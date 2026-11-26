Der Absturz hat zwei Phasen. Die erste begann mit den Zahlen zum dritten Quartal am 28. Oktober: Der Kurs fiel von 324,89 Dollar am 28. Oktober auf 283,82 Dollar am Folgetag, ein Minus von rund 12,6 Prozent an einem Tag. Seit dem Vortag der Zahlen summiert sich der Verlust auf rund 16 Prozent. Die zweite Phase ist der breite KI-Ausverkauf im November: Die Nasdaq 100 lag am 25. November zeitweise rund 20 Prozent unter ihrem Rekordhoch, auch wenn die Indizes am Ende des Tages ihre Tagestiefs deutlich eingrenzten.

Zum Mittwoch kamen mehrere Belastungen zusammen: Sorgen um die Finanzierung der KI-Investitionen, ein Rekordhoch bei den Ausfallversicherungen für Unternehmensanleihen, hartnäckige Inflation, an den Terminmärkten fast eingepreiste Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember sowie neue Zollvorschläge der US-Regierung. Auch Alphabet-spezifisch wurden Berichte über Klagen in Malaysia im Zusammenhang mit YouTube-Inhalten genannt (zusammen rund 146 Millionen Dollar).