Warum stürzt die Ambarella Aktie ab?

Ambarella erwartet für das vierte Quartal nur 70 bis 75 Millionen Dollar Umsatz, deutlich weniger als die rund 112 Millionen Dollar, die Analysten erwartet hatten.

Was hat der Speichermangel mit Ambarella zu tun?

Ambarella kauft keinen Speicher, aber seine Kunden. Hohe DRAM-Preise verteuern deren Geräte und bremsen die Bestellungen.

Was macht Ambarella?

Das Unternehmen entwickelt Chips, die Bilder direkt im Gerät mit künstlicher Intelligenz auswerten, etwa in Kameras, Autos und Robotern.