Warum ist die AMD-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Der Ausverkauf der KI- und Chipwerte geht in den zweiten Tag. Höhere Inflation, die erwartete Zinserhöhung und neue Zollpläne verstärken den Druck. Von AMD selbst gibt es keine Meldung.

Wie stark fällt die Advanced Micro Devices Aktie?

Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 rund 9,7 Prozent auf etwa 373,19 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der AMD-Aktie?

Die ISIN lautet US0079031078, die WKN 863186. An der Nasdaq wird die Aktie unter AMD gehandelt.