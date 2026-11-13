Amazon Aktienanalyse: 578 Milliarden Auftragsbestand, Rekordmarge – doch das Geld fließt ab

Es ist eine der spannendsten Wetten der Börsengeschichte. Amazon steckt in diesem Jahr rund 220 Milliarden Dollar in Rechenzentren, Chips und Server – mehr als jedes andere Unternehmen der Welt. Am 29. Oktober zeigte der Konzern, dass sich das auszahlt: Die Cloud-Sparte AWS wächst so schnell wie seit fast fünf Jahren nicht, die operative Marge erreichte einen Rekord. Doch der freie Cashflow ist tief ins Minus gerutscht, und Umsatz wie Gewinn lagen leicht unter den Erwartungen. Die Aktie fiel nachbörslich um rund 6,5 Prozent. Inzwischen hat sie sich erholt: Die Amazon-Aktie notiert bei 266,66 Dollar. Diese Amazon Aktienanalyse erklärt, was hinter dem Zahlenwerk steckt und was das für die Amazon Aktienprognose bedeutet.