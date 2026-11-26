Die Alphabet Aktie (ISIN US02079K3059, Ticker GOOGL) steht am Donnerstag, dem 26. November 2026, im Schatten eines Feiertags: Wegen Thanksgiving ist die Wall Street geschlossen, der letzte Schlusskurs stammt vom Mittwoch. Der lag bei 273,10 US-Dollar, ein Minus von 2,13 Prozent. Zuvor war die Aktie zeitweise um mehr als fünf Prozent auf rund 264 Dollar eingebrochen – und hatte damit ihr Zwölfmonatstief vom 20. November (Schlusskurs 265,29 Dollar) erneut getestet. Anschließend erholte sie sich um mehr als drei Prozent. Diese Alphabet Aktienanalyse klärt, ob dieser Test ein Boden war, was hinter dem Kursverfall seit dem Quartalsbericht steckt und welche Erwartungen die Analysten haben.
Alphabet Aktienanalyse: Cloud-Umsatz verdoppelt, Aktie rund 32 Prozent unter dem Rekord – ist der Zwölfmonatstiefpunkt der Boden?
Die Alphabet Aktie testete am 25. November erneut ihr Zwölfmonatstief bei rund 264 Dollar und schloss bei 273,10 Dollar. Die Aktienanalyse zeigt, was die Q3-Zahlen mit 103 Prozent Cloud-Wachstum und negativem Free Cashflow bedeuten, wie Bewertung und Analystenkonsens aussehen und wo die Charttechnik steht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc. (Google)
- ISIN
- US02079K3059 (Klasse A)
- Ticker
- GOOGL (Nasdaq), Klasse C: GOOG
- Euro-Kurs
- 248,85 € (Tradegate, 25.11.2026)
- Nächste Dividende
- 0,22 $, Stichtag 07.12.2026
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 25.11.2026. Am 26.11.2026 ist US-Feiertag (Thanksgiving), die Wall Street bleibt geschlossen.
Was ist passiert?
Warum steht die Alphabet Aktie unter Druck?
Der Absturz hat zwei Phasen. Die erste begann mit den Zahlen zum dritten Quartal am 28. Oktober: Der Kurs fiel von 324,89 Dollar am 28. Oktober auf 283,82 Dollar am Folgetag, ein Minus von rund 12,6 Prozent an einem Tag. Seit dem Vortag der Zahlen summiert sich der Verlust auf rund 16 Prozent. Die zweite Phase ist der breite KI-Ausverkauf im November: Die Nasdaq 100 lag am 25. November zeitweise rund 20 Prozent unter ihrem Rekordhoch, auch wenn die Indizes am Ende des Tages ihre Tagestiefs deutlich eingrenzten.
Zum Mittwoch kamen mehrere Belastungen zusammen: Sorgen um die Finanzierung der KI-Investitionen, ein Rekordhoch bei den Ausfallversicherungen für Unternehmensanleihen, hartnäckige Inflation, an den Terminmärkten fast eingepreiste Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember sowie neue Zollvorschläge der US-Regierung. Auch Alphabet-spezifisch wurden Berichte über Klagen in Malaysia im Zusammenhang mit YouTube-Inhalten genannt (zusammen rund 146 Millionen Dollar).
Das Geschäftsmodell: Wie verdient Alphabet sein Geld?
Alphabet ist die Muttergesellschaft von Google. Das Geschäft stützt sich auf Suche und Werbung (Search, YouTube, Werbenetzwerk), auf Abonnements, Plattformen und Geräte (Pixel, Android, YouTube-Abos) sowie auf Google Cloud. Hinzu kommen die „Other Bets“ wie die Robotertaxi-Sparte Waymo, die noch hohe Verluste schreiben. Strategisch ist Alphabet in einer seltenen Doppelrolle: Der Konzern entwickelt eigene KI-Modelle (Gemini) und vermietet gleichzeitig eigene KI-Chips (TPU) an Dritte. Laut Unternehmensangaben nutzen knapp 100 Kunden TPU-Systeme; die Gemini-App kommt auf eine Milliarde Nutzer.
