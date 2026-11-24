Während Chipwerte am Dienstag wieder nachgeben, bleibt eine Aktie im Plus. Die Amazon Aktie notiert am Morgen bei 235,45 Euro, ein Gewinn von 0,51 Prozent. Auf den Finanzportalen gehört der Konzern aus Seattle zu den meistgesuchten Aktien des Tages, und das wenige Tage vor dem Black Friday.
Amazon Aktie: Oppenheimer ruft 310 Dollar aus – und der Anthropic-Schatz ist noch nicht eingerechnet
Die Amazon Aktie steigt am Dienstagmorgen um 0,51 Prozent auf 235,45 Euro und gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Am Montag legte sie an der Nasdaq 3,47 Prozent zu. Oppenheimer hat das Kursziel auf 310 Dollar erhöht, kurz vor dem wichtigsten Einkaufswochenende des Jahres.
Die Bewegung
Plus 3,5 Prozent am Montag, weiter fest am Dienstag
Am Montag stieg die Aktie an der Nasdaq um 3,47 Prozent auf 255,39 Dollar. Am Freitag hatte Oppenheimer das Kursziel von 285 auf 310 Dollar angehoben. Das neue Ziel liegt gut 21 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag (eigene Rechnung) und über dem 52-Wochen-Hoch von 287,20 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Treiber
Cloud, Weihnachtsgeschäft und ein Anteil an Anthropic
Die Zahlen zum dritten Quartal hatten Ende Oktober für einen kurzen Rücksetzer gesorgt: Der Gewinn je Aktie lag mit 1,89 Dollar unter der Erwartung von 1,96 Dollar. Die Aktie erholte sich schnell, der Blick richtet sich auf das Weihnachtsquartal. Dazu kommt die Beteiligung an Anthropic, die seit dem Börsengang des KI-Entwicklers einen täglichen Marktpreis hat. Ein Thema am Rande: Laut einem Bericht befasst sich die US-Luftfahrtbehörde FAA mit der Lieferdrohne des Konzerns.
Einordnung der Redaktion: Die Amazon Aktie profitiert davon, dass sie auf mehreren Beinen steht. Handel, Cloud und Werbung liefern Geld, die Anthropic-Beteiligung liefert Fantasie. An Tagen, an denen der Markt an reinen KI-Werten zweifelt, ist das ein Vorteil. Der Test folgt in den kommenden Tagen mit den ersten Zahlen zum Black Friday.
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon Aktie
Warum ist die Amazon Aktie heute gefragt?
Oppenheimer hat das Kursziel auf 310 Dollar erhöht, die Aktie hält sich besser als der Chipsektor, und das Weihnachtsgeschäft beginnt.
Wo liegt das 52-Wochen-Hoch der Amazon Aktie?
Bei 287,20 Dollar an der Nasdaq.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Amazon Aktie?
ISIN US0231351067, WKN 906866. US-Handelssymbol: AMZN (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: AMZ.
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