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Amazon.com Aktie: AWS-Dynamik überwiegt Cashflow-Sorgen – Kursziel steigt um 75 USD

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 16:35 1 Min. Freedom Broker

Freedom Broker hebt Amazons Kursziel auf 330 USD und setzt auf eine mehrjährige Wachstumsbeschleunigung bei AWS.

Bild: Amazon (aboutamazon.com)

Die Analysten von Freedom Broker erhöhen ihr Kursziel für die Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker: AMZN) von 255 auf 330 USD und bestätigen ihr Rating "buy". Die Ergebnisse des dritten Quartals würden die Einschätzung bekräftigen, dass AWS in eine mehrjährige Phase beschleunigten Wachstums eingetreten sei. Die Dynamik der Cloudsparte wiege schwerer als die Bedenken hinsichtlich des Ausblicks für das vierte Quartal und des Mittelabflusses. Die Analysten von Freedom Broker empfehlen die Amazon.com-Aktie nach wie vor zum Kauf und heben das Kursziel von 255 auf 330 USD an. (Analyse vom 03.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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