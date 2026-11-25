Laut Reuters-Daten von LSEG, die Kitco am 6. November wiedergab, erreichten die Emissionen von US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating 2026 bis zum 4. November rund 1,88 Billionen Dollar, 18,7 Prozent mehr als im Vorjahr und ein Rekord. Amazon und Alphabet führen die Emittentenliste an; zusammen mit Meta, Microsoft und Oracle kommen die Hyperscaler auf mehr als 370,7 Milliarden Dollar, etwa ein Fünftel des Volumens. Goldman Sachs erwartet, dass 2027 rund 35 Prozent der Hyperscaler-Investitionen über Anleihen finanziert werden.

Der Kapitalmarkt reagiert darauf mit Aufschlägen, die je nach Emittent verschieden ausfallen. Alphabet hatte schon bei der Euro-Anleihe vom 24. November Aufschläge von nur 71 bis 167 Basispunkten über dem Bund geboten. Kanadische Dollar sind eine weitere Quelle: Der Konzern verteilt die Schuldenaufnahme auf mehrere Märkte.