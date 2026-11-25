Für die USA werden in dieser Saison erstmals Weihnachtsumsätze von mehr als einer Billion US-Dollar erwartet. Ob diese Prognose hält, wenn die Inflation steigt und die realen Ausgaben stagnieren, ist die Frage, die Anleger jetzt beschäftigt. Operativ lief es bei Amazon zuletzt gut: Im dritten Quartal wuchs die Cloud-Sparte AWS um 39 %, das operative Ergebnis erreichte mit 28,1 Milliarden US-Dollar einen Rekord. Die Zwölfmonatsspanne der Aktie reicht von 196,00 bis 287,20 US-Dollar – der Kurs liegt etwa in der Mitte.