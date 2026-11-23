Die vergangene Woche war für die AMD Aktie ein Wechselbad. Am 12.11. schloss sie noch bei 585,30 Dollar, am 18.11. bei 530,14 Dollar. Am 19.11. veröffentlichte die Research-Firma Hunterbrook einen Short-Report, der AMD ein China-Risiko vorwirft: AMD-Firmware tauche bei einem chinesischen Serverhersteller auf, der auf einer Sanktionsliste stehen soll. Das sind Behauptungen eines Dritten; eine unabhängige Bestätigung konnten wir nicht finden. Die Aktie verlor 7,7 Prozent. Am Freitag, 20.11., verschärfte ein breiter Ausverkauf bei KI-Werten die Lage: AMD schloss bei 424,39 Dollar (minus 13,25 Prozent), Nvidia gab rund 14 Prozent nach.

Am Montag drehte der Markt. Laut Marktberichten setzte der Nvidia-Verwaltungsrat Jensen Huang wieder als Konzernchef ein, Nvidia sprang im frühen Handel um rund 28 bis 30 Prozent, der Chip-Sektor zog mit. AMD legte nach den Angaben vom Vormittag zwischen fünf und sieben Prozent zu – die genaue Spanne hängt vom Zeitpunkt der Messung ab. Einen offiziellen Schlusskurs für heute gibt es noch nicht.