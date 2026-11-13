Es war ein Tag, der in die Börsengeschichte einging. Am Abend des 28. Oktober meldete Alphabet ein Quartal, das in vieler Hinsicht beeindruckend war: 25 Prozent mehr Umsatz, ein mehr als verdoppeltes Cloud-Geschäft und das stärkste Wachstum bei Suchanfragen seit fünf Jahren. Am nächsten Tag verlor die Aktie rund 12 Prozent – so viel wie nie seit dem Börsengang 2004. Rund 500 Milliarden Dollar an Börsenwert lösten sich in Luft auf. Heute notiert die Alphabet-Aktie bei 295,77 Dollar, gut ein Viertel unter ihrem Jahreshoch. Diese Alphabet Aktienanalyse erklärt, warum die Börse so hart reagierte, was hinter den Rekordinvestitionen steckt und was das für die Alphabet Aktienprognose bedeutet.
Alphabet Aktienanalyse: Cloud verdoppelt, Aktie stürzt – der 500-Milliarden-Dollar-Schock
Google Cloud mehr als verdoppelt, Suchanfragen so stark wie seit fünf Jahren nicht, Umsatz auf Kurs zu einer halben Billion Dollar im Jahr – und trotzdem erlebte die Alphabet-Aktie den schwärzesten Tag ihrer Börsengeschichte. Unsere große Alphabet Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal vom 28. Oktober: Suche, YouTube, Cloud, TPU-Chips, Rekordinvestitionen, Cashflow, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Alphabet Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc. (Klasse A)
- Sitz
- Mountain View, Kalifornien
- Ticker / ISIN
- GOOGL / US02079K3059
- Kurs
- 295,77 Dollar
- 52-Wochen-Spanne
- 270,70 bis 408,61 Dollar
- KGV (Schätzung)
- rund 15,3
- Dividendenrendite (Schätzung)
- rund 0,3 Prozent
- Vorstandschef
- Sundar Pichai
Stand: 13.11.2026, Kurs Nasdaq-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite auf Basis von Schätzungen laut Kursdaten der Redaktion
Die Ausgangslage
Vom KI-Gewinner zum Prügelknaben: die Alphabet-Aktie unter Druck
Um die Alphabet-Aktie zu verstehen, muss man die Fallhöhe kennen.
Im Laufe des Jahres stieg die Alphabet-Aktie bis auf gut 408 Dollar. Google galt als großer Gewinner der KI-Revolution: mit Gemini als einem der führenden KI-Modelle, eigenen KI-Chips und einer schnell wachsenden Cloud. Doch schon vor den Zahlen kühlte die Begeisterung ab, weil die Investitionen immer weiter stiegen. Am 29. Oktober folgte der Absturz: Die Aktie verlor an einem Tag rund 12 Prozent und damit so viel wie nie zuvor seit dem Börsengang. Gemessen am Börsenwert gehört der Verlust zu den größten an einem einzelnen Tag in der Geschichte des US-Aktienmarkts. Seitdem hat sich die Aktie leicht erholt, liegt aber weiter mehr als 27 Prozent unter ihrem Hoch.
Die Quartalszahlen
Umsatz plus 25 Prozent, Gewinn verfehlt: ein Quartal mit zwei Gesichtern
Für jede seriöse Alphabet Aktienanalyse gilt: Beim Umsatz glänzt Alphabet, beim Gewinn nicht.
Im dritten Quartal steigerte Alphabet den Umsatz um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar und lag damit nur knapp unter den Erwartungen. Vorstandschef Sundar Pichai spricht von einem Umsatztempo von einer halben Billion Dollar im Jahr. Das operative Ergebnis erreichte 40,6 Milliarden Dollar, Analysten hatten allerdings mit rund 43 Milliarden Dollar gerechnet. Noch deutlicher fiel der Fehlbetrag beim Gewinn aus: Der Gewinn je Aktie sank von 2,87 auf 2,12 Dollar, erwartet worden waren rund 3 Dollar. Ein großer Teil des Rückgangs geht auf einen Verlust von 8,7 Milliarden Dollar aus Beteiligungen zurück – nach Angaben des Managements vor allem durch eine Abwertung der Beteiligung an SpaceX. Allein das kostete 55 Cent je Aktie.
