozent zu – die genaue Spanne hängt vom Zeitpunkt der Messung ab. Einen offiziellen Schlusskurs für heute gibt es noch nicht.
Geschäftsmodell
Wie verdient AMD sein Geld?
AMD entwickelt Prozessoren und Beschleuniger, lässt sie aber von Partnern fertigen. Im dritten Quartal 2026 kamen 8,5 der 13,4 Milliarden Dollar Umsatz aus dem Rechenzentrumsgeschäft (Instinct-GPUs und EPYC-Server-Prozessoren), 3,7 Milliarden aus Client und Gaming (Ryzen-PC-Chips, Radeon, Konsolenchips) und 1,1 Milliarden aus dem Embedded-Segment. Das Rechenzentrum ist damit der Wachstumsmotor – und die Basis der gesamten AMD Aktienprognose.
Zahlen und Guidance
Was sagen die Zahlen und die AMD Prognose 2026?
Am 03.11.2026 legte AMD die Zahlen für das dritte Quartal vor: Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrum wuchs um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge lag bei 54 Prozent nach US-GAAP (56 Prozent bereinigt), der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,09 Dollar (GAAP: 1,46 Dollar). Schwächer lief das Gaming-Geschäft mit minus 40 Prozent auf 773 Millionen Dollar. Für das vierte Quartal stellt AMD rund 17 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Im Gesamtjahr 2025 hatte AMD 34,6 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,17 Dollar erzielt.
Der Markt rechnet mit einem steilen Anstieg: Die Konsensschätzungen sehen für 2026 einen Umsatz von rund 52,2 Milliarden Dollar und für 2027 rund 95,9 Milliarden Dollar – fast eine Verdopplung.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|Umsatz
|34,6 Mrd. $
|52,2 Mrd. $
|95,9 Mrd. $
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|4,17 $
|8,08 $
|17,64 $
|Wachstum Gewinn je Aktie
|–
|rund +94 %
|rund +118 %
|KGV (Kurs 454,34 $)
|rund 109
|rund 56
|rund 26
Konsens von S&P Global, Stand 13.11.2026, bereinigte (non-GAAP) Gewinne; Schätzungen für 2028 liegen uns nicht belegt vor. KGV: eigene Rechnung auf Kurs 454,34 $, daher nur Orientierung.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 13.11.2026
Analysten
Wie lautet die AMD Aktienprognose der Analysten?
Von 54 Analysten, die die AMD Aktie beobachten, raten laut Stand vom 13.11.2026 zweiundvierzig zu „Strong Buy“, sechs zu „Buy“ und sechs zu „Hold“; Verkaufsempfehlungen gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 658 Dollar, das niedrigste bei 525 Dollar, das höchste bei 1.250 Dollar (Baird). Andere Auswertungen kommen auf Durchschnittswerte zwischen rund 640 und 662 Dollar – die Richtung ist dieselbe. Wichtig: Nach dem Hunterbrook-Report und dem Kurssturz haben wir noch keine belegten Kursziel-Senkungen gefunden; der Konsens spiegelt also überwiegend den Stand vor der Korrektur.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Baird
|Outperform
|1.250 $
|04.11.2026
|Stifel
|Buy
|725 $ (zuvor 700 $)
|04.11.2026
|KeyBanc
|Overweight
|725 $
|04.11.2026
|Bank of America
|Buy
|700 $ (zuvor 650 $)
|12.11.2026
|Cantor Fitzgerald
|Overweight
|700 $
|04.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|675 $
|04.11.2026
|Piper Sandler
|Overweight
|650 $ (zuvor 600 $)
|04.11.2026
|Oppenheimer
|Outperform (Hochstufung von Perform)
|600 $
|09.11.2026
|Wedbush
|Outperform
|600 $
|13.11.2026
|JPMorgan
|Neutral
|575 $ (zuvor 550 $)
|04.11.2026
|RBC
|Sector Perform
|540 $
|12.11.2026
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Alle Angaben stammen aus der Zeit vor dem Kurssturz vom 19./20.11.2026. Bei einzelnen Häusern weichen Datumsangaben je nach Auswertung ab.
Quelle: Veröffentlichte Studien der genannten Häuser; Zusammenstellung aktiencheck.de
Auffällig: Nach den Zahlen vom 3. November senkten mehrere Häuser ihre Ziele – UBS von 730 auf 700 Dollar, Wells Fargo von 700 auf 650 Dollar, Mizuho von 705 auf 610 Dollar –, während andere sie hoben. Die Hochstufung von Oppenheimer am 9. November (auf „Outperform“ mit Kursziel 600 Dollar) löste einen Kurssprung von rund 13 Prozent aus. Der Rückgang danach zeigt, wie schwankungsanfällig die AMD Aktie ist: Das Beta liegt laut Marktdaten bei rund 2,5.
