In Angstphasen flüchtet Kapital in den größten und liquidesten Coin. Der Fear-&-Greed-Index steht laut CryptoTicker bei 11, extreme Angst. Das Handelsvolumen sank laut CoinCodex zugleich um 18,4 Prozent auf 48,4 Milliarden Dollar: Die Erholung findet also bei dünnerem Handel statt. Für Altcoins heißt das, dass sie Aufschläge auf Bitcoin nur schwer verdienen. Ether, der zweitgrößte Coin, hält mit plus 4,6 Prozent Schritt, bei Dogecoin und XRP reicht es nur für rund die Hälfte der Bitcoin-Bewegung.

Auch die Krypto-Aktien spiegeln das Gefälle. Die Coinbase Aktie und die Strategy Aktie hängen vor allem am Bitcoin Kurs, die Börsenwerte vieler kleinerer Coin-Projekte dagegen an der Stimmung für Risikoanlagen insgesamt. Am Freitag hatte die Nasdaq laut KuCoin 5,3 Prozent verloren; ob die Erholung bis zur US-Eröffnung um 15:30 Uhr MEZ hält, ist offen.