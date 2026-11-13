Alphabet Aktienanalyse: Cloud verdoppelt, Aktie stürzt – der 500-Milliarden-Dollar-Schock

Im Laufe des Jahres stieg die Alphabet-Aktie bis auf gut 408 Dollar. Google galt als großer Gewinner der KI-Revolution: mit Gemini als einem der führenden KI-Modelle, eigenen KI-Chips und einer schnell wachsenden Cloud. Doch schon vor den Zahlen kühlte die Begeisterung ab, weil die Investitionen immer weiter stiegen. Am 29. Oktober folgte der Absturz: Die Aktie verlor an einem Tag rund 12 Prozent und damit so viel wie nie zuvor seit dem Börsengang. Gemessen am Börsenwert gehört der Verlust zu den größten an einem einzelnen Tag in der Geschichte des US-Aktienmarkts. Seitdem hat sich die Aktie leicht erholt, liegt aber weiter mehr als 27 Prozent unter ihrem Hoch.