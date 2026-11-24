Die Zahlen zum dritten Quartal hatten Ende Oktober für einen kurzen Rücksetzer gesorgt: Der Gewinn je Aktie lag mit 1,89 Dollar unter der Erwartung von 1,96 Dollar. Die Aktie erholte sich schnell, der Blick richtet sich auf das Weihnachtsquartal. Dazu kommt die Beteiligung an Anthropic, die seit dem Börsengang des KI-Entwicklers einen täglichen Marktpreis hat. Ein Thema am Rande: Laut einem Bericht befasst sich die US-Luftfahrtbehörde FAA mit der Lieferdrohne des Konzerns.