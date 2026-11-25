Die Amazon Aktie (ISIN US0231351067, Ticker AMZN) startet nervös in den Mittwoch. Im US-Handel gab sie am Dienstag um rund 1,4 Prozent auf etwa 252 Dollar nach, der Nasdaq 100 verlor knapp 2 Prozent. In Deutschland notierte sie bei Lang & Schwarz am 25. November um 08:08 Uhr bei 227,70 Euro (–0,74 Prozent), nach einem Xetra-Schluss von 229,40 Euro. Das Kursbild verdeckt eine bemerkenswerte Nachricht: Amazons Beteiligung am KI-Start-up Anthropic ist erstmals weniger wert als zum Börsengang. Diese Amazon Aktienanalyse klärt, wie stark das den Konzern trifft.
Amazon Aktienanalyse: Anthropic-Beteiligung unter Ausgabepreis, AWS plus 39 Prozent, 220 Milliarden Investitionen – wie viel KI-Fantasie steckt noch im Kurs?
Die Amazon Aktie fällt mit dem Nasdaq 100, während Amazons Anthropic-Anteil erstmals unter den Ausgabepreis rutscht. Die Amazon Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Chartlage und die Amazon Aktienprognose der Analysten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- ISIN
- US0231351067
- Ticker
- AMZN (Nasdaq)
- 52-Wochen-Hoch
- rund 287 $
- 52-Wochen-Tief
- rund 196 $
- Kurs Euro
- 227,70 € (Lang & Schwarz, 25.11.2026, 08:08 Uhr, –0,74 %)
- Nächste Zahlen
- Q4 2026, voraussichtlich Ende Januar/Anfang Februar 2027
Stand: 25.11.2026, Kurse: US-Handel 24.11.2026 (Schlusskurs lag zum Redaktionsschluss nicht vor), Xetra-Schluss 24.11.2026
Der Auslöser
Anthropic ging am 19. November zu 83 Dollar an die Börse und notierte am 24. November laut einer Marktdatenquelle bei 81,62 Dollar. Amazon hält 14,7 Prozent der Anteile.
Das Geschäft
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar, AWS legte um 39 Prozent auf 46,0 Milliarden Dollar zu.
Die Kehrseite
Für 2026 plant Amazon Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar, der Free Cashflow der letzten zwölf Monate liegt bei minus 42,4 Milliarden Dollar.
Der Termin
Die Black-Friday-Aktionen laufen bis zum 30. November, die US-Börse bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen.
Der Auslöser
Was ist bei der Amazon Aktie passiert?
Amazon hat insgesamt 18 Milliarden Dollar in Anthropic investiert und hält nach eigenen Angaben 14,7 Prozent, rund 1,92 Milliarden Aktien. Beim Börsengang am 19. November lag der Ausgabepreis bei 83 Dollar, damit war die Beteiligung gut 159 Milliarden Dollar wert. Am 24. November rutschte Anthropic laut einer Marktdatenquelle erstmals unter diese Marke auf 81,62 Dollar, zeitweise ging es sogar deutlich tiefer. Rechnerisch ergibt das einen Beteiligungswert von rund 157 Milliarden Dollar. Das ist für einen Konzern mit einer Marktkapitalisierung von 2,67 Billionen Dollar kein Drama, aber ein Dämpfer für die Erzählung, dass der KI-Anteil den Kurs treibt.
Wichtig für die Einordnung: Die Quartalsmitteilung vom 29. Oktober weist für das dritte Quartal keinen Anthropic-Bewertungsgewinn aus. Der Rückgang des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahr geht vor allem auf einen Sondereffekt im Jahr 2025 zurück, damals standen 9,5 Milliarden Dollar Vorsteuergewinn in den Büchern. Ein Kursrückgang bei Anthropic wirkt sich in der Bilanz erst über künftige Bewertungsänderungen aus.
Das Unternehmen
Wie verdient Amazon sein Geld – und was treibt die Amazon Aktie?
Amazon verdient mit drei Säulen: dem Handel (eigene Waren und Marktplatz), der Cloudsparte Amazon Web Services (AWS) und dem Werbegeschäft. AWS liefert den größten Teil des operativen Gewinns und ist der Hebel der KI-Strategie. Dazu kommen Logistik, Streaming und Hardware. Zuletzt machten drei Meldungen Schlagzeilen: der Kauf der Optimierungstechnologie und des Gründerteams von Decart, den Bloomberg mit rund 7,5 Milliarden Dollar beziffert (der Preis ist nicht bestätigt), die Eröffnung der ersten Station eines eigenen Lieferbetriebsnetzes in Puerto Rico am 16. November und ein berichteter Stromvertrag über 600 Megawatt in Texas, den Amazon nicht bestätigt hat.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Amazon Aktie?
|Kennzahl
|Wert
|Anmerkung
|Umsatz
|201,9 Mrd. $
|+12 % zum Vorjahr
|AWS-Umsatz
|46,0 Mrd. $
|+39 %
|AWS operatives Ergebnis
|17,8 Mrd. $
|Marge rund 38,7 %
|Operatives Ergebnis gesamt
|28,1 Mrd. $
|–
|Nettogewinn
|20,7 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie 1,89 $
|Investitionen 2026
|rund 220 Mrd. $
|geplant
|Free Cashflow (12 Monate)
|–42,4 Mrd. $
|Vorjahr positiv
|Ausblick Q4: Umsatz
|240 bis 247 Mrd. $
|operatives Ergebnis 28,5 bis 33,5 Mrd. $
Marge AWS: eigene Rechnung (17,8 / 46,0). Free Cashflow der letzten zwölf Monate. Ausblick laut Unternehmen.
