Die Altria-Aktie (Handelssymbol MO, ISIN US02209S1033) rückt am Donnerstag ins Zentrum eines möglichen Tabak-Deals: Der US-Konzern Altria Group hat bestätigt, dass er ein mögliches Angebot für den britischen Konkurrenten Imperial Brands prüft. Ein solches Angebot würde nach Unternehmensangaben „wahrscheinlich ausschließlich in bar“ erfolgen. Zugleich spricht Altria mit einem nicht genannten Dritten über den Erwerb eines Teils des Imperial-Geschäfts.
Altria-Aktie: Tabakriese prüft Barangebot für Imperial Brands – Übernahmefrist läuft bis Heiligabend
Altria bestätigt, ein mögliches Angebot für den britischen Rivalen Imperial Brands zu prüfen. Es wäre ein reines Barangebot, parallel verhandelt Altria mit einem Dritten über einen Teil des Geschäfts. Die Frist nach dem britischen Übernahmekodex endet am 24. Dezember.
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Bei der Altria Aktie ist damit eine neue Größe ins Spiel gekommen, nachdem Imperial Brands bereits am selben Tag kräftig an Wert gewonnen hatte.
Was hat die Altria Aktie-Gesellschaft konkret mitgeteilt?
Altria reagiert mit der Mitteilung nach eigenen Angaben auf Spekulationen in der Presse. Das Unternehmen betont, dass es keine Gewissheit gebe, ob am Ende überhaupt ein Angebot abgegeben wird – und zu welchen Bedingungen. Die Meldung erfolgte nach Regel 2.4 des britischen Übernahmekodex und ist ausdrücklich keine feste Angebotsabsicht nach Regel 2.7. Nach den Angaben im Text befindet sich die Überlegung in einem sehr frühen Stadium.
Zu Preis, Struktur oder Zeitplan machte Altria keine Angaben. Auch der Dritte, mit dem über einen Teilerwerb gesprochen wird, bleibt ungenannt; eine Einigung gibt es nach Altria-Angaben noch nicht.
Wie geht es nach der Altria-Mitteilung weiter?
Der britische Übernahmekodex setzt Altria eine Frist von 28 Tagen. Bis spätestens 17:00 Uhr Londoner Zeit am 24. Dezember 2026 muss der Konzern entweder ein festes Angebot nach Regel 2.7 ankündigen oder erklären, dass er kein Angebot abgeben will. Eine Verlängerung ist nur mit Zustimmung des britischen Übernahmegremiums möglich.
Imperial Brands hat nach Börsenmitteilungen ebenfalls eine „Statement re Possible Offer“ veröffentlicht. Für Anleger der Imperial-Brands-Aktie rückt damit eine Übernahmesituation in den Mittelpunkt, die in den vergangenen Stunden von Marktgerüchten getrieben war.
Medien hatten zuvor auch über ein mögliches Interesse von Japan Tobacco an Imperial Brands berichtet; in der Altria-Mitteilung selbst spielt Japan Tobacco keine Rolle.
Was bedeutet das für Anleger der Altria Aktie?
Für die Altria Aktie bleibt vieles offen. Ein Barangebot würde die Bilanz des US-Konzerns belasten und müsste finanziert werden; Angaben dazu macht Altria bislang nicht. Auch ob die Gespräche mit dem Dritten zu einer Aufteilung des Imperial-Geschäfts führen, ist unklar. Anleger sollten die weiteren Mitteilungen von Altria und Imperial Brands bis zur Frist am 24. Dezember verfolgen.
FAQ zur Altria Aktie
Was hat Altria angekündigt? Altria prüft ein mögliches Barangebot für Imperial Brands und spricht mit einem Dritten über den Erwerb eines Teils des Geschäfts. Ein Angebot ist nicht sicher.
Wann muss Altria sich entscheiden? Bis 17:00 Uhr Londoner Zeit am 24. Dezember 2026, sofern das Übernahmegremium keine Verlängerung gewährt.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Altria Aktie? Die Altria Group ist an der NYSE unter dem Kürzel MO gelistet, die ISIN lautet US02209S1033.
Wie hoch ist das mögliche Angebot? Dazu hat Altria keine Angaben gemacht.
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