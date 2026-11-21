Amazon Aktienanalyse: 220 Milliarden Investitionen, minus 42 Milliarden Cashflow – wer gewinnt die Mega-Wette auf AWS, Anthropic und Black Friday?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 23:12 6 Min.

Die Amazon-Aktie rutschte am Crash-Freitag auf rund 247 Dollar, nachdem sie vor dem Anthropic-Börsengang noch fast 268 Dollar erreicht hatte. AWS wächst um 39 Prozent, die Anthropic-Beteiligung könnte hunderte Milliarden wert sein – doch der freie Cashflow ist tief im Minus. Unsere große Amazon Aktienanalyse zeigt, was die Aktie antreibt, wo die Risiken liegen und was Black Friday bedeutet.

Sie ist der Gigant, der alles gleichzeitig will: Online-Handel dominieren, die Cloud ausbauen und an der Spitze der KI-Revolution stehen. Die Amazon-Aktie zeigt am Wochenende, was das kostet. Vor dem Anthropic-Börsengang hatte sie am Mittwoch zeitweise knapp 268 Dollar erreicht, am Freitag schloss sie nach dem Crash an der Nasdaq bei rund 247 Dollar. Gleichzeitig plant Amazon 2026 Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar, der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate liegt bei minus 42,4 Milliarden Dollar. Diese Amazon Aktienanalyse klärt, ob die Wette aufgeht. Schlusskurs am 20. November rund 247 $ Wachstum von AWS im dritten Quartal +39 % geplante Investitionen 2026 220 Mrd. $ freier Cashflow der letzten zwölf Monate -42,4 Mrd. $ Kurs-Gewinn-Verhältnis rund 20 Quelle : Amazon, Quartalsbericht Q3 2026; aktiencheck.de; Stand 20. November 2026 Steckbrief Unternehmen Amazon.com, Inc. Sitz Seattle, Washington ISIN US0231351067 WKN 906866 Handelssymbol AMZN US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq) Kurs rund 247 Dollar Börsenwert rund 2,4 Billionen Euro Black-Friday-Aktion 19. bis 30. November 2026 Stand: 20.11.2026, Nasdaq-Schluss 20.11.2026, Angabe uneinheitlich; Börsenwert und KGV laut aktiencheck.de Die Stammdaten für Anleger: Die Amazon-Aktie trägt die ISIN US0231351067 und die WKN 906866. Das Handelssymbol lautet AMZN, an der Nasdaq wird sie unter dem US-Handelssymbol AMZN gehandelt. Die Cloud AWS plus 39 Prozent: der Motor läuft heißer denn je Das stärkste Argument jeder Amazon Aktienanalyse heißt AWS. Im dritten Quartal steigerte die Cloud-Sparte ihren Umsatz um 39 Prozent auf 45,98 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis erreichte 17,8 Milliarden Dollar. Konzernchef Andy Jassy erwartet für 2027 und 2028 jeweils ein Wachstum von mehr als 40 Prozent. Der Preis dafür ist hoch: Amazon rechnet für 2026 mit Sachinvestitionen von rund 220 Milliarden Dollar, vor allem für Rechenzentren, Chips und Netzwerke. Der freie Cashflow fiel dadurch in den zwölf Monaten bis Ende September auf minus 42,4 Milliarden Dollar. AWS: Umsatz im dritten Quartal Mrd. Dollar 0 20 40 60 33,0 46,0 Q3 2025 Q3 2026 Q3 2025: gerundet, laut Berichterstattung. Quelle : Amazon, Quartalsberichte Q3 2025 und Q3 2026 Daten als Tabelle Quartal Umsatz Q3 2025 33,0 Q3 2026 46,0 Der Schatz Anthropic-Börsengang: was die Beteiligung wert sein könnte Amazon hat rund 18 Milliarden Dollar in Anthropic investiert. Laut einer Rechnung von Benzinga wäre der Anteil beim oberen Ende der ursprünglichen Preisspanne von 78 Dollar je Aktie rund 150 Milliarden Dollar wert, bei Wandlung der restlichen Darlehen sogar bis zu 272 Milliarden Dollar. Der Ausgabepreis lag bei 83 Dollar, am Freitag schloss die Anthropic-Aktie nach einem Minus von 9 Prozent bei 88,91 Dollar. Überträgt man die Benzinga-Rechnung grob auf diesen Kurs, ergäbe sich ein Wert von rund 170 Milliarden Dollar – eine Überschlagsrechnung, die stark von Annahmen abhängt. Klar ist: Die Beteiligung bekommt erstmals einen täglichen Preis, und sie schwankt mit der Anthropic-Aktie. Hinzu kommt: Anthropic nutzt AWS als Rechenpartner. Laut einer Amazon Aktienanalyse der Redaktion vom 19. November steht Amazon einem Auftragsbestand von 578 Milliarden Dollar gegenüber – ein Wert, der zeigt, wie stark der KI-Boom den Cloud-Anbieter trägt. Amazon-Aktie: Kursverlauf rund um den Anthropic-Börsengang Dollar 0 100 200 300 257,89 267,74 246,82 17. November 18. November (Handelsverlauf) 20. November 17. November: Schlusskurs; 18. November: Hoch im Handelsverlauf; 20. November: Schlusskurs laut aktiencheck.de. Quelle : Nasdaq, aktiencheck.de-Kursdaten, Redaktionsarchiv Daten als Tabelle Datum Dollar 17. November 257,89 18. November (Handelsverlauf) 267,74 20. November 246,82 Das Weihnachtsgeschäft Black Friday: 12 Tage Rabattschlacht als Margentest Amazon dehnt die Rabattaktion rund um Black Friday und Cyber Monday auf zwölf Tage aus, vom 19. bis 30. November. Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen einen Umsatz von 240 bis 247 Milliarden Dollar in Aussicht, das operative Ergebnis soll bei 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar liegen. Der Mittelwert liegt laut CNBC leicht unter der Analystenerwartung von 244,5 Milliarden Dollar. Anleger sehen die Aktionstage deshalb als Test: Gelingt der Spagat zwischen Rabatten und Marge? Die UBS sieht laut Bericht rund 27 Prozent Kurspotenzial, senkte aber ihre Erwartungen an AWS. Die Bewertung KGV um 20: günstiger als der Markt denkt? Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 20 und einem Börsenwert von rund 2,4 Billionen Euro ist die Amazon-Aktie im Vergleich zu anderen Technologiegiganten moderat bewertet. Auf Sicht von zwölf Monaten steht ein Plus von 13,7 Prozent. Wie viel davon dauerhaft ist, hängt an der Frage, ob die 220 Milliarden Dollar Investitionen zu AWS-Wachstum von mehr als 40 Prozent führen – und ob die Margen im Handel halten. Die Szenarien Amazon Aktienprognose: drei Wege für die Aktie Zwei Marken sind wichtig: das Mittwochshoch bei rund 268 Dollar und die Zone um 250 Dollar, die am Freitag verloren ging. 01 Szenario 1: AWS und Anthropic tragen Das Weihnachtsgeschäft liegt im oberen Bereich der Prognose, AWS bestätigt das Wachstum von mehr als 40 Prozent. Dann könnte die Amazon-Aktie die Zone um 268 Dollar wieder ansteuern. 02 Szenario 2: Seitwärts mit Skepsis Der Ausverkauf an der Nasdaq beruhigt sich, aber der negative Cashflow dämpft die Stimmung. Die Aktie pendelt zwischen 235 und 265 Dollar. 03 Szenario 3: Der Investitionsschock Fällt die Anthropic-Aktie weiter und enttäuscht das vierte Quartal bei der Marge, könnte die Amazon-Aktie die Marke von 235 Dollar testen. Was für die Amazon-Aktie spricht AWS: plus 39 Prozent, Ziel über 40 Prozent.

