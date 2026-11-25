Der Handelstag in Zahlen: Die AMD-Aktie bewegte sich zwischen 396,01 und 428,87 Dollar, schloss bei 413,27 Dollar und verlor damit 40,19 Dollar gegenüber dem Vortag. Gehandelt wurden rund 45,9 Millionen Aktien, der Dreimonatsdurchschnitt liegt laut Motley Fool bei 27,5 Millionen. Gut ein Viertel unter dem 52-Wochen-Hoch von 658,52 Dollar notiert der Titel damit trotzdem nicht, sondern rund 37 Prozent darunter.

Zwei Dinge kamen zusammen. Erstens das Thema Aktienangebot: Laut Parameter registrierte AMD bis zu 336,9 Millionen bestehende Aktien zum Weiterverkauf durch aktuelle Inhaber und Partner, darunter Papiere, die mit Vereinbarungen mit OpenAI und Meta zusammenhängen. Zweitens das Umfeld: Der Chip-Sektor bleibt nach Huangs Rückkehr nervös, weil Ausschussvorsitzende im US-Kongress Sicherheitsbedenken gegen Nvidia nicht als ausgeräumt betrachten.