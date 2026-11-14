Es war die Woche der AMD-Aktie. Am Montag sprang sie um rund 13 Prozent, am Mittwoch um 7,32 Prozent, am Donnerstag – dem Tag des Rücktritts von Nvidia-Chef Jensen Huang – um 5,86 Prozent auf 585,30 Dollar. In vier Handelstagen summierte sich das Plus auf rund 30 Prozent. Dann der Freitag: Gewinnmitnahmen drückten die Aktie um 8,75 Prozent auf 534,06 Dollar. Unter dem Strich blieb ein Wochenplus von 18,93 Prozent – der größte Gewinn im Nasdaq 100. Die Frage, die sich Anleger jetzt stellen: Ist AMD der große Erbe der Nvidia-Krise?
AMD-Aktie: Plus 30 Prozent in vier Tagen, dann minus 8,75 an einem – wird Lisa Su zur neuen Königin der KI-Chips?
Keine Aktie hat vom Rücktritt des Nvidia-Chefs so profitiert wie AMD: Die Aktie stieg in vier Handelstagen um rund 30 Prozent und beendete die Woche trotz eines Absturzes am Freitag mit 18,93 Prozent Plus als größter Nasdaq100 Gewinner. Die große AMD Aktienanalyse: Rekordzahlen, Analysten-Hochstufungen, die Helios-Offensive gegen Nvidia, die Bewertung und alle Chancen und Risiken für die AMD-Aktie.
Das große Bild
Die Nvidia-Krise öffnet die Tür für AMD
Jahrelang war AMD im KI-Chipmarkt der ewige Zweite. Diese Woche hat die Börse begonnen, diese Rangordnung infrage zu stellen.
Als Jensen Huang zurücktrat, stellten sich die großen Cloudkunden eine neue Frage: Wie abhängig wollen wir von einem einzigen Lieferanten sein? AMD ist der einzige Anbieter, der KI-Beschleuniger und Server-Prozessoren aus einer Hand liefert. Das Analysehaus William Blair stufte AMD am Tag des Rücktritts hoch und Nvidia im selben Zug herunter. Schon am Montag hatte Oppenheimer auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 600 Dollar gehoben. Zudem sollen EPYC-Prozessoren der fünften Generation ein neues TPU-System von Google Cloud antreiben. Fondsmanager Michael Monaghan sagte dem Sender CNN, Huangs Abgang schaffe ein offeneres Spielfeld für Nvidias Konkurrenten.
Die Börse wettet nicht mehr nur auf Nvidia – sondern auf die Alternative.
AMD Aktienanalyse
Rekordzahlen und die Helios-Offensive
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 45 Prozent auf den Rekordwert von 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal stellt Konzernchefin Lisa Su rund 17 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Waffen gegen Nvidia heißen Helios – komplette KI-Rechenzentrumsschränke mit Instinct-Beschleunigern – und die neuen EPYC-Prozessoren. William Blair erwartet, dass AMDs KI-Umsätze bereits im vierten Quartal die Erlöse mit klassischen Server-Prozessoren übertreffen. Schwachpunkt bleibt das PC-Geschäft: Das Segment Client und Gaming schrumpfte im dritten Quartal um 8 Prozent.
Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 innerhalb von drei Monaten von 15,33 auf 17,69 Dollar je Aktie angehoben. Beim Freitagsschluss entspricht das nach eigener Rechnung einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 30. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 659 Dollar und damit fast exakt beim Rekordhoch von 658,52 Dollar. Laut dem geänderten Börsenprospekt des KI-Unternehmens Anthropic soll AMD dort Aktien für rund 2,5 Milliarden Dollar zeichnen, verbunden mit einem Liefervertrag für Helios-Systeme.
Häufige Fragen zur AMD-Aktie
Warum ist die AMD-Aktie so stark gestiegen?
Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang setzen Anleger darauf, dass Großkunden stärker auf AMD ausweichen. Dazu kamen Hochstufungen von Oppenheimer und William Blair sowie Rekordzahlen.
Warum fiel die AMD-Aktie am Freitag?
Nach rund 30 Prozent Plus in vier Tagen nahmen Anleger Gewinne mit, zudem lief eine Verkaufswelle durch die Chipbranche. Die Aktie verlor 8,75 Prozent auf 534,06 Dollar.
Wie lief das dritte Quartal bei AMD?
Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft um 97 Prozent. Für das vierte Quartal erwartet AMD rund 17 Milliarden Dollar.
Wie ist die AMD-Aktie bewertet?
Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2027 nach eigener Rechnung mit einem KGV von rund 30.
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