Quelle: Amazon, Quartalsmitteilung (8-K) vom 29.10.2026
Das Bild ist zweigeteilt: Operativ läuft es stark, finanziell wird es teuer. Die Cloudsparte wächst mit 39 Prozent so schnell wie lange nicht, die operative Marge von AWS liegt bei knapp 39 Prozent. Gleichzeitig verschlingen Rechenzentren und KI-Chips so viel Geld, dass der Free Cashflow der letzten zwölf Monate mit minus 42,4 Milliarden Dollar tief im Negativen liegt. Amazon verfügt über 55,8 Milliarden Dollar Barmittel und weitere 58,4 Milliarden Dollar in Wertpapieren, die langfristigen Schulden betragen 173,1 Milliarden Dollar. Beim erwarteten KGV liegt die Aktie bei rund 25, auf Basis der letzten zwölf Monate bei etwa 20 bis 22.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|Amazon
|25,0 bis 25,5
|Microsoft
|24,5
|Alphabet
|27 bis 28
Forward-KGV Stand 24.11.2026; Datendienste weichen leicht voneinander ab.
Quelle: Marktdaten, Stand 24.11.2026
Die Analysten
Wie sieht die Amazon Aktienprognose der Analysten aus?
Die Analysten bleiben für die Amazon Aktie überwiegend positiv. Nach dem Stand vom 20. November raten von 62 Häusern 59 zum Kauf, drei zum Halten und keines zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 326,51 Dollar, die Spanne reicht von 230 bis 405 Dollar. Gemessen am Kurs von rund 252 Dollar liegt der Durchschnitt damit knapp 30 Prozent höher. Allerdings fließt in manche Kursziele eine hohe Anthropic-Bewertung ein, die durch den Kurs unter dem Ausgabepreis überholt sein könnte. Die Amazon Aktienprognose der Profis hängt also nicht nur an AWS, sondern auch an der Entwicklung der Anthropic-Aktie.
|Merkmal
|Wert
|Analysten
|62
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|59 / 3 / 0
|Durchschnittliches Kursziel
|326,51 $
|Spanne der Kursziele
|230 bis 405 $
|Abstand Durchschnitt zum Kurs (rund 252 $)
|rund 30 %
Konsens Stand 20.11.2026; Verteilung aus Daten von 62 Analysten.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand 20.11.2026
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Amazon Aktie?
Technisch bewegt sich die Amazon Aktie um die beiden wichtigen Durchschnittslinien: Die 50-Tage-Linie verläuft bei rund 256 Dollar, die 200-Tage-Linie je nach Datendienst zwischen 245 und 255 Dollar. Als Unterstützungen werden Marken um 252 und 246 Dollar genannt, als Widerstände 263 und 268 Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt im neutralen Bereich zwischen 42 und 50. Das 52-Wochen-Hoch von rund 287 Dollar ist etwa 12 Prozent entfernt. Ein Handelssignal leiten wir daraus nicht ab.
Ausblick
Was bringt die Amazon Aktienprognose – und worauf achten Anleger?
Der Markt diskutiert zwei Szenarien. Optimisten verweisen auf das Tempo bei AWS, den hohen Auftragsbestand und das Weihnachtsgeschäft, das Amazon traditionell Rückenwind gibt. Skeptiker sehen die Kombination aus Rekordinvestitionen, negativem Free Cashflow und einem schwankenden Anthropic-Kurs als Belastung. Als Randnotiz meldete AWS-Chef Matt Garman einen planmäßigen Aktienverkauf von rund 3,7 Millionen Dollar nach einem im Mai festgelegten Handelsplan. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Wie steht es um die Amazon Aktienanalyse nach den Quartalszahlen?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar, AWS legte um 39 Prozent auf 46,0 Milliarden Dollar zu. Der Nettogewinn lag bei 20,7 Milliarden Dollar.
Wie viel gehört Amazon von Anthropic?
Amazon hält 14,7 Prozent, rund 1,92 Milliarden Aktien. Beim Börsengang am 19. November lag der Ausgabepreis bei 83 Dollar.
Wie lautet die Amazon Aktienprognose der Analysten?
Von 62 Analysten raten 59 zum Kauf, drei zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 326,51 Dollar, die Spanne reicht von 230 bis 405 Dollar.
Wie hoch ist das KGV der Amazon Aktie?
Das erwartete KGV liegt bei rund 25, das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate bei etwa 20 bis 22.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Zahlen für das vierte Quartal werden üblicherweise Ende Januar oder Anfang Februar veröffentlicht, ein Termin ist noch nicht bestätigt.
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