Anthropic: Beteiligung mit möglichem Milliardenwert.

Weihnachtsgeschäft: Q4-Umsatz 240 bis 247 Milliarden Dollar.

Bewertung: KGV um 20.

Analysten: Kaufempfehlungen, UBS mit 27 Prozent Potenzial. Was gegen die Amazon-Aktie spricht Cashflow: minus 42,4 Milliarden Dollar in zwölf Monaten.

Investitionen: 220 Milliarden Dollar im Jahr.

Beteiligung: Wert hängt am Anthropic-Kurs.

Margen: Rabattschlacht belastet das Ergebnis.

Markt: KI-Ausverkauf an der Nasdaq. 29. Oktober 2026 Q3-Zahlen AWS plus 39 Prozent, Capex 220 Milliarden Dollar 19. November 2026 Start Black-Friday-Aktion Zwölf Tage bis zum 30. November 20. November 2026Jetzt Crash-Freitag Amazon-Aktie bei rund 247 Dollar 27. November 2026 Black Friday Wichtigster Verkaufstag des Jahres 30. November 2026 Cyber Monday Ende der Aktion Februar 2027 Q4-Zahlen Weihnachtsgeschäft und AWS-Ausblick Quelle : Amazon; Medienberichte; Stand 21. November 2026 Häufige Fragen zur Amazon Aktienanalyse Welche ISIN und WKN hat die Amazon-Aktie?

Die ISIN lautet US0231351067, die WKN 906866, das Handelssymbol und US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq). Wie viel hat Amazon in Anthropic investiert?

Rund 18 Milliarden Dollar. Der aktuelle Wert hängt vom Kurs der Anthropic-Aktie ab. Wie stark wächst AWS?

Im dritten Quartal um 39 Prozent auf 45,98 Milliarden Dollar. Warum ist der Cashflow negativ?

Wegen der hohen Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar in Rechenzentren, Chips und Netzwerke. Wann ist Black Friday 2026?

Am 27. November, Cyber Monday ist der 30. November. Fazit der Amazon Aktienanalyse: Die größte Wette der Firmengeschichte Die Amazon-Aktie hat alles, was Anleger lieben: eine boomende Cloud, eine Beteiligung mit enormem Wert und ein Weihnachtsgeschäft, das die Zahlen treiben kann. Sie hat aber auch, was sie fürchten: rekordhohe Investitionen, einen negativen Cashflow und eine Abhängigkeit vom Kurs von Anthropic. Die Amazon Aktienanalyse zeigt: Entscheidend für die Amazon Aktienprognose wird, ob AWS das Wachstum von mehr als 40 Prozent liefert und der Handel im Weihnachtsgeschäft seine Margen verteidigt.

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