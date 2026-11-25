Zweiter Tag, zweiter Absturz: Die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Handelssymbol: AMD an der Nasdaq) fällt am Mittwoch um rund 9,7 Prozent auf etwa 373,19 US-Dollar. Die Advanced Micro Devices Aktie gehört damit erneut zu den größten S&P 500 Verlierern. Am Dienstagmittag hatte der Kurs noch bei 406 Dollar gelegen. Vom Rekordhoch bei 658,52 Dollar ist die Aktie inzwischen mehr als 40 Prozent entfernt.
AMD-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 10 Prozent am zweiten Tag – der Absturz nach der Mega-Rally geht weiter
Die AMD-Aktie verliert am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart 9,7 Prozent auf 373,19 US-Dollar und ist erneut einer der größten S&P 500 Verlierer. Nach dem Minus vom Dienstag setzt sich der KI-Ausverkauf fort. Heiße Inflationsdaten und neue Zollpläne verschärfen den Druck.
Die Gründe für den Kursverlust
Die KI-Wette wird neu bewertet
Der KI-Ausverkauf verschärft sich
Chipwerte verloren am Dienstag im Schnitt rund 8 Prozent, heute geht es weiter. Anleger fragen, ob die schuldenfinanzierten KI-Investitionen genug Gewinn abwerfen.
Der Marktführer fällt mit
Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) verliert heute rund 9 Prozent. Die Erleichterung nach der Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang ist verflogen. Fällt der Marktführer, fällt der Herausforderer mit.
Inflation und Zinsen
Der PCE-Preisindex stieg im Oktober um 3,8 Prozent, die Kernrate lag mit 3,3 Prozent über den Erwartungen. Höhere Zinsen treffen hoch bewertete Wachstumsaktien besonders.
Neue Zollpläne
Washington schlägt Zölle von bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern vor.
Einordnung
Starkes Geschäft, schwache Nerven
Am Geschäft liegt es nicht. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, das Geschäft mit Rechenzentren verdoppelte sich nahezu auf 8,5 Milliarden Dollar. Die Aktie hatte diese Entwicklung aber weit vorweggenommen. Seit dem Hoch ist nun ein großer Teil der Bewertung wieder herausgenommen worden. Tagesverluste um zehn Prozent sind bei AMD in diesem November fast zur Regel geworden.
Häufige Fragen zur AMD-Aktie
Warum ist die AMD-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Der Ausverkauf der KI- und Chipwerte geht in den zweiten Tag. Höhere Inflation, die erwartete Zinserhöhung und neue Zollpläne verstärken den Druck. Von AMD selbst gibt es keine Meldung.
Wie stark fällt die Advanced Micro Devices Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie am 25. November 2026 rund 9,7 Prozent auf etwa 373,19 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der AMD-Aktie?
Die ISIN lautet US0079031078, die WKN 863186. An der Nasdaq wird die Aktie unter AMD gehandelt.
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