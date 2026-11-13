Es ist eine der spannendsten Wetten der Börsengeschichte. Amazon steckt in diesem Jahr rund 220 Milliarden Dollar in Rechenzentren, Chips und Server – mehr als jedes andere Unternehmen der Welt. Am 29. Oktober zeigte der Konzern, dass sich das auszahlt: Die Cloud-Sparte AWS wächst so schnell wie seit fast fünf Jahren nicht, die operative Marge erreichte einen Rekord. Doch der freie Cashflow ist tief ins Minus gerutscht, und Umsatz wie Gewinn lagen leicht unter den Erwartungen. Die Aktie fiel nachbörslich um rund 6,5 Prozent. Inzwischen hat sie sich erholt: Die Amazon-Aktie notiert bei 266,66 Dollar. Diese Amazon Aktienanalyse erklärt, was hinter dem Zahlenwerk steckt und was das für die Amazon Aktienprognose bedeutet.
Amazon Aktienanalyse: 578 Milliarden Auftragsbestand, Rekordmarge – doch das Geld fließt ab
AWS wächst so schnell wie seit fast fünf Jahren nicht, die operative Marge erreicht ein Allzeithoch, Andy Jassy träumt von zwei Billionen-Dollar-Geschäften – und doch ist der freie Cashflow tief ins Minus gerutscht. Unsere große Amazon Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal vom 29. Oktober: AWS, Onlinehandel, Werbung, Rekordinvestitionen, Ausblick, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Amazon Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com Inc.
- Sitz
- Seattle, Washington
- Ticker / ISIN
- AMZN / US0231351067
- Kurs
- 266,66 Dollar
- Börsenwert
- rund 2,9 Billionen Dollar
- KGV (Schätzung)
- rund 20,8
- Dividende
- keine
- Vorstandschef
- Andy Jassy
Stand: 13.11.2026, Kurs Nasdaq-Schluss 13.11.2026; KGV auf Basis von Schätzungen laut Kursdaten der Redaktion; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Absturz und Comeback: die Amazon-Aktie nach den Zahlen
Die Kursreaktion auf die Amazon-Zahlen war eine Achterbahnfahrt – und sie ist noch nicht zu Ende.
Schon vor den Zahlen stand die Amazon-Aktie unter Druck: Am 29. Oktober fiel sie im regulären Handel um rund 4 Prozent auf 243,79 Dollar, in einem schwachen Umfeld für Technologiewerte. Nach Veröffentlichung der Zahlen verlor die Aktie nachbörslich weitere rund 6,5 Prozent, vorbörslich notierte sie am 30. Oktober bei gut 226 Dollar. Zum Handelsschluss erholte sie sich auf 240,35 Dollar, ein Minus von 1,4 Prozent. Dann setzte die Wende ein: Anleger richteten den Blick auf den gewaltigen Auftragsbestand von AWS, und die Aktie legte in der Woche nach den Zahlen um rund 8 Prozent zu. Mit 266,66 Dollar notiert sie heute rund 11 Prozent über dem Schlusskurs vom 30. Oktober.
Die Quartalszahlen
Rekordmarge, knapp verfehlte Erwartungen: ein Quartal mit zwei Gesichtern
Für jede seriöse Amazon Aktienanalyse gilt: Operativ war das Quartal stark, an der Erwartungsbörse nicht stark genug.
Im dritten Quartal steigerte Amazon den Umsatz um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar und lag damit knapp unter den Erwartungen von 202,3 Milliarden Dollar. Der eigentliche Paukenschlag war das operative Ergebnis: Es sprang um 61 Prozent auf 28,1 Milliarden Dollar, die Marge erreichte mit 13,9 Prozent den höchsten Wert der Firmengeschichte. Damit übertraf Amazon nicht nur die Schätzungen der Analysten, sondern zum dritten Mal in Folge auch die eigene Prognose. Der Gewinn je Aktie sank dagegen leicht von 1,95 auf 1,89 Dollar und verfehlte die Erwartungen von 1,96 Dollar. Der Grund ist ein Sondereffekt: Im Vorjahr hatten Bewertungsgewinne aus der Beteiligung an Anthropic von 9,5 Milliarden Dollar den Gewinn kräftig aufgebläht.
Amazon: Operatives Ergebnis nach Segmenten im dritten Quartal
Mrd. Dollar
Vorjahresquartal: AWS 11,4, Nordamerika 4,8, International 1,2 Milliarden Dollar.
