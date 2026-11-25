Drei Dinge treffen zusammen. Erstens der Sektor: Seit Mitte November verkaufen Anleger KI-Aktien, die zuvor Rekorde gefeiert hatten. Am Montag brachte die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze eine kurze Gegenbewegung, Nvidia sprang laut Fool und StockTitan um rund 31 Prozent. Am Mittwoch gab der Titel schon wieder gut 8 Prozent ab, ein großer Teil des Montagsgewinns ist weg.

Zweitens ein Short-Report: Die Research-Firma Hunterbrook warf AMD am 19. November laut aktiencheck.de China-Risiken vor, unter anderem sei AMD-Firmware bei einem chinesischen Serverhersteller aufgetaucht, der auf einer Sanktionsliste stehen soll. Die AMD-Aktie verlor an dem Tag 7,7 Prozent. Das sind Behauptungen eines Dritten; eine unabhängige Bestätigung liegt nicht vor. Mehrere Kanzleien prüfen nach diesen Berichten laut aktiencheck.de mögliche Sammelklagen, eingereicht ist nach diesen Angaben noch keine.

Drittens die Mechanik: Hoch bewertete Wachstumstitel reagieren in einem Markt, der Zinserhöhungen einpreist, besonders empfindlich. Am Mittwoch bestätigten die US-Inflationsdaten (PCE 3,8 Prozent zum Vorjahr) das Bild hartnäckiger Preissteigerungen.