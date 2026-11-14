Es war die Woche, in der sich die Machtverhältnisse im KI-Chipmarkt verschoben – zumindest an der Börse. Die AMD-Aktie ist der größte Nasdaq100 Gewinner der Woche: Vom Schlusskurs der Vorwoche bei rund 449 Dollar stieg sie um 18,93 Prozent auf 534,06 Dollar und ließ den Nasdaq 100 mit seinem Plus von 3,53 Prozent weit hinter sich. Während Nvidia nach dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang 12,75 Prozent verlor, setzten Anleger auf den größten Herausforderer. Unsere Wochenanalyse zeigt, was hinter dem Kurssprung des Wochengewinners steckt.
AMD-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Der Huang-Rücktritt macht den Herausforderer zum Sieger – plus 18,9 Prozent
Die AMD-Aktie ist der größte Nasdaq100 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 18,93 Prozent auf 534,06 Dollar profitierte der Chipkonzern wie kein anderer Wert von der Erholung der Chipaktien und vom Rücktritt des Nvidia-Gründers Jensen Huang. Unsere Wochenanalyse zeigt Tag für Tag, warum Anleger auf AMD setzen – und warum der Freitag eine Warnung war.
Wochenanalyse
Erholung, KI-Rallye, Huang-Beben: die Woche des Wochengewinners
Montag – das Comeback. Nach dem Chip-Crash der Vorwoche kehrten die Käufer mit Wucht zurück. Die AMD-Aktie sprang um rund 13 Prozent und war einer der stärksten Werte im Philadelphia-Halbleiterindex. Goldman-Sachs-Analyst James Schneider bezeichnete KI-Aktien als klar überverkauft und zählte AMD neben Nvidia und Broadcom zu seinen Favoriten.
Mittwoch – der CoreWeave-Schub. Die starken Zahlen des KI-Cloudanbieters CoreWeave belegten, dass die Investitionen in Rechenzentren weiterlaufen. AMD stieg um 7,32 Prozent.
Donnerstag – der Huang-Effekt. Als Nvidia den sofortigen Rücktritt von Jensen Huang bestätigte, legte AMD noch einmal 5,86 Prozent auf 585,30 Dollar zu. Die Logik der Anleger: AMD ist Nvidias direktester Rivale bei KI-Beschleunigern. Große Cloudkunden könnten ihre Abhängigkeit von Nvidia nun schneller verringern wollen.
Freitag – die Gewinnmitnahmen. Nach einem Anstieg von rund 30 Prozent in wenigen Tagen nahmen Anleger Kasse. Die AMD-Aktie fiel um 8,75 Prozent – und blieb trotzdem mit Abstand der größte Nasdaq100 Wochengewinner.
Huangs Abgang schafft ein offeneres Spielfeld für Nvidias Konkurrenten.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum Anleger auf AMD setzen
Die Nvidia-Krise
Untersuchung, FBI-Ermittlungen und der Rücktritt von Jensen Huang verunsichern Nvidias Kunden. AMD bietet mit seinen Instinct-Beschleunigern die naheliegende Alternative.
Neue Großkunden
Laut Börse am Sonntag sollen EPYC-Prozessoren der fünften Generation ein neues TPU-System von Google Cloud antreiben.
Nachfrage übersteigt Angebot
AMD selbst betont, dass die Nachfrage nach seinen KI-Chips das Angebot übersteigt.
Erholung nach dem Crash
In der Vorwoche hatte die Aktie im KI-Ausverkauf nach den Zwischenwahlen stark verloren. Die Gegenbewegung fiel umso kräftiger aus.
Wie stark sich die Gewichte verschoben haben, zeigt eine Kennzahl von Benzinga: Das Kursverhältnis von Nvidia zu AMD fiel auf den tiefsten Stand seit März 2023. Auf Zwölfmonatssicht hat die AMD-Aktie rund 126 Prozent zugelegt, zum Rekordhoch bei 658,52 Dollar fehlen aber noch rund 19 Prozent. Morningstar sieht den fairen Wert bei 570 Dollar. Mahnende Stimmen gibt es ebenfalls: Investor Michael Burry warnte am Freitag, die Bewertungen von Chipaktien hätten noch Luft nach unten.
Häufige Fragen zur AMD-Aktie
Warum ist die AMD-Aktie der Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Die Erholung der Chipaktien, die starken CoreWeave-Zahlen und der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang trieben die Aktie. Sie stieg in der Woche vom 9. bis 13. November um 18,93 Prozent.
Wie schloss die AMD-Aktie am Freitag?
Bei 534,06 Dollar, nach einem Tagesverlust von 8,75 Prozent.
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