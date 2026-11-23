Die Amazon Aktie (Ticker AMZN, ISIN US0231351067) steigt am Montag um 3,6 Prozent auf 255,60 US-Dollar (Cboe BZX, Stand 21:07 Uhr MEZ, 15:07 Uhr in New York). Am Freitag war sie noch um 4,1 Prozent auf 246,82 Dollar gefallen. Zur Eröffnung lag das Plus bei rund 4 Prozent, im Tagesverlauf hat sich ein Teil davon wieder abgebaut. Hinter dem Anstieg stehen zwei Nachrichten und ein breiter Rebound am Aktienmarkt.
Amazon Aktienanalyse: Decart-Zukauf, Anthropic-Beteiligung, Rebound-Montag – was trägt die Aktie nach dem Sprung auf 255 Dollar?
Die Amazon Aktie erholt sich am Montag um rund 3,6 Prozent auf etwa 255 US-Dollar. Auslöser sind der Zukauf der KI-Technologie von Decart und ein bestätigtes Outperform von RBC. Die Aktienanalyse zu Zahlen, Bewertung, Aktienprognose der Analysten und Risiken.
Nach Medienberichten übernimmt Amazon die Technologie des KI-Start-ups Decart, und RBC Capital Markets bestätigte am Montag sein „Outperform“ mit einem Kursziel von 330 Dollar. In dieser Amazon Aktienanalyse ordnen wir ein, was der Zukauf bedeutet, wie sich Zahlen und Bewertung darstellen und wie die Amazon Aktienprognose der Analysten aussieht. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Auslöser
Was ist bei der Amazon Aktie passiert?
Amazon holt sich mit Decart ein Team und eine Software, die KI-Modelle beschleunigt und den Wechsel zwischen Chips von Nvidia, Amazon und Google erleichtern soll. Gründer und Chef Dean Leitersdorf und sein Team wechseln zu Amazon. Offiziell sind die Konditionen nicht genannt. Medienberichte sprechen von rund 7,5 Milliarden Dollar; die letzte Bewertung von Decart lag bei knapp 4 Milliarden Dollar. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.
RBC-Analyst Brad Erickson sieht darin laut Studie vom 23. November einen Hebel für kritische Rechenkapazität und Effizienz; der Bedarf an effizienterer KI-Entwicklung sei nie größer gewesen. Dazu kam der Markt: Nach der Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-Chef erholten sich Technologiewerte am Montag breit, ein Stratege sprach von einem „mechanischen“ Rebound.
Das Unternehmen
Wie verdient die Amazon Aktie ihr Geld?
Amazon verdient an drei großen Säulen: dem Online-Handel mit Marktplatz und Logistik, dem Cloud-Geschäft Amazon Web Services (AWS) und der Werbung. Im dritten Quartal 2026 kamen 46,0 Milliarden Dollar Umsatz aus AWS (plus 39 Prozent), 19,6 Milliarden Dollar aus der Werbung (plus 11 Prozent). AWS ist mit einem Betriebsergebnis von 17,8 Milliarden Dollar der wichtigste Gewinnbringer des Konzerns. Der Auftragsbestand von AWS lag bei 578 Milliarden Dollar.
Eine Sonderrolle spielt die Beteiligung an Anthropic. Amazon hält nach dem Börsengang vom 19. November rund 14,6 Prozent an dem KI-Unternehmen (Ausgabepreis 83 Dollar, Bewertung beim Börsengang etwa 1,5 Billionen Dollar). Anthropic-Gewinne hatten im Vorjahr den Nettogewinn beeinflusst; schwankt der Anthropic-Kurs, schlägt das künftig auf die Amazon-Bilanz durch.
Zahlen
Was zeigen die Zahlen zur Amazon Aktienanalyse?
