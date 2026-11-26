Verdi hat nach eigenen Angaben zum Streik an elf deutschen Standorten aufgerufen, darunter Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Gera, Graben, Koblenz und Achim. Die Gewerkschaft fordert die Anerkennung der Einzelhandels-Tarifverträge und einen eigenen Tarifvertrag für „gute und gesunde Arbeit“. Sie kritisiert zudem einen digitalen Tracker für rund 40.000 Beschäftigte. Verdi-Vorstand Silke Zimmer sagte laut finanzen.net: „Massiven Einschüchterungen zum Trotz streiken die Amazon-Beschäftigten.“

Amazon widerspricht: Man liefere „verlässlicher denn je“, es handle sich nicht um einen Tracker, sondern um ein Warenwirtschaftssystem. Der Einstiegslohn liege im Schnitt bei 16,66 Euro je Stunde, rund 13.000 Saisonkräfte seien im Einsatz. Einen Tarifvertrag lehnt Amazon seit Beginn der Streiks 2013 ab.

Für die Börse ist der Streik bislang ein Randthema: Einen messbaren Umsatzeffekt belegt keine Quelle. Zum Vergleich: Am Black Friday 2025 legte die Amazon-Aktie zeitweise um rund 5,8 Prozent zu (Benzinga, laut Medienberichten).