Quelle: Amazon.com Inc., Mitteilung vom 29. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Segment
|Ergebnis
|AWS
|17,8
|Nordamerika
|8,7
|International
|1,6
AWS
Plus 39 Prozent: die Cloud gibt wieder Vollgas
Die wichtigste Zahl für die Amazon Aktienprognose kommt aus der Cloud.
Amazon Web Services ist der größte Cloud-Anbieter der Welt – und hat nach Jahren der Abbremsung wieder kräftig beschleunigt. Im dritten Quartal wuchs AWS um 39,3 Prozent auf 46,0 Milliarden Dollar, zum sechsten Mal in Folge schneller als im Vorquartal und so schnell wie seit fast fünf Jahren nicht. Das operative Ergebnis stieg um 55 Prozent auf 17,8 Milliarden Dollar, die Marge auf 38,7 Prozent. AWS trägt damit fast zwei Drittel zum Konzerngewinn bei. Der Auftragsbestand kletterte binnen eines Quartals von 496 auf 578 Milliarden Dollar. Darauf stützt sich Amazon-Chef Andy Jassy, wenn er für 2027 und 2028 jeweils mehr als 40 Prozent Wachstum in Aussicht stellt. Ab Ende 2027 will Amazon seine eigenen KI-Chips Trainium auch außerhalb von AWS verkaufen.
AWS: Umsatz je Quartal
Mrd. Dollar
Q3 2025 und Q2 2026 aus den gemeldeten Wachstumsraten errechnet. Wachstum zum Vorjahr: Q2 2026 +37 %, Q3 2026 +39 %.
Quelle: Amazon.com Inc., Quartalsmitteilungen 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|AWS-Umsatz
|Q3 2025
|33,0
|Q2 2026
|42,2
|Q3 2026
|46,0
Es hat noch nie ein Geschäft mit einer Billion Dollar Umsatz gegeben – und wir könnten in den nächsten fünf bis zehn Jahren zwei davon haben.
Handel und Werbung
Onlinehandel nur plus 2 Prozent: die Schwäche im Kerngeschäft
Ganz anders sieht es im klassischen Handelsgeschäft aus. Der Umsatz der eigenen Onlineshops stieg nur um 2 Prozent auf 68,5 Milliarden Dollar und lag unter den Erwartungen. Besser liefen die Dienste für Händler auf dem Marktplatz mit einem Plus von 9 Prozent auf 46,5 Milliarden Dollar. Auch die Werbung wuchs langsamer als erhofft: Mit 19,6 Milliarden Dollar lag das Plus bei 12 Prozent. Für das vierte Quartal stellt Amazon hier aber wieder ein Wachstum im hohen Zehnerbereich in Aussicht. Positiv: Trotz des schwachen Umsatzes verdient Amazon im Handel deutlich mehr. Das operative Ergebnis in Nordamerika stieg um 82 Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar, weil schnellere Lieferungen und niedrigere Kosten je Paket wirken.
Amazon: Umsatz nach Erlösquellen im dritten Quartal
Mrd. Dollar
Wachstum zum Vorjahr: Onlineshops +2 %, Händlerdienste +9 %, AWS +39 %, Werbung +12 %, Ladengeschäfte +2 %. Abos und Sonstiges nicht dargestellt.
Quelle: Amazon.com Inc., Mitteilung vom 29. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Erlösquelle
|Umsatz
|Onlineshops
|68,5
|Händlerdienste
|46,5
|AWS
|46,0
|Werbung
|19,6
|Ladengeschäfte
|5,7
Die Investitionen
77 Milliarden in drei Monaten: warum der Cashflow ins Minus rutscht
Die Kehrseite des AWS-Booms sind die Investitionen. Allein im dritten Quartal gab Amazon 77,3 Milliarden Dollar für Sachanlagen aus – mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern rund 220 Milliarden Dollar, und 2027 sollen die Ausgaben noch einmal steigen. Der operative Cashflow wächst zwar kräftig: Über zwölf Monate stieg er um 29 Prozent auf 168,3 Milliarden Dollar. Doch die Investitionen wachsen schneller. Der freie Cashflow drehte über zwölf Monate von plus 14,8 Milliarden auf minus 42,4 Milliarden Dollar. Um die Lücke zu schließen, hat Amazon in den ersten neun Monaten neue langfristige Schulden von rund 115 Milliarden Dollar aufgenommen.
