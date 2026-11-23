Die Amazon Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: AMZ, US-Handelssymbol: AMZN, Nasdaq) startet mit Schwung in die verkürzte Thanksgiving-Woche. Im amerikanischen Nachthandel stieg das Papier am Sonntagabend New Yorker Zeit um 3,33 Prozent auf 255,03 US-Dollar. Am Freitag hatte die Amazon Aktie 4,10 Prozent auf 246,82 US-Dollar verloren, bereits am Donnerstag war sie um 3,87 Prozent gefallen. Im Nachthandel bewegte sich der Kurs zwischen 249 und 256,20 US-Dollar.
Amazon Aktie: Plus 3,3 Prozent über Nacht – Anthropic-Milliarden und Black Friday als Doppel-Joker – Startet jetzt die Jahresendrally?
Die Amazon Aktie erholt sich im Nachthandel auf 255,03 Dollar und macht damit fast 8 der 10,55 Dollar Verlust vom Freitag wieder wett. Amazon hält rund 15 Prozent an Anthropic, und die Black-Friday-Woche läuft. Warum die Anleger zurückkehren und was jetzt zählt.
Der Schatz
Ein Anthropic-Paket im Wert von rund 159 Milliarden Dollar
Amazon ist einer der größten Gewinner des Anthropic-Börsengangs. Nach dem Prospekt hält der Konzern rund 14,7 Prozent an dem KI-Unternehmen, in nicht stimmberechtigten Aktien. Zum Ausgabepreis von 83 US-Dollar entspricht das laut 24/7 Wall St. einem Wert von rund 159 Milliarden US-Dollar, bei einem Einsatz von etwa 18 Milliarden US-Dollar. Würden alle Wandelanleihen umgetauscht, läge der Anteil sogar bei 23,8 Prozent. Paradox: Ausgerechnet mit dem Börsengang geriet die Amazon Aktie unter Druck, weil der Anthropic-Kurs nach dem Debüt nachgab und die gesamte KI-Branche in den Ausverkauf rutschte.
Die Erholung
Futures drehen, Black-Friday-Woche läuft
Am Sonntagabend zogen die US-Futures kräftig an, die Nasdaq-100-Kontrakte um rund 2,8 Prozent. Nach der schwächsten Woche der großen Indizes seit Jahren kehren Käufer zurück, und die Amazon Aktie profitiert gleich doppelt. Neben der Cloud-Fantasie rückt das Handelsgeschäft in den Fokus: Amazons Black-Friday-Woche läuft vom 19. bis 30. November, erstmals mit zwei Angebotswellen am Black Friday selbst, dem 27. November, und am Cyber Monday. Für das vierte Quartal stellt Amazon Erlöse von 240 bis 247 Milliarden US-Dollar in Aussicht.
Der Motor bleibt die Cloud. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz der Cloud-Sparte AWS um 39,3 Prozent auf knapp 46 Milliarden US-Dollar. Anthropic hat sich zudem verpflichtet, bis 2036 mindestens 110 Milliarden US-Dollar für Amazon-Cloud-Dienste auszugeben. Die Kehrseite sind die Investitionen: Für 2026 plant Amazon Ausgaben von rund 220 Milliarden US-Dollar.
Einordnung der Redaktion: Die Amazon Aktie verbindet derzeit zwei Geschichten, die sonst selten zusammenfallen: einen milliardenschweren Beteiligungsgewinn und das wichtigste Handelsquartal des Jahres. Ob der Nachthandel der Auftakt zu einer Jahresendrally ist, hängt vor allem davon ab, ob sich die Stimmung bei KI-Werten stabilisiert und der Anthropic-Kurs über dem Ausgabepreis bleibt.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Amazon Aktie
Warum steigt die Amazon Aktie im Nachthandel?
Die US-Futures erholen sich nach der schwachen Vorwoche kräftig. Amazon profitiert zudem von der Anthropic-Beteiligung und dem beginnenden Weihnachtsgeschäft.
Wie hoch ist Amazons Anteil an Anthropic?
Laut Börsenprospekt rund 14,7 Prozent. Zum Ausgabepreis von 83 US-Dollar entspricht das rund 159 Milliarden US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Amazon Aktie?
ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: AMZ, US-Handelssymbol: AMZN (Nasdaq).
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