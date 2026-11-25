Drei Dinge kamen am Mittwoch zusammen. Erstens verkaufte der Markt am Vormittag alle Konzerne mit hohen KI-Ausgaben. Zweitens machte eine Analystenstudie die Runde, wonach die Aktivität auf nutzungsabhängig abgerechneten Cloud-Plattformen, darunter die Amazon-Tochter AWS, derzeit rund 16 Prozent unter dem Niveau des dritten Quartals liegt.

Drittens wurde bekannt, dass mehrere Führungskräfte am Montag Aktien im Wert von zusammen rund 16,6 Millionen Dollar verkauft haben. Die Verkäufe erfolgten nach vorab festgelegten Handelsplänen, wie sie bei US-Managern üblich sind.