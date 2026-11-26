An der Wall Street steht heute alles still, doch für die Amazon-Aktie (ISIN US0231351067, Nasdaq-Symbol AMZN) beginnt ausgerechnet jetzt der wichtigste Handelsabschnitt des Jahres: Morgen ist Black Friday, die Rabattwoche läuft bis zum 30. November. Und in Deutschland hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik an elf Amazon-Standorten aufgerufen. Für Anleger der Amazon Aktie ist die Frage größer als ein Streiktag: Reicht der Cloud-Boom, um 220 Milliarden Dollar Investitionen zu rechtfertigen?
Amazon-Aktie: Streik zum Black Friday, AWS +39 % – trägt die 220-Milliarden-Wette?
Amazon-Aktie vor dem Black Friday: Verdi ruft an elf Standorten zum Streik auf, AWS wuchs im Q3 um 39 Prozent, doch der Cashflow ist negativ. Das große Bild.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com Inc.
- ISIN
- US0231351067
- Symbol
- AMZN (Nasdaq)
- Kurs
- 223,60 € (+0,18 %, verzögert)
- Jahreshoch
- 278,56 $ (Mai 2026)
- Schlusskurs 20.11.
- 246,82 $ (Nasdaq)
Stand: 26.11.2026, Kurs zuletzt in Euro (verzögert); US-Börsen heute wegen Thanksgiving geschlossen
Die Streikmeldung ist ein Reflex, der jedes Jahr zum Black Friday wiederkehrt. Der Blick auf die Zahlen zeigt, dass die eigentliche Geschichte der Amazon Aktie 2026 woanders spielt: in den Rechenzentren von Amazon Web Services und in der Frage, wie lange der Konzern mehr Geld ausgibt, als er einnimmt.
Der Aufhänger
Was bedeutet der Streik zum Black Friday für die Amazon-Aktie?
Verdi hat nach eigenen Angaben zum Streik an elf deutschen Standorten aufgerufen, darunter Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Gera, Graben, Koblenz und Achim. Die Gewerkschaft fordert die Anerkennung der Einzelhandels-Tarifverträge und einen eigenen Tarifvertrag für „gute und gesunde Arbeit“. Sie kritisiert zudem einen digitalen Tracker für rund 40.000 Beschäftigte. Verdi-Vorstand Silke Zimmer sagte laut finanzen.net: „Massiven Einschüchterungen zum Trotz streiken die Amazon-Beschäftigten.“
Amazon widerspricht: Man liefere „verlässlicher denn je“, es handle sich nicht um einen Tracker, sondern um ein Warenwirtschaftssystem. Der Einstiegslohn liege im Schnitt bei 16,66 Euro je Stunde, rund 13.000 Saisonkräfte seien im Einsatz. Einen Tarifvertrag lehnt Amazon seit Beginn der Streiks 2013 ab.
Für die Börse ist der Streik bislang ein Randthema: Einen messbaren Umsatzeffekt belegt keine Quelle. Zum Vergleich: Am Black Friday 2025 legte die Amazon-Aktie zeitweise um rund 5,8 Prozent zu (Benzinga, laut Medienberichten).
Wie stark ist das Cloud-Geschäft wirklich?
Der Kurs der Amazon-Aktie hängt weniger am Paketgeschäft als an AWS. Im dritten Quartal (Mitteilung vom 29.10.2026) wuchs die Cloud-Sparte um 39,3 Prozent auf 46,0 Milliarden Dollar, das stärkste Wachstum seit fast fünf Jahren. Der AWS-Auftragsbestand liegt bei 578 Milliarden Dollar. Konzernchef Andy Jassy erwartet für 2027 und 2028 jeweils mehr als 40 Prozent AWS-Wachstum.
|Kennzahl
|Ist
|Erwartung
|Konzernumsatz
|201,9 Mrd. $ (+12 %)
|rund 202,3 Mrd. $
|Ergebnis je Aktie
|1,89 $
|rund 1,97 $
|AWS-Umsatz
|46,0 Mrd. $ (+39,3 %)
|–
|Marge Nordamerika
|7,7 % (Vorjahr 4,5 %)
|–
|Marge International
|3,7 % (Vorjahr 2,9 %)
|–
Erwartungen laut Medienberichten, gerundet.
Quelle: Amazon-Mitteilung vom 29.10.2026, laut finanzen.net und aktiencheck.de-Recherche
Der Haken: Umsatz und Ergebnis je Aktie lagen leicht unter den Erwartungen, der Ausblick für das vierte Quartal (Umsatz 240 bis 247 Milliarden Dollar) lag im Mittel knapp unter den erwarteten 244,5 Milliarden. Nachbörslich fiel die Aktie nach den Zahlen um fast sieben Prozent.
Warum macht die Amazon Aktie trotz Wachstum Cashflow-Sorgen?
Amazon investiert 2026 nach Konzernangaben rund 220 Milliarden Dollar in Rechenzentren, Chips und Netzwerke. Der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate lag laut Berichten bei rund minus 42,4 Milliarden Dollar. Goldman-Analyst Eric Sheridan sieht die AWS-Zahlen über den Erwartungen, betont aber, Amazon müsse Kapitalbedarf und Ertragsprofil adressieren.
Die Kernfrage für die Amazon-Aktie lautet damit: Zahlt sich der Rekordeinsatz aus, bevor die Geduld der Investoren endet? Der Auftragsbestand von 578 Milliarden Dollar spricht für Nachfrage, der negative Cashflow für ein finanzielles Risiko, falls die Auslastung der neuen Kapazitäten hinterherhinkt.
Was sagen Analysten zur Amazon-Aktie?
Laut Börse Express rät die Mehrheit der Analysten zum Kauf, ohne dass Datum und Kursziele der einzelnen Einstufungen genannt werden. Die UBS sieht laut Medienberichten vom 21.11. rund 27 Prozent Kurspotenzial, hat aber ihre AWS-Erwartungen gesenkt. Das sind Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel.
Auf dem Kurschart fällt die Spanne auf: Das Jahreshoch lag im Mai bei 278,56 Dollar, am 18.11. erreichte die Aktie im Handel 267,74 Dollar, am 20.11. schloss sie bei 246,82 Dollar – rund acht Prozent unter diesem Tageshoch. Das zeigt, wie nervös der Markt auf Cloud- und KI-Nachrichten reagiert.
Welche Termine sind für die Amazon Aktie wichtig?
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie
Wann ist Black Friday 2026 und warum ist er für die Amazon Aktie wichtig? Black Friday ist der 27. November, die Aktionswoche läuft vom 19. bis 30. November. Er markiert den Start des umsatzstärksten Quartals.
Wie stark wächst AWS? Im dritten Quartal um 39,3 Prozent auf 46,0 Milliarden Dollar; der Auftragsbestand beträgt 578 Milliarden Dollar.
Wie hoch sind die Investitionen von Amazon? Für 2026 rund 220 Milliarden Dollar; der freie Cashflow der letzten zwölf Monate liegt bei rund minus 42,4 Milliarden Dollar.
Wo wird die Amazon Aktie gehandelt? Das Hauptsymbol ist AMZN an der Nasdaq (ISIN US0231351067); heute sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.