Rückblick: Die Aktie von AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) fiel nach dem Rekordhoch bei 658,52 USD Anfang Oktober in eine Korrektur, die sich im Ausverkauf der Chipwerte am 5. November zuspitzte, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
AMD Aktie: Oberkante der Wolke erreicht - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
An diesem Tag sei das Papier um 17,26% eingebrochen und bis auf 402,10 USD unter den 200er-EMA gerutscht. Seither habe der Titel eine steile und volumenstarke Erholung hingelegt und vom Tief aus rund 45% zugelegt. Am Donnerstag sei die Aktie um 5,32% auf 582,34 USD gestiegen und habe damit über dem 10er- und dem 50er-EMA sowie über der SMA100 geschlossen. Dabei habe das Papier auch die Hochs von Ende Oktober um 579 USD hinter sich gelassen.
Charttechnischer Ausblick
Der Kurs stehe nun unterhalb der Oberkante der Ichimoku-Wolke, die nahe dem Tageshoch bei 594,00 USD verlaufe. Gelinge der Ausbruch darüber, rücke die Marke von 600 USD und danach das Rekordhoch bei 658,52 USD in den Blick. Nach dem steilen Anstieg sei eine Verschnaufpause aber wahrscheinlich, erste Unterstützung biete der 50er-EMA bei 534,22 USD, darunter der 10er-EMA bei 520,14 USD. Saisonal liefere die Monatsmitte nur leichten Rückenwind, denn vom 17. bis zum 23. Tag eines Monats habe die Aktie in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um 0,34% zugelegt. (Analyse vom 13.11.2026)
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