Alphabet: Umsatz je Quartal
Mrd. Dollar
Wachstum zum Vorjahr: Q3 2025 +16 %, Q1 2026 +22 %, Q2 2026 +24 %, Q3 2026 +25 %.
Quelle: Alphabet Inc., Quartalsmitteilungen 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 2025
|102,3
|Q1 2026
|109,9
|Q2 2026
|119,8
|Q3 2026
|127,6
Google Cloud
Plus 103 Prozent: der neue Superstar im Konzern
Die spannendste Zahl für die Alphabet Aktienprognose kommt aus der Cloud.
Google Cloud wuchs im dritten Quartal um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar und schlug die Erwartungen von rund 29 Milliarden Dollar deutlich. Damit steuert die Cloud bereits fast ein Viertel zum Konzernumsatz bei. Noch beeindruckender ist die Profitabilität: Das operative Ergebnis der Sparte verdreifachte sich auf 11,1 Milliarden Dollar, die Marge stieg von 23,7 auf 36,2 Prozent. Ein wichtiger Treiber sind Googles selbst entwickelte KI-Chips, die TPUs. Inzwischen nutzen fast 100 Kunden diese Systeme, darunter Apple. Der Auftragsbestand der Cloud liegt bei 561 Milliarden Dollar, mehr als die Hälfte davon soll innerhalb von zwei Jahren zu Umsatz werden.
Google Cloud: Umsatz je Quartal
Mrd. Dollar
Wachstum zum Vorjahr: Q3 2025 +34 %, Q1 2026 +63 %, Q2 2026 +82 %, Q3 2026 +103 %.
Quelle: Alphabet Inc., Quartalsmitteilungen 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Cloud-Umsatz
|Q3 2025
|15,2
|Q1 2026
|20,0
|Q2 2026
|24,8
|Q3 2026
|30,7
Unsere KI-Investitionen treiben das Wachstum der Suchanfragen insgesamt, einschließlich kommerzieller Anfragen. Tatsächlich ist unsere Wachstumsrate bei Suchanfragen so hoch wie seit fünf Jahren nicht.
Das Werbegeschäft
Suche und YouTube verfehlen die Erwartungen: Risse im Fundament?
Die Schwachstelle des Quartals liegt ausgerechnet im Kerngeschäft. Der Umsatz mit der Google-Suche stieg um 12 Prozent auf 63,4 Milliarden Dollar, die Werbung auf YouTube um 9 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar. Beide Werte lagen unter den Erwartungen. Das ist bemerkenswert, weil Pichai zugleich das stärkste Wachstum bei Suchanfragen seit fünf Jahren meldet. Die Frage, die Anleger umtreibt: Lassen sich die zusätzlichen Anfragen über KI-Antworten genauso gut zu Geld machen wie klassische Suchanzeigen? Der Anteil der Werbung am Konzernumsatz sank binnen eines Jahres von 72,5 auf 64,3 Prozent. Das zeigt, wie sehr sich Alphabet wandelt – und wie stark der Konzern künftig von der Cloud abhängt.
Die Investitionen
51 Milliarden in drei Monaten: der Preis des KI-Rennens
Die eigentliche Ursache für den Kurssturz sind die Investitionen. Im dritten Quartal gab Alphabet 51,4 Milliarden Dollar für Rechenzentren, Server und Chips aus – mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern 195 bis 205 Milliarden Dollar, und 2027 sollen die Ausgaben nach Angaben des Managements nochmals deutlich steigen. Die Folge: Zum zweiten Quartal in Folge gab Alphabet mehr Geld aus, als das Geschäft einbrachte. Der freie Cashflow lag bei minus 9,1 Milliarden Dollar, nach minus 5,9 Milliarden Dollar im Vorquartal. Finanziell bleibt der Konzern dennoch stark: Alphabet verfügt über Barmittel und Wertpapiere von rund 265 Milliarden Dollar und finanziert den Ausbau zunehmend auch über Anleihen.