Wie sehen die Zahlen aus – und was kostet die Alphabet Aktie?
Der Quartalsbericht zeigt ein Bild mit zwei Gesichtern. Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar, das Betriebsergebnis um 30 Prozent auf 40,6 Milliarden Dollar (Marge 31,8 Prozent). Herausragend war Google Cloud: Der Umsatz verdoppelte sich auf 30,7 Milliarden Dollar (plus 103 Prozent), die Marge der Sparte sprang auf 36,2 Prozent nach 23,7 Prozent im Vorjahr. Dagegen wuchs das Suchgeschäft mit zwölf Prozent merklich langsamer, was dem Markt Sorgen bereitet.
|Kennzahl
|Q3/2026
|Q3/2025
|Umsatz gesamt
|127.577
|102.346
|Search & other
|63.350
|56.567
|YouTube-Werbung
|11.207
|10.261
|Google Cloud
|30.709
|15.157
|Betriebsergebnis
|40.576
|31.228
|Nettogewinn
|26.170
|34.979
|Verwässertes EPS
|2,12 $
|2,87 $
Nettogewinn und Gewinn je Aktie enthalten einen Bewertungsverlust auf Beteiligungen von rund 8,7 Mrd. Dollar.
Quelle: Alphabet, Quartalsbericht Q3/2026 (28.10.2026)
Auffällig ist die Kapitalintensität: Die Investitionen lagen im Quartal bei 51,4 Milliarden Dollar, der freie Cashflow war mit minus 9,1 Milliarden Dollar negativ (schon im zweiten Quartal minus 5,9 Milliarden). Die langfristigen Schulden stiegen auf 125,1 Milliarden Dollar, nachdem Alphabet im Quartal Anleihen über 28,7 Milliarden Dollar begeben hatte. Den Auftragsbestand der Cloud-Sparte bezifferte das Management laut Berichten auf 561 Milliarden Dollar. Die Investitionsprognose für 2026 blieb bei 195 bis 205 Milliarden Dollar; für 2027 stellte der Konzern „erheblich höhere“ Ausgaben in Aussicht. Der Nettogewinn ging trotz des operativen Plus zurück, weil ein Bewertungsverlust auf Beteiligungen von 8,7 Milliarden Dollar anfiel.
Bei der Bewertung ist Alphabet im Vergleich zu den Mitbewerbern nicht teuer. Mit den Konsens-Gewinnen von 13,09 Dollar (2026) und 15,44 Dollar (2027) je Aktie ergibt sich beim Kurs von 273,10 Dollar ein erwartetes KGV von rund 21 beziehungsweise 18 (eigene Rechnung). Zum Vergleich: Microsoft kommt in aktuellen Konsensrechnungen auf ein KGV von rund 25 für das Geschäftsjahr 2027, Meta auf rund 19 für 2026.
|Unternehmen
|KGV laufendes Jahr
|KGV Folgejahr
|Alphabet
|ca. 21 (2026e)
|ca. 18 (2027e)
|Microsoft
|ca. 25 (GJ 2027e)
|ca. 20 (GJ 2028e)
|Meta
|ca. 19 (2026e)
|–
Kursstände und Berechnungsdaten stammen aus unterschiedlichen Tagen zwischen dem 20. und 25. November 2026 und sind nur ein grober Vergleich.
Was sagen die Analysten zur Alphabet Aktienprognose?
Im Konsens ist die Lage eindeutig: Von 58 Analysten empfehlen 53 den Kauf, fünf Halten, keiner Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 400 Dollar (Median 400 Dollar), die Spanne reicht von 300 bis 500 Dollar. Rechnerisch ergibt das einen Abstand von rund 46 Prozent zum Schlusskurs von 273,10 Dollar. Allerdings stammt diese Erhebung vom 13. November – also vor dem Test des Zwölfmonatstiefs. Nach den Zahlen am 28. Oktober hatten mehrere Häuser ihre Ziele bereits gesenkt, die Bandbreite der Einschätzungen ist größer geworden. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
|Merkmal
|Wert
|Analysten
|58
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|53 / 5 / 0
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 400 $
|Spanne der Kursziele
|300 bis 500 $
|Stand
|13.11.2026
Der Konsens wurde vor dem erneuten Test des Zwölfmonatstiefs erhoben. Die Angaben dokumentieren den Markt, sie sind keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Wie sieht die Charttechnik der Alphabet Aktie aus?
