Die Analysten bleiben für die Amazon Aktie überwiegend positiv. Nach dem Stand vom 20. November raten von 62 Häusern 59 zum Kauf, drei zum Halten und keines zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 326,51 Dollar, die Spanne reicht von 230 bis 405 Dollar. Gemessen am Kurs von rund 252 Dollar liegt der Durchschnitt damit knapp 30 Prozent höher. Allerdings fließt in manche Kursziele eine hohe Anthropic-Bewertung ein, die durch den Kurs unter dem Ausgabepreis überholt sein könnte. Die Amazon Aktienprognose der Profis hängt also nicht nur an AWS, sondern auch an der Entwicklung der Anthropic-Aktie.