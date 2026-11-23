Wenn der Krypto-Markt steigt und der Bitcoin-Anteil daran ebenfalls, laufen die Altcoins schlechter als der Marktführer. Genau das zeigt der Montagmorgen: Laut CoinCodex stieg die Gesamtmarktkapitalisierung um 06:00 Uhr UTC (07:00 Uhr MEZ) um 1,5 Prozent auf 2,08 Billionen Dollar, der Bitcoin Kurs legte um 4,7 Prozent auf 61.708 Dollar zu, und die Bitcoin-Dominanz kletterte um knapp einen Prozentpunkt auf 59,79 Prozent. Dogecoin, BNB und XRP bleiben damit hinter der Erholung zurück. Vorne liegen kleinere KI-Coins wie Bittensor und Venice.
Altcoins: Bitcoin-Dominanz steigt auf 59,8 Prozent, Dogecoin und BNB hinken hinterher, Bittensor und Venice laufen voraus – Wer führt die Erholung an?
Der Krypto-Markt erholt sich auf 2,08 Billionen Dollar, doch die Bitcoin-Dominanz steigt auf 59,8 Prozent. Dogecoin, BNB und XRP bleiben hinter dem Bitcoin Kurs zurück, während KI-Coins wie Bittensor und Venice vorne liegen.
Die Zahlen
Welche Altcoins profitieren von der Erholung am meisten?
Der Blick auf die 24-Stunden-Werte zeigt ein klares Gefälle: Bitcoin und Ether vorn, die Large-Cap-Altcoins dahinter, einzelne Nischen-Coins an der Spitze.
|Coin
|Kurs
|24 Stunden
|Bitcoin (BTC)
|61.708 USD
|+4,7 %
|Ether (ETH)
|1.730,86 USD
|+4,6 %
|BNB
|556,98 USD
|+3,3 %
|XRP
|0,94 USD
|+2,9 %
|Dogecoin (DOGE)
|0,05551 USD
|+2,4 %
|Bittensor (TAO)
|190,71 USD
|+3,9 %
|Venice (VVV)
|26,75 USD
|+7,4 %
Die Quellen stammen aus unterschiedlichen Zeitpunkten (05:50 bis 06:00 Uhr UTC; bei Dogecoin und BNB Widget ohne Zeitangabe). Kurse in US-Dollar.
Quelle: CoinCodex, CryptoTicker (CoinGecko), TheCryptoBasic
Am stärksten stieg laut CoinCodex unter den 200 größten Coins der Token TEL mit plus 15,4 Prozent. TheCryptoBasic hebt Venice (VVV) mit plus 7,4 Prozent hervor, Bittensor (TAO) liegt bei plus 3,9 Prozent und einem Tagesvolumen von rund 66 Millionen Dollar. Das sind kleine Märkte: Schon wenige Millionen Dollar bewegen die Preise.
Das große Bild
Warum steigt die Bitcoin-Dominanz, wenn der Markt sich erholt?
In Angstphasen flüchtet Kapital in den größten und liquidesten Coin. Der Fear-&-Greed-Index steht laut CryptoTicker bei 11, extreme Angst. Das Handelsvolumen sank laut CoinCodex zugleich um 18,4 Prozent auf 48,4 Milliarden Dollar: Die Erholung findet also bei dünnerem Handel statt. Für Altcoins heißt das, dass sie Aufschläge auf Bitcoin nur schwer verdienen. Ether, der zweitgrößte Coin, hält mit plus 4,6 Prozent Schritt, bei Dogecoin und XRP reicht es nur für rund die Hälfte der Bitcoin-Bewegung.
Auch die Krypto-Aktien spiegeln das Gefälle. Die Coinbase Aktie und die Strategy Aktie hängen vor allem am Bitcoin Kurs, die Börsenwerte vieler kleinerer Coin-Projekte dagegen an der Stimmung für Risikoanlagen insgesamt. Am Freitag hatte die Nasdaq laut KuCoin 5,3 Prozent verloren; ob die Erholung bis zur US-Eröffnung um 15:30 Uhr MEZ hält, ist offen.
Die Termine
Was entscheidet jetzt über Dogecoin, BNB und Co.?
Am Dienstag spricht Fed-Vertreter John Williams, am Mittwoch, 25. November, erscheint der Core-PCE-Inflationsindikator, am 9. Dezember entscheidet die US-Notenbank über Zinsen. Je klarer der Zinspfad, desto eher kehren Anleger in Altcoins zurück. Bis dahin lohnt der Blick auf die Bitcoin-Dominanz: Sinkt sie bei steigendem Gesamtmarkt, wäre das ein erstes Zeichen für breitere Käufe.
Häufige Fragen
FAQ zu Altcoins und Bitcoin-Dominanz
Was bedeutet die Bitcoin-Dominanz von 59,79 Prozent? Sie gibt den Anteil des Bitcoin an der Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen an, laut CoinCodex am 23. November um 06:00 Uhr UTC.
Wie hoch ist der Dogecoin Kurs? Laut CoinCodex-Widget lag Dogecoin bei 0,05551 Dollar, plus 2,4 Prozent in 24 Stunden; die Zeitangabe fehlt.
Warum hinken Altcoins dem Bitcoin Kurs hinterher? In Angstphasen fließt Kapital in den liquidesten Coin; zudem sinkt das Handelsvolumen.
Welche Krypto-Aktien profitieren? Coinbase Aktie und Strategy Aktie folgen vor allem dem Bitcoin Kurs.
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