AMD-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Der Huang-Rücktritt macht den Herausforderer zum Sieger – plus 18,9 Prozent

Montag – das Comeback. Nach dem Chip-Crash der Vorwoche kehrten die Käufer mit Wucht zurück. Die AMD-Aktie sprang um rund 13 Prozent und war einer der stärksten Werte im Philadelphia-Halbleiterindex. Goldman-Sachs-Analyst James Schneider bezeichnete KI-Aktien als klar überverkauft und zählte AMD neben Nvidia und Broadcom zu seinen Favoriten.

Mittwoch – der CoreWeave-Schub. Die starken Zahlen des KI-Cloudanbieters CoreWeave belegten, dass die Investitionen in Rechenzentren weiterlaufen. AMD stieg um 7,32 Prozent.

Donnerstag – der Huang-Effekt. Als Nvidia den sofortigen Rücktritt von Jensen Huang bestätigte, legte AMD noch einmal 5,86 Prozent auf 585,30 Dollar zu. Die Logik der Anleger: AMD ist Nvidias direktester Rivale bei KI-Beschleunigern. Große Cloudkunden könnten ihre Abhängigkeit von Nvidia nun schneller verringern wollen.

Freitag – die Gewinnmitnahmen. Nach einem Anstieg von rund 30 Prozent in wenigen Tagen nahmen Anleger Kasse. Die AMD-Aktie fiel um 8,75 Prozent – und blieb trotzdem mit Abstand der größte Nasdaq100 Wochengewinner.