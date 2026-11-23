Amazon holt sich mit Decart ein Team und eine Software, die KI-Modelle beschleunigt und den Wechsel zwischen Chips von Nvidia, Amazon und Google erleichtern soll. Gründer und Chef Dean Leitersdorf und sein Team wechseln zu Amazon. Offiziell sind die Konditionen nicht genannt. Medienberichte sprechen von rund 7,5 Milliarden Dollar; die letzte Bewertung von Decart lag bei knapp 4 Milliarden Dollar. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

RBC-Analyst Brad Erickson sieht darin laut Studie vom 23. November einen Hebel für kritische Rechenkapazität und Effizienz; der Bedarf an effizienterer KI-Entwicklung sei nie größer gewesen. Dazu kam der Markt: Nach der Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-Chef erholten sich Technologiewerte am Montag breit, ein Stratege sprach von einem „mechanischen“ Rebound.