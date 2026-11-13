AMD Aktie: Kurscrash trotz KI-Boom!

Die AMD-Aktienanalyse der Bank of America vom 12. November 2026 liefert eine bemerkenswert optimistische Einschätzung. Analyst Vivek Arya erhöht das Kursziel von 650 auf 700 USD und bestätigt das Rating "buy". Beim aktuellen NASDAQ-Kurs von 528,83 USD ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 32,37 Prozent. Die fundamentalen Argumente sind überzeugend: AMD steigerte den Quartalsumsatz um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden USD, während das Rechenzentrumsgeschäft um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden USD wuchs. Die kommenden Prozessor- und KI-Beschleunigergenerationen könnten zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Allerdings ist die Aktie trotz des jüngsten Kursrückgangs keineswegs risikolos. Hohe Erwartungen, intensiver Wettbewerb und mögliche Lieferengpässe können jederzeit für neue Kursschwankungen sorgen. Für Anleger bleibt die entscheidende Frage, ob AMD seine außergewöhnlichen Wachstumsprognosen tatsächlich erfüllen kann. BofA-Analyst Vivek Arya setzt mit dem Kursziel 700 USD und dem Rating "buy" weiterhin auf eine erfolgreiche Fortsetzung der KI-Wachstumsstory.

Zum Schluss: Diese Analyse hat mehr Rechenleistung verdient!

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.