Der Chart ist angeschlagen, aber nicht kaputt. Nach Berechnungen mit Stand 23. November liegt die Aktie klar unter der 20-Tage-Linie (rund 286 Dollar), der 50-Tage-Linie (rund 311 Dollar) und der 200-Tage-Linie (rund 345 Dollar). Der Relative-Stärke-Index stand bei etwa 38, also im schwachen, aber nicht überverkauften Bereich. Als Unterstützung gilt die Zone um 264 bis 269 Dollar – dort stoppten am 20. und am 25. November die Verkäufer. Nach oben liegen Hürden bei rund 280 und 282 Dollar. Fällt der Kurs nachhaltig unter 264 Dollar, wäre das ein neues Zwölfmonatstief.
Was bedeutet das für die Alphabet Aktienprognose?
Die Szenarien, die der Markt diskutiert, drehen sich um eine Frage: Wann zahlen sich die Rekordinvestitionen aus? Im optimistischen Szenario bestätigt das Cloud-Wachstum die Nachfrage nach Rechenleistung, die Investitionsausgaben normalisieren sich, und die niedrige Bewertung relativ zum Wachstum zieht Anleger zurück. Im neutralen Szenario bleibt die Aktie in der Spanne zwischen etwa 264 und 285 Dollar gefangen, bis die nächsten Quartalszahlen mehr Klarheit bringen. Im pessimistischen Szenario wachsen die Investitionen 2027 stärker als die Erlöse, der Cashflow bleibt negativ und der KI-Ausverkauf weitet sich aus. Welcher Pfad realistisch ist, hängt auch davon ab, wie sich Zinsen und Technologiewerte insgesamt entwickeln.
Was beobachten Anleger bei der Alphabet Aktie jetzt?
Freitag, 27. November: Die Wall Street öffnet nach Thanksgiving mit verkürztem Handel.
7. Dezember: Stichtag für die Quartalsdividende von 0,22 Dollar je Aktie, Zahlung am 14. Dezember.
8. und 9. Dezember: Zinsentscheid der US-Notenbank; an den Terminmärkten ist eine Anhebung weitgehend eingepreist.
Kartellverfahren: Berufungen im Suchverfahren und im Werbetechnik-Verfahren.
Q4-Zahlen: Termin laut Unternehmen noch nicht bestätigt, üblich ist Anfang Februar.
FAQ zur Alphabet Aktie
Wo steht die Alphabet Aktie aktuell?
Die Klasse-A-Aktie schloss am 25. November 2026 bei 273,10 Dollar (Nasdaq), ein Minus von 2,13 Prozent. In Euro waren es auf Tradegate 248,85 Euro. Am 26. November ist die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
Warum ist die Alphabet Aktie gefallen?
Nach den Quartalszahlen am 28. Oktober sorgten schwächere Suche, negativer Free Cashflow und hohe Investitionen für einen Kursrutsch von rund 12,6 Prozent an einem Tag. Im November kam der breite KI-Ausverkauf dazu.
Was sagt die Alphabet Aktienprognose der Analysten?
Laut Konsens (Stand 13.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 400 Dollar; 53 von 58 Analysten stufen mit Kaufen ein. Die Spanne reicht von 300 bis 500 Dollar.
Zahlt Alphabet eine Dividende?
Ja: 0,22 Dollar je Aktie pro Quartal. Der Stichtag der nächsten Zahlung ist der 7. Dezember 2026, ausgezahlt wird am 14. Dezember.
Wie schnell wächst Google Cloud?
Im dritten Quartal 2026 verdoppelte sich der Cloud-Umsatz auf 30,7 Milliarden Dollar (plus 103 Prozent), das Betriebsergebnis der Sparte stieg auf 11,1 Milliarden Dollar.
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