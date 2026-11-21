Sie ist der Gigant, der alles gleichzeitig will: Online-Handel dominieren, die Cloud ausbauen und an der Spitze der KI-Revolution stehen. Die Amazon-Aktie zeigt am Wochenende, was das kostet. Vor dem Anthropic-Börsengang hatte sie am Mittwoch zeitweise knapp 268 Dollar erreicht, am Freitag schloss sie nach dem Crash an der Nasdaq bei rund 247 Dollar. Gleichzeitig plant Amazon 2026 Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar, der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate liegt bei minus 42,4 Milliarden Dollar. Diese Amazon Aktienanalyse klärt, ob die Wette aufgeht.
Amazon Aktienanalyse: 220 Milliarden Investitionen, minus 42 Milliarden Cashflow – wer gewinnt die Mega-Wette auf AWS, Anthropic und Black Friday?
Die Amazon-Aktie rutschte am Crash-Freitag auf rund 247 Dollar, nachdem sie vor dem Anthropic-Börsengang noch fast 268 Dollar erreicht hatte. AWS wächst um 39 Prozent, die Anthropic-Beteiligung könnte hunderte Milliarden wert sein – doch der freie Cashflow ist tief im Minus. Unsere große Amazon Aktienanalyse zeigt, was die Aktie antreibt, wo die Risiken liegen und was Black Friday bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- Sitz
- Seattle, Washington
- ISIN
- US0231351067
- WKN
- 906866
- Handelssymbol
- AMZN
- US-Handelssymbol
- AMZN (Nasdaq)
- Kurs
- rund 247 Dollar
- Börsenwert
- rund 2,4 Billionen Euro
- Black-Friday-Aktion
- 19. bis 30. November 2026
Stand: 20.11.2026, Nasdaq-Schluss 20.11.2026, Angabe uneinheitlich; Börsenwert und KGV laut aktiencheck.de
Die Stammdaten für Anleger: Die Amazon-Aktie trägt die ISIN US0231351067 und die WKN 906866. Das Handelssymbol lautet AMZN, an der Nasdaq wird sie unter dem US-Handelssymbol AMZN gehandelt.
Die Cloud
AWS plus 39 Prozent: der Motor läuft heißer denn je
Das stärkste Argument jeder Amazon Aktienanalyse heißt AWS.
Im dritten Quartal steigerte die Cloud-Sparte ihren Umsatz um 39 Prozent auf 45,98 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis erreichte 17,8 Milliarden Dollar. Konzernchef Andy Jassy erwartet für 2027 und 2028 jeweils ein Wachstum von mehr als 40 Prozent. Der Preis dafür ist hoch: Amazon rechnet für 2026 mit Sachinvestitionen von rund 220 Milliarden Dollar, vor allem für Rechenzentren, Chips und Netzwerke. Der freie Cashflow fiel dadurch in den zwölf Monaten bis Ende September auf minus 42,4 Milliarden Dollar.
AWS: Umsatz im dritten Quartal
Mrd. Dollar
Q3 2025: gerundet, laut Berichterstattung.
Quelle: Amazon, Quartalsberichte Q3 2025 und Q3 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 2025
|33,0
|Q3 2026
|46,0
Der Schatz
Anthropic-Börsengang: was die Beteiligung wert sein könnte
Amazon hat rund 18 Milliarden Dollar in Anthropic investiert. Laut einer Rechnung von Benzinga wäre der Anteil beim oberen Ende der ursprünglichen Preisspanne von 78 Dollar je Aktie rund 150 Milliarden Dollar wert, bei Wandlung der restlichen Darlehen sogar bis zu 272 Milliarden Dollar. Der Ausgabepreis lag bei 83 Dollar, am Freitag schloss die Anthropic-Aktie nach einem Minus von 9 Prozent bei 88,91 Dollar. Überträgt man die Benzinga-Rechnung grob auf diesen Kurs, ergäbe sich ein Wert von rund 170 Milliarden Dollar – eine Überschlagsrechnung, die stark von Annahmen abhängt. Klar ist: Die Beteiligung bekommt erstmals einen täglichen Preis, und sie schwankt mit der Anthropic-Aktie.
