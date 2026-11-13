AMD Aktie: Oberkante der Wolke erreicht - Chartanalyse

Der Kurs stehe nun unterhalb der Oberkante der Ichimoku-Wolke, die nahe dem Tageshoch bei 594,00 USD verlaufe. Gelinge der Ausbruch darüber, rücke die Marke von 600 USD und danach das Rekordhoch bei 658,52 USD in den Blick. Nach dem steilen Anstieg sei eine Verschnaufpause aber wahrscheinlich, erste Unterstützung biete der 50er-EMA bei 534,22 USD, darunter der 10er-EMA bei 520,14 USD. Saisonal liefere die Monatsmitte nur leichten Rückenwind, denn vom 17. bis zum 23. Tag eines Monats habe die Aktie in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um 0,34% zugelegt. (Analyse vom 13.11.2026)