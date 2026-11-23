Die Amazon-Aktie startet mit Rückenwind in die Woche: Vorbörslich legt der Online-Händler und Cloud-Riese um mehr als 4 Prozent zu und gehört damit zu den stärksten Dow-Werten des Wochenstarts. Eine unternehmensspezifische Meldung gibt es dafür nicht – es ist die breite Erholung der KI-Aktien nach dem Ausverkauf der Vorwoche, an der die Amazon-Aktie überdurchschnittlich teilnimmt.
Amazon-Aktie meldet sich vorbörslich mit +4 % zurück: Warum die Anthropic-Beteiligung jetzt zum Hebel wird
Die Amazon-Aktie gehört zu den Dow-Gewinnern des Wochenstarts: Vorbörslich legt sie um mehr als 4 Prozent zu. Was hinter der Erholung steckt, welche Rolle die Beteiligung am KI-Unternehmen Anthropic spielt – und was Anleger vor dem Handelsstart wissen sollten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc., Seattle, Washington
- ISIN
- US0231351067
- WKN
- 906866
- Handelssymbol
- AMZN (Nasdaq); Frankfurt: AMZ
- Index
- Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100, S&P 500
Stand: 23.11.2026, Vorbörsliche Werte, indikativ
Der Hintergrund
Warum die Amazon-Aktie anzieht
Die Amazon-Aktie war in den vergangenen Tagen mit unter Druck geraten. Am 16. November fiel sie um 3,3 Prozent auf 257,75 US-Dollar, ihr Börsenwert lag bei 2,79 Billionen US-Dollar; vom 52-Wochen-Hoch von 287,20 US-Dollar war sie gut 10 Prozent entfernt. Hinzu kam am 11. November ein Abschlag von 1,7 Prozent, nachdem eine überarbeitete Börsenunterlage von Anthropic Details zur Beteiligung von Amazon offengelegt hatte.
Genau diese Beteiligung rückt nun in den Fokus: Laut einem Reuters-Bericht vom 10. November investierte Amazon in den Jahren 2023 bis 2025 rund 8 Milliarden US-Dollar in Anthropic, im April 2026 weitere 5 Milliarden und hat sich zu bis zu 20 Milliarden US-Dollar zusätzlich verpflichtet; insgesamt wären es bis zu 33 Milliarden US-Dollar. Anthropic selbst zog vorbörslich um 3 bis 5 Prozent an, nachdem der Börsengang am Donnerstag schwach gestartet war.
Sektor-Rebound
Google, Meta und Amazon legen laut BigGo vorbörslich jeweils um mehr als 4 Prozent zu; Nvidia führt mit rund 9 Prozent.
Anthropic-Beteiligung
Eine Erholung des Anthropic-Kurses würde den Wert der Amazon-Beteiligung stützen.
Tiefere Einstiegskurse
Die Amazon-Aktie schloss zuletzt gut 10 Prozent unter ihrem Jahreshoch - Anleger nutzen den Abschlag.
|Kennzahl
|Wert
|Schlusskurs 16.11.2026
|257,75 $
|52-Wochen-Spanne
|196,00 bis 287,20 $
|Börsenwert (16.11.2026)
|rund 2,79 Billionen $
|Vorbörslich 23.11.
|über +4 %
|Anthropic-Investitionen
|8 Mrd. $ (2023-2025), 5 Mrd. $ (April 2026), bis zu 20 Mrd. $ zugesagt
Stand 16.11.2026 (Schlusskurs) bzw. vorbörslich 23.11.2026. Keine Kursprognose.
Quelle: Heygotrade, BigGo Finance, Reuters (zitiert nach Stocktwits)
Chancen und Risiken
Was die Amazon-Aktie bewegen kann
Chancen
Breite Erholung: KI-Werte werden wieder gekauft.
Anthropic-Hebel: Steigender Anthropic-Kurs stützt den Beteiligungswert.
Abschlag zum Hoch: Gut 10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.
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