Hinzu kommt: Anthropic nutzt AWS als Rechenpartner. Laut einer Amazon Aktienanalyse der Redaktion vom 19. November steht Amazon einem Auftragsbestand von 578 Milliarden Dollar gegenüber – ein Wert, der zeigt, wie stark der KI-Boom den Cloud-Anbieter trägt.
Amazon-Aktie: Kursverlauf rund um den Anthropic-Börsengang
Dollar
17. November: Schlusskurs; 18. November: Hoch im Handelsverlauf; 20. November: Schlusskurs laut aktiencheck.de.
Quelle: Nasdaq, aktiencheck.de-Kursdaten, Redaktionsarchiv
Daten als Tabelle
|Datum
|Dollar
|17. November
|257,89
|18. November (Handelsverlauf)
|267,74
|20. November
|246,82
Das Weihnachtsgeschäft
Black Friday: 12 Tage Rabattschlacht als Margentest
Amazon dehnt die Rabattaktion rund um Black Friday und Cyber Monday auf zwölf Tage aus, vom 19. bis 30. November. Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen einen Umsatz von 240 bis 247 Milliarden Dollar in Aussicht, das operative Ergebnis soll bei 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar liegen. Der Mittelwert liegt laut CNBC leicht unter der Analystenerwartung von 244,5 Milliarden Dollar. Anleger sehen die Aktionstage deshalb als Test: Gelingt der Spagat zwischen Rabatten und Marge? Die UBS sieht laut Bericht rund 27 Prozent Kurspotenzial, senkte aber ihre Erwartungen an AWS.
Die Bewertung
KGV um 20: günstiger als der Markt denkt?
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 20 und einem Börsenwert von rund 2,4 Billionen Euro ist die Amazon-Aktie im Vergleich zu anderen Technologiegiganten moderat bewertet. Auf Sicht von zwölf Monaten steht ein Plus von 13,7 Prozent. Wie viel davon dauerhaft ist, hängt an der Frage, ob die 220 Milliarden Dollar Investitionen zu AWS-Wachstum von mehr als 40 Prozent führen – und ob die Margen im Handel halten.
Die Szenarien
Amazon Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Zwei Marken sind wichtig: das Mittwochshoch bei rund 268 Dollar und die Zone um 250 Dollar, die am Freitag verloren ging.
Szenario 1: AWS und Anthropic tragen
Das Weihnachtsgeschäft liegt im oberen Bereich der Prognose, AWS bestätigt das Wachstum von mehr als 40 Prozent. Dann könnte die Amazon-Aktie die Zone um 268 Dollar wieder ansteuern.
Szenario 2: Seitwärts mit Skepsis
Der Ausverkauf an der Nasdaq beruhigt sich, aber der negative Cashflow dämpft die Stimmung. Die Aktie pendelt zwischen 235 und 265 Dollar.
Szenario 3: Der Investitionsschock
Fällt die Anthropic-Aktie weiter und enttäuscht das vierte Quartal bei der Marge, könnte die Amazon-Aktie die Marke von 235 Dollar testen.
Häufige Fragen zur Amazon Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die Amazon-Aktie?
Die ISIN lautet US0231351067, die WKN 906866, das Handelssymbol und US-Handelssymbol AMZN (Nasdaq).
Wie viel hat Amazon in Anthropic investiert?
Rund 18 Milliarden Dollar. Der aktuelle Wert hängt vom Kurs der Anthropic-Aktie ab.
Wie stark wächst AWS?
Im dritten Quartal um 39 Prozent auf 45,98 Milliarden Dollar.
Warum ist der Cashflow negativ?
Wegen der hohen Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar in Rechenzentren, Chips und Netzwerke.
Wann ist Black Friday 2026?
Am 27. November, Cyber Monday ist der 30. November.
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