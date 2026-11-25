Ein Aktenvermerk an die US-Börsenaufsicht reicht, um die AMD-Aktie (Symbol AMD, ISIN US0079031078) aus der Bahn zu werfen: Am Dienstag fiel der Kurs um 8,86 Prozent auf 413,27 Dollar, bei fast doppeltem Normalvolumen. Dahinter steht die Registrierung von bis zu rund 337 Millionen bestehenden Aktien zum Weiterverkauf, genau an einem Tag, an dem der gesamte Chip-Sektor ohnehin unter Druck stand.
AMD-Aktie: 337 Millionen Aktien zum Weiterverkauf angemeldet – warum der Chipwert 9 Prozent verliert
Die AMD-Aktie verliert 8,9 Prozent auf 413,27 Dollar: Bis zu 337 Millionen Aktien wurden zum Weiterverkauf registriert, zugleich belastet die Nvidia-Debatte den Sektor. Zahlen, Analysten, Termine.
Steckbrief
- Unternehmen
- Advanced Micro Devices Inc.
- Symbol
- AMD (Nasdaq)
- ISIN
- US0079031078
- 52-Wochen-Spanne
- 188,22 bis 658,52 US-Dollar
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, Dienstag
Dabei hatte der Montag noch ganz anderes versprochen: Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze waren Chipwerte weltweit gesprungen. Doch schon einen Tag später gab die Branche den Gewinn zu großen Teilen wieder her. Die Nvidia-Aktie schloss laut Motley Fool 5,86 Prozent im Minus bei 155,38 Dollar, Intel verlor 8,15 Prozent. Für die AMD-Aktie kam die Registrierung als zusätzlicher Belastungsfaktor obendrauf.
Der Auslöser
Warum bricht die AMD-Aktie am Dienstag um fast 9 Prozent ein?
Der Handelstag in Zahlen: Die AMD-Aktie bewegte sich zwischen 396,01 und 428,87 Dollar, schloss bei 413,27 Dollar und verlor damit 40,19 Dollar gegenüber dem Vortag. Gehandelt wurden rund 45,9 Millionen Aktien, der Dreimonatsdurchschnitt liegt laut Motley Fool bei 27,5 Millionen. Gut ein Viertel unter dem 52-Wochen-Hoch von 658,52 Dollar notiert der Titel damit trotzdem nicht, sondern rund 37 Prozent darunter.
Zwei Dinge kamen zusammen. Erstens das Thema Aktienangebot: Laut Parameter registrierte AMD bis zu 336,9 Millionen bestehende Aktien zum Weiterverkauf durch aktuelle Inhaber und Partner, darunter Papiere, die mit Vereinbarungen mit OpenAI und Meta zusammenhängen. Zweitens das Umfeld: Der Chip-Sektor bleibt nach Huangs Rückkehr nervös, weil Ausschussvorsitzende im US-Kongress Sicherheitsbedenken gegen Nvidia nicht als ausgeräumt betrachten.
Die Registrierung
Was bedeutet die Registrierung von 337 Millionen Aktien für die AMD-Aktie?
Wichtig zur Einordnung: AMD verkauft die Papiere nicht selbst und erhält nach Angaben von Parameter keinen Erlös. Auch ein Verkauf ist mit der Registrierung noch nicht vollzogen; Motley Fool beschreibt sie als potenziellen Weiterverkauf, der Fragen zur Verwässerung aufwirft. Für Anleger bedeutet das vor allem eines: Ein größerer Posten könnte künftig am Markt auftauchen, wann und ob, ist offen.
Das Wertpapierangebot der AMD-Aktie ist auch deshalb ein Thema, weil Partnerschaften mit großen KI-Kunden in den vergangenen Monaten ein Kernargument der Anlegerstory waren. Wer dort Anteile hält, könnte sie nun verkaufen dürfen. Genauer benennen die ausgewerteten Quellen die Inhaber nicht.
Die Zahlen
Wie steht die AMD-Aktie technisch und bei den Analysten da?
|Größe
|Wert
|Schlusskurs 24.11.
|413,27 US-Dollar (-8,86 %)
|Tagesspanne
|396,01 bis 428,87 US-Dollar
|Durchschnitt der letzten 200 Tage
|431,01 US-Dollar
|Durchschnitt der letzten 50 Tage
|552,30 US-Dollar
|Durchschnittliches Kursziel (MarketBeat)
|640,11 US-Dollar
|Durchschnittliches Kursziel (Benzinga, 50 Analysten)
|642,71 US-Dollar
Kursdaten vom 24.11.2026 laut Motley Fool und Parameter; Kursziele sind Einschätzungen Dritter.
Quelle: Motley Fool, Parameter
Die Analysten sind uneins. Bank of America hielt laut Parameter am 12. November an „Buy“ mit 700 Dollar Kursziel fest, Citigroup stufte am selben Tag auf „Underperform“ ab. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Technisch liegt der Kurs nur knapp unter der 200-Tage-Linie, die Parameter bei 431,01 Dollar sieht.
Das Geschäft läuft derweil stark. Am 3. November meldete AMD für das dritte Quartal einen Gewinn von 2,09 Dollar je Aktie gegen 1,95 Dollar Erwartung und einen Umsatz von 13,38 Milliarden Dollar (Erwartung 13,10 Milliarden), ein Plus von 44,7 Prozent zum Vorjahr, so Parameter. Motley Fool spricht von einem Rekordquartal mit angehobenem Ausblick.
Was kommt
Welche Termine sind für die AMD-Aktie jetzt wichtig?
Ein Datum für die nächsten AMD-Zahlen nennen die ausgewerteten Quellen nicht. Bis dahin bleibt die AMD-Aktie ein Spielball aus Sektor-Stimmung, Nachrichten zur Nvidia-Spitze und Meldungen zum Aktienangebot.
Häufige Fragen zur AMD-Aktie
Warum ist die AMD-Aktie am Dienstag gefallen? Laut Motley Fool und Parameter belasteten die Registrierung von rund 337 Millionen Aktien zum Weiterverkauf und der schwache Chip-Sektor den Kurs.
Verkauft AMD selbst neue Aktien? Nein. Laut Parameter bieten aktuelle Inhaber und Partner bestehende Aktien an, AMD erhält keinen Erlös.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten für die AMD-Aktie? Der Durchschnitt liegt laut MarketBeat bei 640,11 Dollar, laut Benzinga bei 642,71 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie stark war das letzte AMD-Quartal? Umsatz 13,38 Milliarden Dollar, plus 44,7 Prozent zum Vorjahr, Gewinn je Aktie 2,09 Dollar.
Wo steht die AMD-Aktie im Jahresvergleich? Die 52-Wochen-Spanne reicht von 188,22 bis 658,52 Dollar.
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