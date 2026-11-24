Alphabet hat am Anleihemarkt geliefert, was Investoren von einem der bestbewerteten Unternehmen der Welt erwarten: 6 Milliarden Euro in sieben Tranchen, Orders von mehr als 17 Milliarden Euro und Aufschläge von nur 71 bis 167 Basispunkten über der Bundesanleihe. Die Alphabet Anleihe gibt zugleich Aufschluss darüber, wie der Markt Bonität im KI-Boom bepreist: Wer AA+ trägt, zahlt deutlich weniger als Meta oder Oracle.
Alphabet Anleihe: 6 Milliarden Euro in sieben Tranchen, Aufschlag nur 71 bis 167 Basispunkte über dem Bund – Warum zahlt Google weniger als Meta und Oracle?
Alphabet hat Anfang November 6 Milliarden Euro in sieben Tranchen aufgenommen: Kupons von 3,70 bis 5,25 Prozent, Aufschläge von 71 bis 167 Basispunkten über der Bundesanleihe, Rating AA+/Aa2. Ein Vergleich mit Meta und Oracle zeigt, wie der Markt Bonität im KI-Boom preist.
Stand: Pricing am 3. November 2026, Abrechnung am 5. November 2026; Angaben aus Sekundärquellen (24/7 Wall St., aiweekly nach Reuters, Cleary Gottlieb). Die Emission umfasst eine variabel verzinste Tranche (Floater) und sechs Festzins-Tranchen mit Laufzeiten von zwei bis 19 Jahren. Lead-Manager waren Barclays, BNP Paribas und Deutsche Bank. Es ist nach Reuters die zweite Euro-Emission von Alphabet in diesem Jahr nach 9 Milliarden Euro im Mai. Moody's und S&P bewerten Alphabet laut 24/7 Wall St. mit Aa2 und AA+.
Die Konditionen
Welche Kupons und Laufzeiten bietet die Alphabet-Anleihe?
Laut Cleary Gottlieb, der Kanzlei, die den Deal begleitete, sehen die Fälligkeiten und Kupons so aus. Die Volumina je Tranche weisen die Quellen widersprüchlich aus und werden hier nicht genannt; ISINs konnten nicht belegt werden. Der Kupon ist der feste jährliche Zins in Prozent des Nennwerts. Die Rendite hängt vom Kaufkurs ab.
|Fälligkeit
|Verzinsung
|2028
|variabel (Floater)
|2028
|3,700 %
|2030
|4,050 %
|2032
|4,250 %
|2035
|4,500 %
|2039
|4,875 %
|2045
|5,250 %
Variabel verzinste Tranche 2028 ohne festen Kupon. Der Aufschlag über der Bundesanleihe liegt laut 24/7 Wall St. zwischen 71,1 und 166,8 Basispunkten; Zuordnung zu einzelnen Tranchen nicht belegt.
Quelle: Cleary Gottlieb (02.11.2026); 24/7 Wall St. (03.11.2026)
Der Vergleich
Warum zahlt Alphabet deutlich weniger als Oracle und Meta?
Der Unterschied liegt in der Bonität. Alphabet trägt AA+ und Aa2, Oracle laut 24/7 Wall St. BBB- bei S&P, Baa2 mit negativem Ausblick bei Moody's und BBB bei Fitch. Oracle begab am 3. November 10 Milliarden Dollar in fünf Tranchen mit Kupons von 7,000 bis 8,650 Prozent und Aufschlägen von 240 bis 335 Basispunkten über US-Staatsanleihen. Ein weiteres S&P-Downgrade würde Oracle laut derselben Quelle in den spekulativen Bereich, umgangssprachlich Ramsch, rutschen lassen. Meta zahlte bei seinem Euro-Debüt am 4. November nach Bloomberg etwa das 1,4-Fache von Alphabets Aufschlag.
|Emittent
|Rating
|Aufschlag
|Kupon-Spanne
|Alphabet (6 Mrd. €)
|AA+ / Aa2
|71–167 bp über Bund
|3,70–5,25 %
|Meta (9 Mrd. €)
|AA- (Ausblick negativ)
|ca. 1,4-fach Alphabet
|4,30–6,40 %
|Oracle (10 Mrd. $)
|BBB- / Baa2 (neg.) / BBB
|240–335 bp über Treasuries
|7,00–8,65 %
Aufschläge sind nicht direkt vergleichbar: Alphabet und Meta in Euro, Oracle in Dollar mit anderer Referenz.
Quelle: 24/7 Wall St. (03.11.2026); PPC Land (14.11.2026); Bloomberg via FourWeekMBA
Das große Bild
Wie viel Geld fließt in die KI-Schulden – und wer trägt das Risiko?
Fitch zufolge haben Hyperscaler 2026 bis Mitte November rund 277 Milliarden Dollar an Anleihen emittiert, nach etwa 108 Milliarden im Vorjahr; für 2027 rechnet die Agentur in einem Modellszenario mit 280 Milliarden. 43 Prozent der Fälligkeiten im US-Investment-Grade-Markt 2027 stammen aus KI-Sektoren. Die EZB warnte am 17. November, dass die wachsende Präsenz der Hyperscaler Verluste verstärken könnte, wenn KI-Erlöse enttäuschen. Alphabet kündigte nach Reuters Investitionen von bis zu 205 Milliarden Dollar an; die Aktie fiel am Donnerstag vor dem Deal laut derselben Quelle um mehr als 12 Prozent.
Für Anleger heißt das: Gute Bonität schützt nicht vor Kursschwankungen, besonders bei langen Laufzeiten. Eine Anleihe mit Fälligkeit 2045 reagiert auf Renditeänderungen viel stärker als eine mit Fälligkeit 2028. Diese Sensitivität nennt man Duration.
Häufige Fragen zur Alphabet-Anleihe
Was ist die Alphabet-Anleihe? Eine Euro-Emission des Google-Mutterkonzerns über 6 Milliarden Euro in sieben Tranchen, bepreist Anfang November 2026.
Welche Bonität hat Alphabet? AA+ bei S&P und Aa2 bei Moody's laut 24/7 Wall St.; ein Fitch-Rating konnten wir nicht belegen.
Was bedeutet Aufschlag in Basispunkten? Er ist die Zinsdifferenz zur Bundesanleihe mit gleicher Laufzeit; 100 Basispunkte entsprechen einem Prozentpunkt.
Ist die Alphabet-Anleihe für Privatanleger geeignet? Das hängt von Stückelung, Börsenhandel und persönlicher Situation ab; wir geben keine Anlageempfehlung. Die Alphabet-Aktie (Nasdaq: GOOGL) ist davon unabhängig.
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