Bewertung
Ist die AMD Aktie im Branchenvergleich teuer?
Auf Basis des Konsenses für 2026 liegt das KGV der AMD Aktie beim Kurs von 454 Dollar bei rund 56, auf 2027 bei rund 26. Das ist ein deutlicher Aufschlag gegenüber dem Konkurrenten Nvidia, dessen erwartetes KGV laut Marktdaten vom 22.11. bei rund 15 liegt – bei allerdings stark abweichendem Wachstums- und Risikoprofil. Nvidia berichtete am 17.11. einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar (plus 103 Prozent) im Quartal und stellte rund 130 Milliarden Dollar für das nächste in Aussicht; die Aktie liegt trotzdem rund 33 Prozent unter dem Jahresanfang.
|Kennzahl
|AMD
|Nvidia
|Umsatz letztes Quartal
|13,4 Mrd. $ (+45 %)
|115,8 Mrd. $ (+103 %)
|Erwartetes KGV
|rund 56 (2026e) / 26 (2027e)
|rund 15
|Kursentwicklung seit Jahresbeginn
|rund +100 %
|rund −33 %
Nvidia-Angaben laut Unternehmensmitteilung vom 17.11.2026 und Marktdaten vom 22.11.2026; AMD-KGV eigene Rechnung. Unterschiedliche Geschäftsjahre und Methoden, daher nur grobe Orientierung.
Technik
Was zeigt der Chart der AMD Aktie?
Der Kurs liegt unter der 50-Tage-Linie, die je nach Anbieter bei rund 534 bis 553 Dollar verläuft; die Angaben zur 200-Tage-Linie schwanken zwischen rund 430 und 515 Dollar und sind daher mit Vorsicht zu lesen. Der Relative-Stärke-Index lag zuletzt bei rund 38 bis 39 – also im unteren Bereich, aber noch nicht im extrem überverkauften. Als Marken dienen der Freitagsschluss bei 424,39 Dollar, nach oben die Schlusskurse vom 19.11. (489,19 Dollar) und 18.11. (530,14 Dollar) sowie das 52-Wochen-Hoch von 633,91 Dollar vom 2. Oktober.
Szenarien
Was spricht für und was gegen die AMD Aktie?
|Szenario
|Annahme laut Analysten
|Genannte Haus-Ziele
|Bull
|KI-Nachfrage und Rechenzentrumswachstum tragen die Ziele
|700–1.250 $ (u. a. Stifel, KeyBanc, Baird)
|Base
|Guidance wird erreicht, Konsens bleibt intakt
|rund 650–660 $ (Konsens, Median)
|Bear
|Bewertung und Sanktions-/China-Risiken belasten
|540–575 $ (RBC, JPMorgan)
Zusammenstellung der Einschätzungen der genannten Häuser; keine Prognose und kein Kursziel von aktiencheck.de.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der AMD Aktie jetzt beobachten?
Kurzfristig dürfte die Entwicklung rund um Nvidia und die Stimmung im KI-Sektor den Kurs bestimmen. Hinzu kommt die Frage, ob und wie AMD auf den Short-Report reagiert und ob Analysten ihre Ziele nach der Korrektur anpassen. Der nächste große Termin sind die Zahlen zum vierten Quartal 2026; einen bestätigten Termin haben wir nicht gefunden. Offen ist, ob die Aktie die Marke von rund 489 Dollar zurückerobern kann.
FAQ
Häufige Fragen zur AMD Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle AMD Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei einem Kursziel von rund 658 Dollar bei einer Spanne von 525 bis 1.250 Dollar (Stand 13.11.2026).
Welches Kursziel hat die AMD Aktie? Das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 658 Dollar, der Median 650 Dollar; das höchste Ziel nennt Baird mit 1.250 Dollar, das niedrigste liegt bei 525 Dollar.
Was erwartet AMD selbst für das vierte Quartal 2026? Das Unternehmen rechnet mit rund 17 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 3 Prozent) und einer bereinigten Bruttomarge von rund 55 Prozent.
Warum ist die AMD Aktie so stark gefallen? Auslöser waren ein Short-Report von Hunterbrook am 19.11. und ein breiter Ausverkauf bei KI-Werten am 20.11.; am Montag erholte sich die Aktie.
Wann legt AMD die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 stehen an; ein bestätigter Termin liegt uns nicht vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von Oppenheimer (Outperform, Kursziel 600 Dollar, Hochstufung vom 09.11.2026) und anderer Häuser unverändert als Information weiter. Die Offenlegungen von Oppenheimer sind dort einsehbar. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD): Kaufen, Kursziel 600,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Oppenheimer vom 09.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 23.11.2026, 21:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 23.11.2026, 21:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Oppenheimer.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.