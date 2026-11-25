Für die Ambarella Aktie wird dieser Mittwoch zum Albtraum. Nach Vorlage der Quartalszahlen am Dienstagabend brach das Papier im nachbörslichen Handel um 36 bis 44 Prozent ein. Schon im regulären Handel hatte die Aktie in einem schwachen Chipmarkt deutlich verloren und bei 44,47 Dollar geschlossen. Der Grund für den Absturz ist eine Prognose, die so niemand erwartet hatte.
Ambarella Aktie: Prognose halbiert, Kurs im Freefall – wie der Speichermangel einen KI-Chipwert trifft
Die Ambarella Aktie bricht nachbörslich um bis zu 40 Prozent ein. Der Spezialist für KI-Kamerachips erwartet im laufenden Quartal nur noch 70 bis 75 Millionen Dollar Umsatz, der Markt hatte rund 112 Millionen auf dem Zettel. Schuld ist ein Problem, das Ambarella selbst gar nicht hat: knapper Speicher. Die Analyse.
Die Zahlen
Ein schwaches Quartal und ein Ausblick zum Erschrecken
Im dritten Geschäftsquartal, das Ende Oktober endete, setzte Ambarella 115,2 Millionen Dollar um. Das lag am unteren Ende der eigenen Spanne von 115 bis 124 Millionen Dollar und unter den rund 119,8 Millionen Dollar, mit denen Analysten gerechnet hatten. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,28 Dollar, erwartet waren 0,32 Dollar.
Richtig wehtut aber der Ausblick. Für das vierte Quartal erwartet Ambarella nur noch 70 bis 75 Millionen Dollar Umsatz. Das ist rund ein Drittel weniger als im abgelaufenen Quartal und weit unter den etwa 112 Millionen Dollar, die der Markt erwartet hatte. Nach Berichten dürfte das Unternehmen damit operativ in die roten Zahlen rutschen.
Die Ursache
Speicherkrise über Bande
Das Paradoxe: Ambarella kauft selbst gar keinen Speicher. Die Chips des Unternehmens stecken in Überwachungskameras, Autos, Drohnen und Robotern. Doch dessen Kunden brauchen für ihre Geräte DRAM. Steigen die Speicherpreise so stark wie derzeit, werden die Endprodukte teurer, und die Hersteller bestellen weniger. Schon vor den Zahlen hatte das Management den Speichermangel als Unsicherheitsfaktor genannt.
Die Speicherkrise frisst sich durch die Lieferkette – und trifft auch die, die gar keinen Speicher kaufen.
Die Perspektive
Hoffnung auf das nächste Geschäftsjahr
Firmenchef Fermi Wang versucht, den Blick nach vorne zu richten. Er erwartet, dass das Geschäftsjahr 2028, das im Februar beginnt, wieder ein Wachstumsjahr wird. Die langfristige Story um künstliche Intelligenz direkt im Gerät, auch Edge AI genannt, bleibt intakt. Kurzfristig aber muss die Ambarella Aktie beweisen, dass der Einbruch nur eine Delle ist und keine Wende.
Die Ambarella Aktie wird an der Nasdaq und an deutschen Börsenplätzen gehandelt.
Häufige Fragen zur Ambarella Aktie
Warum stürzt die Ambarella Aktie ab?
Ambarella erwartet für das vierte Quartal nur 70 bis 75 Millionen Dollar Umsatz, deutlich weniger als die rund 112 Millionen Dollar, die Analysten erwartet hatten.
Was hat der Speichermangel mit Ambarella zu tun?
Ambarella kauft keinen Speicher, aber seine Kunden. Hohe DRAM-Preise verteuern deren Geräte und bremsen die Bestellungen.
Was macht Ambarella?
Das Unternehmen entwickelt Chips, die Bilder direkt im Gerät mit künstlicher Intelligenz auswerten, etwa in Kameras, Autos und Robotern.
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