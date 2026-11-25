Die AMD-Aktie (Handelssymbol AMD, ISIN US0079031078) ist mitten im nächsten Akt des KI-Ausverkaufs: Am Mittwoch rutscht der Chipkonzern im US-Handel um rund 9 Prozent und liegt mit etwa 376 Dollar gut 11 Prozent unter dem Freitagsschluss. Dabei hatte die AMD-Aktie am Montag noch rund 7 Prozent zugelegt, als Nvidia die Märkte mit einem Kurssprung elektrisierte. Die Erholung hat nicht einmal 48 Stunden gehalten.
AMD-Aktie: Chip-Ausverkauf drückt AMD auf rund 376 Dollar – wie viel Panik steckt im Kurs?
AMD-Aktie im Sog des Chip-Ausverkaufs: rund 376 Dollar, gut 11 Prozent unter dem Freitagsschluss. Short-Report, Nvidia-Achterbahn und KI-Zweifel – was Analysten sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices, Inc.
- ISIN
- US0079031078
- Handelssymbol
- AMD (Nasdaq)
- Sitz
- Santa Clara, Kalifornien
- Hauptgeschäft
- Prozessoren und KI-Beschleuniger für Rechenzentren
Stand: 25.11.2026, Kurs: US-Handel am Mittwoch gegen 11 Uhr Ortszeit, kein Schlusskurs
Es ist ein Tag, an dem die Nasdaq zeitweise rund 4 Prozent verliert und sich einem Bärenmarkt nähert. Chipwerte wie Micron, Lam Research und Broadcom stehen ebenfalls tief im Minus. Für Anleger stellt sich die Frage, ob die AMD-Aktie nur mitgerissen wird oder ob hinter dem Absturz ein eigener Grund steckt.
Der Absturz
Warum fällt die AMD-Aktie seit Tagen so stark?
Drei Dinge treffen zusammen. Erstens der Sektor: Seit Mitte November verkaufen Anleger KI-Aktien, die zuvor Rekorde gefeiert hatten. Am Montag brachte die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze eine kurze Gegenbewegung, Nvidia sprang laut Fool und StockTitan um rund 31 Prozent. Am Mittwoch gab der Titel schon wieder gut 8 Prozent ab, ein großer Teil des Montagsgewinns ist weg.
Zweitens ein Short-Report: Die Research-Firma Hunterbrook warf AMD am 19. November laut aktiencheck.de China-Risiken vor, unter anderem sei AMD-Firmware bei einem chinesischen Serverhersteller aufgetaucht, der auf einer Sanktionsliste stehen soll. Die AMD-Aktie verlor an dem Tag 7,7 Prozent. Das sind Behauptungen eines Dritten; eine unabhängige Bestätigung liegt nicht vor. Mehrere Kanzleien prüfen nach diesen Berichten laut aktiencheck.de mögliche Sammelklagen, eingereicht ist nach diesen Angaben noch keine.
Drittens die Mechanik: Hoch bewertete Wachstumstitel reagieren in einem Markt, der Zinserhöhungen einpreist, besonders empfindlich. Am Mittwoch bestätigten die US-Inflationsdaten (PCE 3,8 Prozent zum Vorjahr) das Bild hartnäckiger Preissteigerungen.
|Datum
|Kurs
|Veränderung
|12. November
|585,30
|–
|18. November
|530,14
|–
|19. November
|489,19
|-7,7 %
|20. November
|424,39
|-13,25 %
|25. November (US-Vormittag)
|ca. 376
|-11,4 % ggü. 20.11.
Letzter Wert: Handel am 25.11. gegen 11 Uhr Ortszeit, kein Schlusskurs. Werte in US-Dollar.
Quelle: aktiencheck.de (Schlusskurse 12.–20.11.), StockTitan (25.11.)
Das Geschäft
Wie stark ist das Geschäft hinter der AMD-Aktie?
Operativ lieferte AMD zuletzt ab. Im dritten Quartal (Zahlen vom 3. November) stieg der Umsatz laut aktiencheck.de um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft legte um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,09 Dollar. Für das vierte Quartal stellt das Management rund 17 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht.
Schwächer läuft das Gamingsegment: Der Umsatz fiel laut derselben Quelle um 40 Prozent auf 773 Millionen Dollar. Die Wachstumsstory der AMD-Aktie hängt also fast vollständig am KI-Rechenzentrum.
Rechenzentrum als Motor
Fast 8,5 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, ein Plus von 97 Prozent, machen den Löwenanteil des Wachstums aus.
Bruttomarge im Blick
Die bereinigte Bruttomarge lag bei 56 Prozent, für das vierte Quartal peilt AMD rund 55 Prozent an.
Gaming als Bremser
Das Spielegeschäft schrumpfte um 40 Prozent und dämpft den Gesamtumsatz.
Die Bewertung
Was kostet die AMD-Aktie im Verhältnis zu den Gewinnen?
Auf Basis des Gewinnkonsenses von 8,08 Dollar je Aktie für 2026 und 17,64 Dollar für 2027 (S&P Global, Stand 13. November, zitiert von aktiencheck.de) ergibt sich beim Kurs von rund 376 Dollar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 46 für 2026 und etwa 21 für 2027. Die Bewertung der AMD-Aktie hängt damit stark davon ab, ob AMD das erwartete Gewinnwachstum von mehr als 100 Prozent im nächsten Jahr tatsächlich liefert. Die Schätzungen stammen aus der Zeit vor dem Kurssturz und können sich ändern.
Die Analysten
Was sagen Analysten zum Kursziel der AMD-Aktie?
Die Kursziele der Analysten liegen weit über dem aktuellen Kurs. Nach den von BörsenNEWS am 21. November zusammengetragenen Einschätzungen sehen die Häuser für die AMD-Aktie folgende Werte. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|Bernstein Research
|Outperform
|650
|DZ Bank
|Kaufen
|620 (zuvor 590)
|RBC
|Sector Perform
|540
Stand der Quelle: 21.11.2026. Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen Dritter.
Quelle: BörsenNEWS, 21.11.2026
Ausblick
Was kommt als Nächstes für die AMD-Aktie?
Am Donnerstag, 26. November, bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel laut StockTitan bereits um 13 Uhr Ortszeit. Ein bestätigter Termin für die nächsten AMD-Zahlen zum vierten Quartal liegt nicht vor. Bis dahin dürften Stimmung im KI-Sektor, die Berichte zu China und die Frage nach der Nachhaltigkeit der Rechenzentrumsnachfrage den Kurs der AMD-Aktie prägen.
Häufige Fragen zur AMD-Aktie
Warum fällt die AMD-Aktie am 25. November? Der KI-Ausverkauf an den US-Börsen belastet Chipwerte, zusätzlich wirken der Short-Report zu China-Risiken und die Nachwehen der Nvidia-Achterbahn.
Wie hoch ist der Kurs der AMD-Aktie? Im US-Handel lag sie am Mittwochvormittag bei rund 376 Dollar, gut 11 Prozent unter dem Freitagsschluss von 424,39 Dollar.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol? Die ISIN der AMD-Aktie lautet US0079031078, das Handelssymbol AMD an der Nasdaq.
Wie stark wächst AMD? Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz laut aktiencheck.de um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar.
Welche Kursziele haben Analysten für die AMD-Aktie? Bernstein nennt 650 Dollar, die DZ Bank 620 Dollar und RBC 540 Dollar (Stand 21. November).
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