AMD-Aktie: Plus 30 Prozent in vier Tagen, dann minus 8,75 an einem – wird Lisa Su zur neuen Königin der KI-Chips?

Warum ist die AMD-Aktie so stark gestiegen?

Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang setzen Anleger darauf, dass Großkunden stärker auf AMD ausweichen. Dazu kamen Hochstufungen von Oppenheimer und William Blair sowie Rekordzahlen.

Warum fiel die AMD-Aktie am Freitag?

Nach rund 30 Prozent Plus in vier Tagen nahmen Anleger Gewinne mit, zudem lief eine Verkaufswelle durch die Chipbranche. Die Aktie verlor 8,75 Prozent auf 534,06 Dollar.

Wie lief das dritte Quartal bei AMD?

Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft um 97 Prozent. Für das vierte Quartal erwartet AMD rund 17 Milliarden Dollar.

Wie ist die AMD-Aktie bewertet?

Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2027 nach eigener Rechnung mit einem KGV von rund 30.