Der Ausverkauf bei KI-Werten griff am Mittwoch von den Chipherstellern auf die Betreiber der großen Rechenzentren über. Zugleich stieg die Kernrate des PCE-Preisindex auf 3,3 Prozent, was eine Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlicher macht und Wachstumswerte belastet.

Dazu kam eine Nachricht aus Asien. Die malaysische Kommunikationsaufsicht hat nach einem Bericht von Investing.com zwei Klagen gegen Google angekündigt und fordert zusammen rund 146 Millionen Dollar wegen schädlicher Inhalte auf YouTube. Und die Altlast aus dem Quartalsbericht wirkt nach: Ende Oktober hatte die Aktie an einem Tag gut 12 Prozent verloren, nachdem der Umsatz im Suchgeschäft die Erwartungen verfehlte und der freie Mittelzufluss mit 9,1 Milliarden Dollar negativ ausfiel.