Im dritten Quartal (Bericht vom 29. Oktober) wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar, das Betriebsergebnis stieg auf 28,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,89 Dollar unter der Markterwartung von 1,96 Dollar. Der Nettogewinn von 20,7 Milliarden Dollar blieb leicht unter dem Vorjahr, das Anthropic-Gewinne von 9,5 Milliarden Dollar vor Steuern enthielt.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|201,9 Mrd. USD
|180,2 Mrd. USD
|Betriebsergebnis
|28,1 Mrd. USD
|17,4 Mrd. USD
|Nettogewinn
|20,7 Mrd. USD
|21,2 Mrd. USD
|AWS-Umsatz
|46,0 Mrd. USD
|33,0 Mrd. USD
|AWS-Betriebsergebnis
|17,8 Mrd. USD
|11,4 Mrd. USD
|Werbeumsatz
|19,6 Mrd. USD
|17,7 Mrd. USD
|EPS
|1,89 USD
|1,95 USD
EPS = verwässerter Gewinn je Aktie. Das Vorjahr enthielt Anthropic-Gewinne von 9,5 Mrd. USD vor Steuern.
Quelle: Amazon, Quartalsmitteilung vom 29.10.2026
Für das vierte Quartal erwartet Amazon einen Umsatz von 240 bis 247 Milliarden Dollar und ein Betriebsergebnis von 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar. Die Kehrseite des KI-Booms steht in der Cashflow-Rechnung: Die Investitionen 2026 sollen bei rund 220 Milliarden Dollar liegen, für 2027 kündigt Konzernchef Andy Jassy deutlich mehr an. Der freie Cashflow der letzten zwölf Monate lag bei minus 42,4 Milliarden Dollar, die langfristigen Schulden stiegen auf 173,1 Milliarden Dollar (Ende 2025: 65,6 Milliarden), dem stehen liquide Mittel und Wertpapiere von rund 114 Milliarden Dollar gegenüber.
Bewertung
Wie teuer ist die Amazon Aktie im Vergleich?
Beim KGV liefern Datenanbieter unterschiedliche Werte. Auf Basis des Konsens-Gewinns von 12,82 Dollar je Aktie für 2026 ergibt sich beim heutigen Kurs rechnerisch ein KGV von rund 20 (eigene Rechnung). Das KGV auf die letzten zwölf Monate liegt ebenfalls bei etwa 20, der Forward-Wert eines Datenanbieters bei rund 25. Eine Dividende zahlt Amazon nicht.
|Unternehmen
|KGV trailing
|KGV erwartet
|Amazon
|20,0
|25,0
|Meta Platforms
|19,1
|17,0
|Alphabet
|13,9
|19,3
|Microsoft
|25,3
|23,3
Die Datenreihen sind nicht vollständig vergleichbar: Amazon liegt bei anderen Anbietern für 2026 bei 19 bis 20. Gewinne enthalten teils Einmaleffekte.
Quelle: Marktdatenauswertung der Redaktion, Stand 20./21.11.2026
Analysten
Wie sieht die Amazon Aktienprognose der Analysten aus?
Rund 62 Analysten decken Amazon ab; das Gesamturteil lautet „Buy“, das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter bei etwa 326 bis 345 Dollar (Konsens, Stand 13. bis 23.11.2026). Zum Kurs von 255,60 Dollar ergäbe das rechnerisch einen Abstand von 28 bis 35 Prozent; die genaue Verteilung nach Kauf, Halten und Verkaufen liegt uns nicht belegt vor.
RBC Capital Markets bestätigt am 23. November 2026 das Urteil „Outperform“ und das Kursziel von 330 Dollar. Zum Kurs bei Veröffentlichung der Studie von 258,35 Dollar entspricht das einem rechnerischen Abstand von rund 28 Prozent. Ältere Studien vom Ende Oktober reichen bei anderen Häusern zu Zielen von 275 bis 357 Dollar; wir führen sie hier nicht einzeln auf.
|Merkmal
|Wert
|Zahl der Analysten
|rund 62
|Gesamturteil
|Buy
|Durchschnittliches Kursziel
|326 bis 345 USD
|RBC Capital Markets (23.11.2026)
|Outperform, Kursziel 330 USD
|Abstand Kurs zu RBC-Ziel
|rund +29 %
Konsens variiert nach Datenanbieter und Stichtag. Die Abstände zu 255,60 USD sind eigene Rechnungen.
