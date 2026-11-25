Alphabet hat sich erneut Geld am Anleihemarkt besorgt: Die Alphabet Anleihe in kanadischen Dollar umfasst laut einem Bericht von TECHi vom 25. November 2026 insgesamt 6 Milliarden C$, umgerechnet rund 4,2 Milliarden US-Dollar. Der Abschluss erfolgte am 24. November, die Angaben stützen sich auf ein 8-K-Filing bei der US-Börsenaufsicht SEC. Es ist die sechste Anleiheemission des Google-Mutterkonzerns in diesem Jahr. Wichtig für Anleger der Alphabet Aktie: Der KI-Ausbau wird zunehmend mit Schulden bezahlt.
Alphabet Anleihe: 6 Milliarden kanadische Dollar in vier Tranchen, bis zu 6,0 Prozent bis 2066 – wie viel Schulden verträgt der KI-Ausbau?
Alphabet hat laut Meldung vom 25. November eine Anleihe über 6 Milliarden kanadische Dollar mit Laufzeiten bis 2066 abgeschlossen. Die Kupons liegen zwischen 4,10 und 6,00 Prozent. Es ist die sechste Anleiheemission des Konzerns in diesem Jahr; die langfristigen Schulden stehen bei 125,1 Milliarden Dollar.
Alphabet am Kapitalmarkt
Welche Tranchen hat die Alphabet Anleihe in kanadischen Dollar?
Die Emission besteht aus vier Tranchen. Der Kupon ist der feste jährliche Zins auf den Nennwert; die Rendite für Käufer hängt zusätzlich vom Ausgabe- oder Kaufkurs ab.
|Tranche
|Volumen
|Kupon
|Fälligkeit
|Kurzläufer
|2,00 Mrd. C$
|4,100 %
|2029
|Mittellauf
|1,25 Mrd. C$
|4,800 %
|2034
|Langläufer
|1,50 Mrd. C$
|5,325 %
|2038
|Ultralang
|1,25 Mrd. C$
|6,000 %
|2066
Der gewichtete Durchschnittskupon von rund 4,95 Prozent und die jährlichen Zinsen von rund 297 Mio. C$ sind Berechnungen aus den Tranchen (TECHi bzw. Redaktion).
Quelle: TECHi, 8-K-Filing von Alphabet
Auffällig ist die 40-Jahres-Tranche: Wer 2066 bis zur Fälligkeit hält, erhält den Nennwert nach vier Jahrzehnten zurück. Die Duration, also die Zinsempfindlichkeit des Kurses, ist bei solchen Laufzeiten sehr hoch: Steigen die Marktzinsen, fällt der Kurs der Anleihe deutlich stärker als bei der Tranche 2029. Aus den vier Tranchen ergeben sich nach Rechnung von TECHi rund 297 Millionen C$ Zinsen pro Jahr.
Wie viel Geld hat sich Alphabet 2026 schon geliehen?
Nach TECHi hat Alphabet 2026 bis zu diesem Abschluss rund 134,6 Milliarden US-Dollar eingesammelt, davon rund 84,6 Milliarden über Anleihen und rund 49,9 Milliarden über Aktien und Vorzugsaktien im Juni. Die Anleihen verteilen sich auf mehrere Währungen.
|Abschluss
|Währung und Betrag
|ca. Mrd. US-Dollar
|13.02.
|USD 20,0 Mrd.
|20,0
|13.02.
|GBP 5,5 Mrd.
|7,5
|11.05.
|EUR 9,0 Mrd.
|10,6
|11.05.
|CAD 9,5 Mrd.
|7,0
|21.05.
|JPY 576,9 Mrd.
|3,6
|10.08.
|USD 25,0 Mrd.
|25,0
|05.11.
|EUR 6,0 Mrd.
|6,7
|24.11.
|CAD 6,0 Mrd.
|4,2
Quelle: TECHi
Der Hintergrund ist der Investitionsplan: Die Sachinvestitionen stiegen in den ersten neun Monaten 2026 auf 132,0 Milliarden Dollar, ein Plus von 107 Prozent gegenüber den 63,6 Milliarden des Vorjahreszeitraums (TECHi). Die langfristigen Schulden lagen zum 30. September bei 125,1 Milliarden Dollar, Ende 2025 waren es 46,5 Milliarden.
Warum emittieren Tech-Konzerne so viele Unternehmensanleihen?
Laut Reuters-Daten von LSEG, die Kitco am 6. November wiedergab, erreichten die Emissionen von US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating 2026 bis zum 4. November rund 1,88 Billionen Dollar, 18,7 Prozent mehr als im Vorjahr und ein Rekord. Amazon und Alphabet führen die Emittentenliste an; zusammen mit Meta, Microsoft und Oracle kommen die Hyperscaler auf mehr als 370,7 Milliarden Dollar, etwa ein Fünftel des Volumens. Goldman Sachs erwartet, dass 2027 rund 35 Prozent der Hyperscaler-Investitionen über Anleihen finanziert werden.
Der Kapitalmarkt reagiert darauf mit Aufschlägen, die je nach Emittent verschieden ausfallen. Alphabet hatte schon bei der Euro-Anleihe vom 24. November Aufschläge von nur 71 bis 167 Basispunkten über dem Bund geboten. Kanadische Dollar sind eine weitere Quelle: Der Konzern verteilt die Schuldenaufnahme auf mehrere Märkte.
Die Aktie reagierte laut TECHi schwach: Die Class-A-Aktie schloss am Dienstag bei 279,05 Dollar und stand am Mittwoch um 11:13 Uhr (Zeitzone nicht genannt) bei 263,76 Dollar, ein Minus von 5,5 Prozent. Eine Ursache nennt die Quelle nicht; der Rückgang fällt in den Ausverkauf der KI-Werte.
Sechste Anleiheemission 2026
Die Häufigkeit zeigt, dass Alphabet den KI-Ausbau dauerhaft über den Kapitalmarkt mitfinanziert.
Langläufer bis 2066
Je länger die Laufzeit, desto stärker reagiert der Kurs auf Zinsänderungen.
Credit-Spreads der KI-Schuldner
Der Aufschlag gegenüber Staatsanleihen zeigt, wie der Markt das Kreditrisiko einschätzt.
FAQ: Häufige Fragen zur Alphabet Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der Alphabet Anleihe in kanadischen Dollar? Die vier Tranchen tragen Kupons von 4,10 Prozent (2029), 4,80 Prozent (2034), 5,325 Prozent (2038) und 6,00 Prozent (2066).
Wie groß ist die Emission? Sie umfasst 6 Milliarden kanadische Dollar, rund 4,2 Milliarden US-Dollar, Abschluss am 24. November 2026.
Wer kann Unternehmensanleihen von Alphabet kaufen? Für Privatanleger hängt der Zugang von den Plätzen und Stückelungen ab; ISIN und Anleihebedingungen stehen in den Unterlagen des Emittenten. Eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.
Was ist ein Kupon und was ist die Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt zusätzlich Kurs und Restlaufzeit.
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