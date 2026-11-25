Amazon wird an der Börse gleich doppelt geprüft. Im Handel geht es um Zölle und Konsumlaune, in der Cloud um die Frage, ob sich die KI-Milliarden rechnen. Im dritten Quartal wuchs die Cloud-Sparte AWS um 39 % auf 46,0 Milliarden US-Dollar, das operative Ergebnis erreichte mit 28,1 Milliarden US-Dollar einen Rekord. Der Gewinn je Aktie blieb mit 1,89 US-Dollar aber unter der Markterwartung von rund 1,97 US-Dollar, und der freie Mittelzufluss ist wegen der hohen Investitionen negativ. Um 14:30 Uhr MEZ liefern PCE-Preisindex und Bruttoinlandsprodukt neue Hinweise auf Inflation und Konsum.