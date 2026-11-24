Fitch zufolge haben Hyperscaler 2026 bis Mitte November rund 277 Milliarden Dollar an Anleihen emittiert, nach etwa 108 Milliarden im Vorjahr; für 2027 rechnet die Agentur in einem Modellszenario mit 280 Milliarden. 43 Prozent der Fälligkeiten im US-Investment-Grade-Markt 2027 stammen aus KI-Sektoren. Die EZB warnte am 17. November, dass die wachsende Präsenz der Hyperscaler Verluste verstärken könnte, wenn KI-Erlöse enttäuschen. Alphabet kündigte nach Reuters Investitionen von bis zu 205 Milliarden Dollar an; die Aktie fiel am Donnerstag vor dem Deal laut derselben Quelle um mehr als 12 Prozent.

Für Anleger heißt das: Gute Bonität schützt nicht vor Kursschwankungen, besonders bei langen Laufzeiten. Eine Anleihe mit Fälligkeit 2045 reagiert auf Renditeänderungen viel stärker als eine mit Fälligkeit 2028. Diese Sensitivität nennt man Duration.