Die Amazon-Aktie (ISIN US0231351067, WKN 906866, Symbol AMZ, US-Symbol AMZN) gehört am Mittwoch vor US-Handelsbeginn zu den größten Dow Jones Verlierern. Um 11:37 Uhr MEZ notiert der Konzern vorbörslich 3,10 % tiefer bei 244,46 US-Dollar. Am Dienstag hatte die Aktie mit einem Minus von 1,21 % bei 252,29 US-Dollar geschlossen.
Amazon-Aktie vorbörslich Dow Jones Verlierer: Zollschock kurz vor dem Black Friday
Die Amazon-Aktie fällt im vorbörslichen US-Handel um 3,10 % auf 244,46 US-Dollar und zählt zu den größten Dow Jones Verlierern. Berichte über neue US-Importzölle treffen den Online-Händler zwei Tage vor dem Black Friday – und die KI-Beteiligung Anthropic rutscht weiter ab.
Dow Jones Verlierer vorbörslich
Warum die Amazon-Aktie stärker fällt als am Dienstag
Am Dienstag war es vor allem die KI-Schwäche, die auf der Amazon-Aktie lastete. Über Nacht ist ein zweites Thema dazugekommen, das den Konzern in seinem Kerngeschäft trifft.
Neue Zölle würden den Handel verteuern
Die US-Regierung will laut Reuters in Kürze neue Einfuhrzölle gegen 16 große Handelspartner vorschlagen, darunter China, Vietnam, Indien, Mexiko, Japan und die Europäische Union. Ein großer Teil der Waren, die über Amazon verkauft werden, stammt aus genau diesen Ländern. Höhere Zölle bedeuten höhere Einkaufspreise für Amazon und seine Händler – oder höhere Preise für die Kunden.
Der Zeitpunkt ist heikel
Am Freitag ist Black Friday, der Auftakt zur wichtigsten Verkaufsphase des Jahres. Für die USA werden in dieser Saison erstmals Weihnachtsumsätze von mehr als einer Billion US-Dollar erwartet. Die Aussicht auf steigende Importkosten trübt den Blick auf die Margen danach.
Anthropic verliert weiter
Die Aktie des KI-Entwicklers Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Symbol 1ANT, US-Symbol ANT), an dem Amazon rund 14,7 % hält, lag vorbörslich erneut rund 5,7 % im Minus. Sie hatte am Dienstag erstmals unter ihrem Ausgabepreis von 83 US-Dollar geschlossen.
Technologiewerte unter Druck
Der Future auf den Nasdaq 100 fiel am Morgen um mehr als 2 %. Am Terminmarkt gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember mit 97 % Wahrscheinlichkeit als sicher.
Hinzu kommt eine kleinere Meldung: Die US-Luftfahrtbehörde FAA untersucht laut Medienberichten den Absturz einer Amazon-Lieferdrohne im Bundesstaat Michigan. Für den Kurs dürfte das eine Nebenrolle spielen.
Hintergrund
Zwei Geschäfte, zwei Sorgen
Amazon wird an der Börse gleich doppelt geprüft. Im Handel geht es um Zölle und Konsumlaune, in der Cloud um die Frage, ob sich die KI-Milliarden rechnen. Im dritten Quartal wuchs die Cloud-Sparte AWS um 39 % auf 46,0 Milliarden US-Dollar, das operative Ergebnis erreichte mit 28,1 Milliarden US-Dollar einen Rekord. Der Gewinn je Aktie blieb mit 1,89 US-Dollar aber unter der Markterwartung von rund 1,97 US-Dollar, und der freie Mittelzufluss ist wegen der hohen Investitionen negativ. Um 14:30 Uhr MEZ liefern PCE-Preisindex und Bruttoinlandsprodukt neue Hinweise auf Inflation und Konsum.
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie
Warum ist die Amazon-Aktie vorbörslich Dow Jones Verlierer?
Berichte über neue US-Importzölle gegen 16 Handelspartner belasten den Online-Händler. Zusätzlich fallen Technologiewerte und die Beteiligung Anthropic weiter.
Wie tief steht die Amazon-Aktie vorbörslich?
Um 11:37 Uhr MEZ bei 244,46 US-Dollar, 3,10 % unter dem Schlusskurs vom Dienstag.
Welche Länder betreffen die Zollpläne?
Laut Reuters unter anderem China, Indien, Japan, Südkorea, Mexiko, Vietnam, Taiwan und die Europäische Union. Die Zollsätze sind noch nicht bekannt.
Welche ISIN und WKN hat die Amazon-Aktie?
ISIN US0231351067, WKN 906866. Handelssymbol in Deutschland AMZ, in den USA AMZN (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- ISIN
- US0231351067
- WKN
- 906866
- Handelssymbol
- AMZ
- US-Handelssymbol
- AMZN (Nasdaq)
- Kurs vorbörslich
- 244,46 US-Dollar (-3,10 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer vorbörslich am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Vorbörslicher US-Kurs um 11:37 Uhr MEZ
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.