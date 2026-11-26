Altria reagiert mit der Mitteilung nach eigenen Angaben auf Spekulationen in der Presse. Das Unternehmen betont, dass es keine Gewissheit gebe, ob am Ende überhaupt ein Angebot abgegeben wird – und zu welchen Bedingungen. Die Meldung erfolgte nach Regel 2.4 des britischen Übernahmekodex und ist ausdrücklich keine feste Angebotsabsicht nach Regel 2.7. Nach den Angaben im Text befindet sich die Überlegung in einem sehr frühen Stadium.

Zu Preis, Struktur oder Zeitplan machte Altria keine Angaben. Auch der Dritte, mit dem über einen Teilerwerb gesprochen wird, bleibt ungenannt; eine Einigung gibt es nach Altria-Angaben noch nicht.