Aktien des Tages AMZN aktien bullish E-Commerce

Amazon.com Aktie: AWS wächst um 39% - doch hohe Erwartungen bleiben unerfüllt

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 16:36 1 Min. Raymond James

Raymond James senkt Amazons Kursziel auf 250 USD, hält dank des AWS-Potenzials aber an "outperform" fest.

Die Analysten von Raymond James senken ihr Kursziel für die Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker: AMZN) von 300 auf 250 USD und bestätigen ihr Rating "outperform". AMZN AMZN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Der Umsatz der Cloud-Sparte AWS sei gegenüber dem Vorjahr um 39% gestiegen und habe damit die Konsenserwartungen der Wall Street übertroffen. Die Erwartungen institutioneller Investoren habe das Wachstum jedoch nicht erreicht. Das Wachstum im Werbegeschäft sei hingegen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dabei hätten Vergleichseffekte im Zusammenhang mit dem Prime Day und Änderungen an der Suchfunktion eine Rolle gespielt. Weiterhin bestehe Unsicherheit darüber, wie sich autonome KI-Agenten auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Amazon-Marktplatzes auswirken würden. Das Wachstumspotenzial von AWS stütze jedoch die erneut bestätigte positive Einstufung. Die Analysten von Raymond James belassen ihr Votum für die Amazon-Aktie auf "outperform" und reduzieren das Kursziel auf 250 USD. (Analyse vom 30.10.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.