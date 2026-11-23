Die Amazon-Aktie war in den vergangenen Tagen mit unter Druck geraten. Am 16. November fiel sie um 3,3 Prozent auf 257,75 US-Dollar, ihr Börsenwert lag bei 2,79 Billionen US-Dollar; vom 52-Wochen-Hoch von 287,20 US-Dollar war sie gut 10 Prozent entfernt. Hinzu kam am 11. November ein Abschlag von 1,7 Prozent, nachdem eine überarbeitete Börsenunterlage von Anthropic Details zur Beteiligung von Amazon offengelegt hatte.

Genau diese Beteiligung rückt nun in den Fokus: Laut einem Reuters-Bericht vom 10. November investierte Amazon in den Jahren 2023 bis 2025 rund 8 Milliarden US-Dollar in Anthropic, im April 2026 weitere 5 Milliarden und hat sich zu bis zu 20 Milliarden US-Dollar zusätzlich verpflichtet; insgesamt wären es bis zu 33 Milliarden US-Dollar. Anthropic selbst zog vorbörslich um 3 bis 5 Prozent an, nachdem der Börsengang am Donnerstag schwach gestartet war.