Die Bewertung
KGV um 15: der günstigste KI-Riese?
Nach dem Kurssturz ist die Alphabet-Aktie im Vergleich zu anderen großen Technologiewerten günstig bewertet. Auf Basis der Gewinnschätzungen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 15. Die Dividendenrendite ist mit rund 0,3 Prozent gering, Alphabet gibt das Geld vor allem über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück. Hinzu kommen wertvolle Beteiligungen: Allein der Anteil an Anthropic wäre beim geplanten Börsengang nach Berechnungen von Reuters am oberen Ende der Preisspanne rund 139 Milliarden Dollar wert. Die niedrige Bewertung spiegelt allerdings die Unsicherheit wider, wie lange die hohen Investitionen den Cashflow belasten und ob die Suche ihre Ertragskraft behält.
Die Analysten
Kursziele gesenkt, Kaufempfehlungen bleiben: die Wall Street hält Alphabet die Treue
Nach den Zahlen senkten zahlreiche Analysten ihre Kursziele, blieben aber mehrheitlich bei ihren Kaufempfehlungen. TD Cowen reduzierte von 485 auf 460 Dollar, das höchste Ziel unter den großen Häusern. Goldman Sachs senkte auf 385 Dollar, die Bank of America von 430 auf 380 Dollar. JPMorgan nahm sein Ziel von 425 auf 375 Dollar zurück – die hohen KI-Ausgaben belasteten den Cashflow, die Probleme bei der Suche seien aber beherrschbar. MoffettNathanson senkte von 370 auf 345 Dollar. Am vorsichtigsten ist UBS mit einem Ziel von 332 Dollar und einer neutralen Einstufung. Alle genannten Ziele liegen damit deutlich über dem aktuellen Kurs.
Alphabet-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten nach den Zahlen
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 295,77 Dollar (Nasdaq-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: IT-Times, dpa-AFX, Medienberichte; Stand 29. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|TD Cowen
|460
|Goldman Sachs
|385
|Bank of America
|380
|JPMorgan
|375
|MoffettNathanson
|345
|UBS
|332
Die Szenarien
Alphabet Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Cloud zahlt sich aus
Google Cloud wächst weiter mit hohem Tempo, die TPU-Verkäufe werden zum zweiten Standbein, und die Suche zeigt, dass KI-Anfragen gut monetarisiert werden. Dann könnte die Alphabet-Aktie einen großen Teil des Absturzes aufholen und sich den Analystenzielen von 375 bis 385 Dollar nähern.
Szenario 2: Geduldsprobe
Das Wachstum bleibt stark, doch die Investitionen steigen 2027 weiter und der Cashflow bleibt schwach. Die Aktie pendelt zwischen dem 52-Wochen-Tief um 270 Dollar und der Zone um 330 Dollar.
Szenario 3: Die Suche bröckelt
Verliert das Suchgeschäft spürbar an Tempo oder werden die Investitionspläne für 2027 noch größer als befürchtet, droht ein Test des 52-Wochen-Tiefs und ein Rückfall darunter.
Häufige Fragen zur Alphabet Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Alphabet?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar, Google Cloud wuchs um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie sank auf 2,12 Dollar.
Warum ist die Alphabet-Aktie nach den Zahlen eingebrochen?
Der Gewinn verfehlte die Erwartungen deutlich, Suche und YouTube wuchsen langsamer als erhofft, und die Investitionen erreichten einen Rekord. Der freie Cashflow war zum zweiten Mal in Folge negativ.
Was sind TPUs?
TPUs sind von Google selbst entwickelte KI-Chips. Google nutzt sie in den eigenen Rechenzentren und verkauft Rechenleistung damit an Kunden wie Apple.
Wie viel investiert Alphabet?
Im dritten Quartal 51,4 Milliarden Dollar, im Gesamtjahr 2026 sollen es 195 bis 205 Milliarden Dollar werden. 2027 sollen die Ausgaben nochmals deutlich steigen.
Welche Kursziele haben Analysten?
Nach den Zahlen reichen die Ziele großer Häuser von 332 Dollar (UBS) bis 460 Dollar (TD Cowen). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
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