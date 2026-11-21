Am Donnerstag schloss die Amazon Aktie 3,87 Prozent tiefer bei 257,37 Dollar, am Freitag folgten laut Yahoo Finance weitere 4,10 Prozent bei einem Handelsvolumen von 72,1 Millionen Stück, rund 79 Prozent über dem Dreimonatsschnitt. Neben Anthropic belasten die Themen, die den ganzen Sektor drücken: hohe KI-Investitionen, Margen und die Frage, wie schnell sich die Ausgaben bei AWS auszahlen.