Der Ausblick
Weihnachtsquartal: bis zu 247 Milliarden Dollar Umsatz
Für das wichtige Weihnachtsquartal erwartet Amazon einen Umsatz von 240 bis 247 Milliarden Dollar, ein Plus von 12 bis 16 Prozent. Das operative Ergebnis soll 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar erreichen, nach 25 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Prognose lag am unteren Ende der Erwartungen. Beobachter halten sie allerdings für vorsichtig: Amazon hat die eigene Ergebnisprognose zuletzt dreimal in Folge übertroffen. Das Werbegeschäft soll im Schlussquartal wieder im hohen Zehnerbereich wachsen.
Die Bewertung
KGV um 21: günstiger als ihr Ruf
Gemessen am erwarteten Gewinn liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Amazon-Aktie bei rund 21. Das ist für einen Konzern mit dem größten Cloud-Geschäft der Welt und einem Ergebnisplus von über 60 Prozent vergleichsweise moderat. Der Börsenwert liegt bei rund 2,9 Billionen Dollar. Zusätzlich hält Amazon eine große Beteiligung an Anthropic: Wandelanleihen von AWS sollen beim Börsengang in bis zu 276,8 Millionen Anthropic-Aktien umgewandelt werden. Eine Dividende zahlt Amazon nicht. Die Frage für Anleger lautet, ab wann die Milliarden für Rechenzentren wieder einen positiven freien Cashflow abwerfen.
Die Analysten
Kursziele von 275 bis 357 Dollar: die Wall Street bleibt optimistisch
Nach den Zahlen passten zahlreiche Analysten ihre Kursziele an – in beide Richtungen. MoffettNathanson hob das Ziel deutlich von 315 auf 357 Dollar an, UBS von 348 auf 352 Dollar und verwies auf das AWS-Wachstum, das zu einem Billionen-Dollar-Geschäft werden könne. Mizuho erhöhte auf 335 Dollar. TD Cowen senkte zwar leicht auf 340 Dollar, hält den Ausverkauf aber für übertrieben. Die Bank of America nahm ihr Ziel leicht auf 317 Dollar zurück, Baird auf 300 Dollar. Am vorsichtigsten ist Citizens mit einem Ziel von 275 Dollar nach zuvor 315 Dollar. Im Durchschnitt liegt das Kursziel bei rund 325 Dollar.
Amazon-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten nach den Zahlen
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 266,66 Dollar (Nasdaq-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: The Fly via Stocktwits, TipRanks; Stand 30. Oktober bis 9. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|MoffettNathanson
|357
|UBS
|352
|TD Cowen
|340
|Mizuho
|335
|Wells Fargo
|326
|Durchschnitt
|325
|Bank of America
|317
|Baird
|300
|Citizens
|275
Die Szenarien
Amazon Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: AWS trägt den Konzern
AWS wächst weiter mit rund 40 Prozent, das Weihnachtsgeschäft fällt solide aus, und der Markt honoriert den gewaltigen Auftragsbestand. Dann könnte die Amazon-Aktie in Richtung des durchschnittlichen Analystenziels um 325 Dollar laufen.
Szenario 2: Warten auf den Cashflow
Das Wachstum stimmt, doch der freie Cashflow bleibt wegen der Investitionen 2027 negativ. Die Aktie pendelt zwischen dem Tief nach den Zahlen um 230 Dollar und der Zone um 290 Dollar.
Szenario 3: Die KI-Rechnung geht nicht auf
Kühlt die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ab oder steigen die Investitionen stärker als erwartet, gerät die Aktie erneut unter Druck. Dann rückt das Tief nach den Zahlen um 230 Dollar wieder in den Blick.
Häufige Fragen zur Amazon Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Amazon?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis um 61 Prozent auf 28,1 Milliarden Dollar. AWS wuchs um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar.
Warum fiel die Amazon-Aktie nach den Zahlen?
Umsatz und Gewinn je Aktie lagen knapp unter den Erwartungen, der Onlinehandel und die Werbung wuchsen langsamer als erhofft, und der freie Cashflow ist wegen der Rekordinvestitionen deutlich negativ.
Wie groß ist der Auftragsbestand von AWS?
Er lag Ende September bei 578 Milliarden Dollar, nach 496 Milliarden Dollar ein Quartal zuvor.
Zahlt Amazon eine Dividende?
Nein. Amazon investiert seine Mittel vor allem in Rechenzentren, Logistik und neue Geschäfte.
Welche Kursziele haben Analysten?
Nach den Zahlen reichen die Ziele der hier genannten Häuser von 275 Dollar (Citizens) bis 357 Dollar (MoffettNathanson), der Durchschnitt liegt bei rund 325 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
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