Amazon ist einer der größten Gewinner des Anthropic-Börsengangs. Nach dem Prospekt hält der Konzern rund 14,7 Prozent an dem KI-Unternehmen, in nicht stimmberechtigten Aktien. Zum Ausgabepreis von 83 US-Dollar entspricht das laut 24/7 Wall St. einem Wert von rund 159 Milliarden US-Dollar, bei einem Einsatz von etwa 18 Milliarden US-Dollar. Würden alle Wandelanleihen umgetauscht, läge der Anteil sogar bei 23,8 Prozent. Paradox: Ausgerechnet mit dem Börsengang geriet die Amazon Aktie unter Druck, weil der Anthropic-Kurs nach dem Debüt nachgab und die gesamte KI-Branche in den Ausverkauf rutschte.