Quelle: Analystenkonsens (Stand 13. bis 23.11.2026), RBC Capital Markets (Studie vom 23.11.2026)
Hinweis zur Weitergabe: Die Kursziel- und Ratingangaben in diesem Artikel sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Quelle der Weitergabe ist RBC Capital Markets (Analyst Brad Erickson, Studie vom 23.11.2026); die Offenlegungen des Hauses finden Sie hier, allgemeine Hinweise zu Research und Interessenkonflikten hier. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Amazon Aktie?
Die Aktie bewegt sich in einer Spanne. Zwischen dem 2. und 20. November schlossen die Kurse zwischen 245,63 und 270,87 Dollar; am 18. November lag der Schlusskurs noch bei 267,74 Dollar, am 20. November bei 246,82 Dollar. Der aktuelle Kurs von rund 255 Dollar liegt etwa 11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 287,16 Dollar (4. August 2026) und gut 30 Prozent über dem Tief von 196,13 Dollar (18. Februar 2026). Markante Marken sind damit die Untergrenze der November-Spanne bei rund 245 Dollar und die Obergrenze bei rund 271 Dollar.
Pro und Contra
Was spricht für und gegen die Amazon Aktie?
Szenarien
Wie geht es mit der Amazon Aktie weiter? Die Aktienprognose im Szenario
Die Diskussion am Markt dreht sich um die Frage, ob Amazon seine Rekordinvestitionen in Rechenzentren und Chips mit AWS-Wachstum und steigendem Betriebsergebnis begleichen kann. Optimistische Analysten verweisen auf den Auftragsbestand und die Marge, vorsichtige Stimmen auf den negativen Cashflow und die steigende Verschuldung. Hinzu kommt das Weihnachtsgeschäft: Der Datenanbieter Adobe erwartete im September für den Black Friday am 27. November 12,9 Milliarden Dollar Online-Umsatz in den USA (plus 9,2 Prozent) und für die gesamte Saison 275 Milliarden Dollar (plus 6,7 Prozent); diese Modellwerte stammen aus der Zeit vor dem Börseneinbruch.
Der Konsens liegt je nach Datenstand bei 326 bis 345 Dollar, RBC nennt 330 Dollar. Diese Zahlen sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Amazon Aktie jetzt?
26. November 2026: Thanksgiving, die US-Börsen bleiben geschlossen.
27. November 2026: Black Friday, die US-Börse schließt früher.
30. November 2026: Cyber Monday.
9. Dezember 2026: Zinsentscheid der US-Notenbank, der für Technologiewerte relevant ist.
Anfang Februar 2027: voraussichtlich Zahlen zum vierten Quartal (Termin laut Datenanbietern noch unbestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Warum steigt die Amazon Aktie heute? Nach Medienberichten übernimmt Amazon die Technologie des KI-Start-ups Decart, RBC bestätigt „Outperform“, dazu erholen sich Technologiewerte insgesamt.
Wie hoch ist die Amazon Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt je nach Datenstand bei 326 bis 345 Dollar, RBC nennt 330 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine garantierte Entwicklung.
Wie teuer ist die Amazon Aktie? Das KGV auf Basis des erwarteten Gewinns 2026 liegt bei rund 20, der Wert variiert je nach Datenanbieter zwischen 19 und 25.
Zahlt Amazon eine Dividende? Nein, Amazon zahlt keine Dividende.
Wann legt Amazon die nächsten Zahlen vor? Voraussichtlich Anfang Februar 2027, der genaue Termin ist noch nicht bestätigt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Amazon (AMZN): Kaufen, Kursziel 330,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von RBC Capital Markets (Analyst Brad Erickson) vom 23.11.2026, 16:11 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 23.11.2026, 21:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 23.11.2026, 21:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: RBC Capital Markets (Analyst Brad Erickson).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.