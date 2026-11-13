Die 730-Milliarden-Dollar-Schlacht – wer gewinnt das KI-Rennen der Hyperscaler?Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Oracle, SpaceX und Nebius:

Das KI-Rennen der Hyperscaler ist das teuerste Wettrennen der Börsengeschichte. Amazon hat den größten Auftragsbestand der klassischen Clouds, Microsoft die größte Disziplin, Alphabet das schnellste Wachstum und eigene Chips, Meta die größte Werbemaschine, Oracle die kühnste Wette auf wenige Kunden, SpaceX die größte Vision und Nebius wie CoreWeave den größten Hebel. Die Nachfrage ist für alle da – das zeigen die Rekordzahlen. Doch die Börse hat die Spielregeln geändert: Sie zahlt nicht mehr für Wachstum um jeden Preis, sondern für Wachstum, das sich rechnet. Wer diese Gleichung zuerst löst, wird zum Herrscher der KI-Ära. Für Anleger ist die Hyperscaler-Aktie deshalb keine Wette auf die KI, sondern eine Wette darauf, wer aus ihr am meisten Geld macht.