Zwei Tage vor dem wichtigsten Einkaufstag des Jahres steht der Onlinehändler an der Börse unter Druck. Die Amazon Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Handelssymbol: AMZ, US-Handelssymbol: AMZN) schloss am Mittwoch 3,12 Prozent tiefer bei 244,43 Dollar und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern. Im Tagestief hatte das Papier bei 235,96 Dollar notiert.
Amazon Aktie: Nasdaq100 Verlierer vor dem Black Friday – Warnsignal aus der Cloud
Die Amazon Aktie zählt zum Handelsschluss zu den Nasdaq100 Verlierern: Der Handels- und Cloud-Konzern verliert 3,12 Prozent auf 244,43 Dollar. Eine Studie deutet auf schwächere Cloud-Nutzung hin, und die hohen KI-Ausgaben drücken auf den Mittelzufluss. Die Analyse ordnet ein.
Die Gründe für den Kursverlust
Weniger Cloud-Nutzung, mehr Fragen zur KI-Rechnung
Drei Dinge kamen am Mittwoch zusammen. Erstens verkaufte der Markt am Vormittag alle Konzerne mit hohen KI-Ausgaben. Zweitens machte eine Analystenstudie die Runde, wonach die Aktivität auf nutzungsabhängig abgerechneten Cloud-Plattformen, darunter die Amazon-Tochter AWS, derzeit rund 16 Prozent unter dem Niveau des dritten Quartals liegt.
Drittens wurde bekannt, dass mehrere Führungskräfte am Montag Aktien im Wert von zusammen rund 16,6 Millionen Dollar verkauft haben. Die Verkäufe erfolgten nach vorab festgelegten Handelsplänen, wie sie bei US-Managern üblich sind.
Cloud-Nutzung
Ein Rückgang bei AWS würde die wichtigste Gewinnquelle des Konzerns treffen.
KI-Ausgaben
Amazon plant für 2026 Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar.
Mittelabfluss
Über zwölf Monate floss mehr Geld ab, als das Geschäft einbrachte.
Insiderverkäufe
Sie sind planmäßig, fallen aber in eine nervöse Marktphase.
Einordnung
Starkes Wachstum, teuer erkauft
Das Cloud-Geschäft wuchs zuletzt um 39 Prozent. Dieses Tempo kostet: Die Investitionen in Rechenzentren und Chips übersteigen den operativen Gewinn um ein Mehrfaches. Der Nasdaq100 Verlierer muss zeigen, dass sich die Ausgaben auszahlen.
Eine zweite Nachricht des Tages betrifft das Handelsgeschäft. Nach einem Medienbericht verhandelt Amazon mit Meta darüber, den KI-Einkaufsassistenten Muse wieder für den eigenen Online-Shop zuzulassen. Amazon hatte ihn im September ausgesperrt. Für die Amazon Aktie ist das ein Hinweis darauf, wie sehr KI-Assistenten den Onlinehandel verändern könnten.
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Warum ist die Amazon Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Der Ausverkauf bei KI-Werten, Hinweise auf eine schwächere Cloud-Nutzung und Sorgen um die hohen Investitionen belasteten am 25. November 2026. Die Amazon Aktie schloss 3,12 Prozent tiefer bei 244,43 Dollar.
Wie viel investiert Amazon 2026?
Der Konzern plant Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar, überwiegend in KI-Infrastruktur.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Amazon Aktie?
Die ISIN lautet US0231351067, die WKN 906866. An der Nasdaq wird die Aktie unter AMZN gehandelt, in Deutschland unter AMZ.
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