Am Tag nach der Zahlenvorlage fiel die Aktie laut Marktberichten um 12,64 Prozent; zuvor hatte sie am 28. Oktober bei 324,89 Dollar geschlossen. Der Rekordschluss von 402,62 Dollar liegt vom 13. Mai 2026 – der aktuelle Kurs ist rund ein Drittel davon entfernt. Hinzu kam in dieser Woche der Börsengang von Anthropic an der Nasdaq: Alphabet gehört neben Amazon zu den größten Aktionären, und der schwache Start der Anthropic-Aktie belastet die Buchgewinne. Dazu kommt ein breiter KI-Ausverkauf: Der Dow Jones fiel unter 50.000 Punkte, die Nasdaq verlor am Donnerstag rund 2 Prozent, und am Freitag deuteten die Terminkontrakte erneut auf deutliche Abschläge.

Der Hintergrund der Nervosität ist eine Rechnung: Alphabet investiert massiv in KI-Infrastruktur, und der Markt fragt, wann sich das in freiem Cashflow auszahlt. Wie die Alphabet Aktie Prognose der Analysten diese Frage beantwortet, zeigen die folgenden Abschnitte.