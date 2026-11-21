Die Amazon Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Handelssymbol Xetra: AMZ, US-Handelssymbol: AMZN, Nasdaq) hat eine paradoxe Woche hinter sich. Der Konzern ist größter Einzelaktionär von Anthropic, dessen Börsengang am 19. November 2026 als größter aller Zeiten gilt. Trotzdem fiel die Amazon Aktie an beiden Handelstagen danach deutlich.
Amazon Aktie: 18 Milliarden investiert, 170 Milliarden wert – und trotzdem fällt der Kurs wegen Anthropic
Die Amazon Aktie verliert in der Woche des Anthropic-Börsengangs rund 7 Prozent. Die Beteiligung ist ein Milliardenschatz und zugleich eine neue Quelle für Kursschwankungen.
Die Rechnung
Was die Anthropic-Beteiligung für die Amazon Aktie wert ist
Amazon hält laut Berichten über den finalen Börsenprospekt rund 1,94 Milliarden stimmrechtslose Anthropic-Aktien, das entspricht 14,6 Prozent. Als Anthropic am Donnerstag bei 111,50 Dollar eröffnete, 34 Prozent über dem Ausgabepreis, war das Paket nach Rechnung von TradingNews 216 Milliarden Dollar wert – etwa das Zwölffache des Einsatzes und rund 20 Dollar je Amazon Aktie.
Am Freitag fiel Anthropic laut TradingNews auf 87,59 Dollar. Das Amazon-Paket war damit noch 169,6 Milliarden Dollar wert, also 15,70 Dollar je Amazon Aktie. Der Wertverlust der Beteiligung binnen zweier Tage erklärt einen Teil des Kursrückgangs, aber nicht alles.
Einordnung
Warum die Amazon Aktie mehr verlor als die Beteiligung
Am Donnerstag schloss die Amazon Aktie 3,87 Prozent tiefer bei 257,37 Dollar, am Freitag folgten laut Yahoo Finance weitere 4,10 Prozent bei einem Handelsvolumen von 72,1 Millionen Stück, rund 79 Prozent über dem Dreimonatsschnitt. Neben Anthropic belasten die Themen, die den ganzen Sektor drücken: hohe KI-Investitionen, Margen und die Frage, wie schnell sich die Ausgaben bei AWS auszahlen.
Einordnung der Redaktion: Bisher war die Anthropic-Beteiligung eine Schätzgröße in den Modellen. Seit Donnerstag hat sie einen Börsenkurs. Das macht den Wert sichtbar, bringt aber auch jede Schwankung der neuen Aktie in die Amazon-Bewertung.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Amazon Aktie
Wie viel Anthropic gehört Amazon?
Nach dem Börsengang 14,6 Prozent, in manchen Berichten 14,7 Prozent. Die Aktien sind stimmrechtslos.
Warum fällt die Amazon Aktie trotz des Milliardengewinns?
Weil der Anthropic-Kurs nach dem Debüt nachgab und der gesamte KI-Sektor verkauft wurde.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Amazon Aktie?
ISIN US0231351067, WKN 906866, deutsches Kürzel AMZ, US-Handelssymbol AMZN an der Nasdaq.
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