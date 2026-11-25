Manchmal entscheidet sich ein Börsentag an einer einzigen Marke. Für die Alphabet Aktie lag sie am Mittwoch bei gut 264 Dollar, dem tiefsten Stand der vergangenen zwölf Monate. Kurz nach Handelsbeginn notierte das Papier laut Indikation bei 264,21 Dollar, ein Minus von mehr als 5 Prozent. Dann griffen Käufer zu. Am Abend stand der Kurs bei 273,10 Dollar und damit 2,13 Prozent unter dem Vortag. Die Marke hat gehalten. Die Frage ist, wie lange.
Alphabet Aktie: Zwölfmonatstief getestet und verteidigt – Boden oder nur eine Atempause?
Die Alphabet Aktie fiel am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn auf rund 264 Dollar, genau auf ihr Zwölfmonatstief, und schloss laut Indikation bei 273,10 Dollar. Vom Jahreshoch trennt sie weiter rund ein Drittel. Der Tagesabschluss.
Die Belastungen
KI-Zweifel, Zinsen und neue Klagen
Der Ausverkauf bei KI-Werten griff am Mittwoch von den Chipherstellern auf die Betreiber der großen Rechenzentren über. Zugleich stieg die Kernrate des PCE-Preisindex auf 3,3 Prozent, was eine Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlicher macht und Wachstumswerte belastet.
Dazu kam eine Nachricht aus Asien. Die malaysische Kommunikationsaufsicht hat nach einem Bericht von Investing.com zwei Klagen gegen Google angekündigt und fordert zusammen rund 146 Millionen Dollar wegen schädlicher Inhalte auf YouTube. Und die Altlast aus dem Quartalsbericht wirkt nach: Ende Oktober hatte die Aktie an einem Tag gut 12 Prozent verloren, nachdem der Umsatz im Suchgeschäft die Erwartungen verfehlte und der freie Mittelzufluss mit 9,1 Milliarden Dollar negativ ausfiel.
Die Charttechnik
Die Marke hält, der Abstand zum Hoch bleibt groß
Charttechnisch war der Tag ein erstes Signal. Das Tief wurde getestet und verteidigt, vom Stand am Morgen erholte sich der Kurs um mehr als 3 Prozent. Der Nasdaq Composite, der zeitweise 4,6 Prozent verloren hatte, schloss nur noch 0,62 Prozent im Minus. Alphabet machte diese Erholung mit, aber nicht vollständig, und es war der zweite Verlusttag in Folge.
Vom Hoch bei 408,61 Dollar ist die Alphabet Aktie weiter rund ein Drittel entfernt. Ob aus der Verteidigung des Tiefs ein Boden wird, hängt an den Themen, die den ganzen Sektor bewegen: den Zinsen, den vorgeschlagenen Zöllen und der Frage, ob sich die KI-Milliarden rechnen. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
Ein verteidigtes Tief ist noch kein Boden. Bei der Alphabet Aktie wird daraus erst einer, wenn der Markt wieder glaubt, dass sich die KI-Milliarden rechnen.
Häufige Fragen zur Alphabet Aktie
Wie hat die Alphabet Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Laut Indikation 2,13 Prozent tiefer bei 273,10 Dollar.
Hat das Zwölfmonatstief gehalten?
Ja. Die Aktie fiel am Morgen bis auf rund 264 Dollar und erholte sich von dort um mehr als 3 Prozent.
Warum ist die Alphabet Aktie gefallen?
Wegen des Ausverkaufs bei KI-Aktien, höherer Inflationsdaten und neuer Klagen der malaysischen Kommunikationsaufsicht gegen Google.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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