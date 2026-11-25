Die Amazon-Aktie (ISIN US0231351067, WKN 906866, Symbol AMZ, US-Symbol AMZN) gehört am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn zu den größten Dow Jones Verlierern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 15:32 Uhr) fällt der Online-Händler und Cloud-Konzern um 3,98 % auf 242,255 US-Dollar. Es ist der dritte Verlusttag in dieser Woche nach der Erholung vom Montag.
Amazon-Aktie ist Dow Jones Verlierer am Morgen: Inflation, Zölle und Anthropic belasten vor dem Black Friday
Die Amazon-Aktie verliert im frühen US-Handel 3,98 % auf 242,26 US-Dollar und zählt zu den größten Dow Jones Verlierern am Morgen. Stagnierende Konsumausgaben, neue Zollvorschläge und der Kursrutsch der Beteiligung Anthropic treffen den Konzern zwei Tage vor dem Black Friday.
Dow Jones Verlierer Nr. 4
Warum die Amazon-Aktie heute doppelt getroffen wird
Amazon ist Händler und Technologiekonzern zugleich. Am Mittwoch kommen aus beiden Welten schlechte Nachrichten, und die Amazon-Aktie reagiert entsprechend.
Die Verbraucher geben real nicht mehr aus
Der PCE-Preisindex stieg im Oktober um 3,8 % zum Vorjahr, die Kernrate mit 3,3 % stärker als erwartet. Bereinigt um die Inflation stagnierten die Konsumausgaben, die Sparquote lag bei 4,1 %. Für den größten Online-Händler ist das zwei Tage vor dem Black Friday kein gutes Vorzeichen.
Neue Zölle würden Importware verteuern
Die US-Regierung hat laut Reuters neue Zölle gegen große Handelspartner vorgeschlagen. Untersucht wurden unter anderem China, Vietnam, Indien und Mexiko – Herkunftsländer eines großen Teils der Waren auf dem Amazon-Marktplatz.
Anthropic fällt weiter
Die Aktie des KI-Entwicklers Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Symbol 1ANT, US-Symbol ANT), an dem Amazon rund 14,7 % hält, notierte vorbörslich bei rund 77,70 US-Dollar. Das sind gut 6 % weniger als der Ausgabepreis von 83 US-Dollar.
Technologiewerte brechen ein
Der Nasdaq Composite verlor zur Eröffnung mehr als 3 %. Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) fällt um mehr als 8 %. Höhere Zinsen belasten zusätzlich Unternehmen mit hohen Investitionen – Amazon steckt nach eigenen Angaben rund 220 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur.
Eine eigene Unternehmensmeldung, die den Kursrückgang erklärt, liegt nicht vor.
Einordnung
Der Black Friday wird zum Stimmungstest
Für die USA werden in dieser Saison erstmals Weihnachtsumsätze von mehr als einer Billion US-Dollar erwartet. Ob diese Prognose hält, wenn die Inflation steigt und die realen Ausgaben stagnieren, ist die Frage, die Anleger jetzt beschäftigt. Operativ lief es bei Amazon zuletzt gut: Im dritten Quartal wuchs die Cloud-Sparte AWS um 39 %, das operative Ergebnis erreichte mit 28,1 Milliarden US-Dollar einen Rekord. Die Zwölfmonatsspanne der Aktie reicht von 196,00 bis 287,20 US-Dollar – der Kurs liegt etwa in der Mitte.
FAQ
Häufige Fragen zur Amazon-Aktie
Warum ist die Amazon-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Höhere Inflation bei stagnierenden Konsumausgaben, neue Zollvorschläge, der Kursrutsch der Beteiligung Anthropic und der Ausverkauf bei Technologiewerten belasten den Kurs.
Wie viel verliert die Amazon-Aktie?
Laut Indikation um 15:32 Uhr 3,98 % auf 242,255 US-Dollar.
Wann ist Black Friday?
Am Freitag, 27. November 2026. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
Welche ISIN und WKN hat die Amazon-Aktie?
ISIN US0231351067, WKN 906866. Handelssymbol in Deutschland AMZ, in den USA AMZN (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Amazon.com, Inc.
- ISIN
- US0231351067
- WKN
- 906866
- Handelssymbol
- AMZ
- US-Handelssymbol
- AMZN (Nasdaq)
- Kurs
- 242,26 US-Dollar (-3,98 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 4 am Morgen des 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale um 15:32 Uhr, Quelle comdirect
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