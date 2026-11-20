Die Alphabet Aktie (GOOGL, ISIN US02079K3059) schloss am Donnerstag, 19. November 2026, bei 272,66 US-Dollar – dem tiefsten Schlusskurs seit Ende Oktober 2025. Am Freitag lag sie in der Vorbörse nur rund 1 Prozent im Minus und hielt sich damit besser als Meta, Microsoft und Amazon. Wichtigste Alphabet Aktienprognose der Analysten: Im Schnitt trauen sie der Alphabet Aktie ein Kursziel von rund 400 Dollar zu, die Spanne reicht von 300 bis 500 Dollar. Das wäre knapp 47 Prozent über dem letzten Schlusskurs – doch die jüngsten Anpassungen zeigen nach unten.
Alphabet Aktie Prognose: Konsens-Kursziel bei 400 Dollar, Kurs bei 273 – wer hat nach dem Anthropic-Schock recht?
Die Alphabet Aktie fällt auf den tiefsten Schlusskurs seit Oktober 2025, Analysten sehen im Schnitt aber 400 Dollar. Wie sieht die Alphabet Aktienprognose nach dem Cloud-Boom, dem Gewinnrückgang und den gesenkten Kurszielen aus?
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc. (Google)
- Ticker
- GOOGL / GOOG
- ISIN
- US02079K3059 (Klasse A)
- Börsenwert
- rund 3,35 Bio. USD
- Rekordschluss
- 402,62 USD (13.05.2026)
- Umsatz Q3 2026
- 127,6 Mrd. USD (+25 %)
- Google Cloud Q3 2026
- 30,7 Mrd. USD (+103 %)
- Nächste Fed-Sitzung
- 8. und 9.12.2026
Stand: 19.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 19.11.2026; Kursziele und Schätzungen Dritter
Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensangaben, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose.
Was ist passiert?
Warum fällt die Alphabet Aktie trotz Cloud-Boom?
Alphabet liefert Wachstum in einer Größenordnung, die für einen Konzern dieser Größe ungewöhnlich ist – und wird dafür vom Markt abgestraft. Seit den Quartalszahlen vom 28. Oktober hat die Aktie deutlich nachgegeben.
Am Tag nach der Zahlenvorlage fiel die Aktie laut Marktberichten um 12,64 Prozent; zuvor hatte sie am 28. Oktober bei 324,89 Dollar geschlossen. Der Rekordschluss von 402,62 Dollar liegt vom 13. Mai 2026 – der aktuelle Kurs ist rund ein Drittel davon entfernt. Hinzu kam in dieser Woche der Börsengang von Anthropic an der Nasdaq: Alphabet gehört neben Amazon zu den größten Aktionären, und der schwache Start der Anthropic-Aktie belastet die Buchgewinne. Dazu kommt ein breiter KI-Ausverkauf: Der Dow Jones fiel unter 50.000 Punkte, die Nasdaq verlor am Donnerstag rund 2 Prozent, und am Freitag deuteten die Terminkontrakte erneut auf deutliche Abschläge.
Der Hintergrund der Nervosität ist eine Rechnung: Alphabet investiert massiv in KI-Infrastruktur, und der Markt fragt, wann sich das in freiem Cashflow auszahlt. Wie die Alphabet Aktie Prognose der Analysten diese Frage beantwortet, zeigen die folgenden Abschnitte.
Geschäftsmodell
Wie verdient Alphabet sein Geld?
Alphabet ist die Muttergesellschaft von Google. Das Geschäft ruht auf drei Säulen: Werbung rund um Suche und YouTube, Google Cloud mit Rechenzentrumsdiensten und KI-Plattformen sowie Wetten auf neue Märkte wie autonomes Fahren. Dazu kommen eigene KI-Chips, die Tensor Processing Units (TPU), und Beteiligungen an KI-Start-ups wie Anthropic. Diese Beteiligungen sind der Grund, warum der Gewinn je Aktie stark schwanken kann: Wertänderungen an nicht börsennotierten Papieren laufen durch die Gewinn- und Verlustrechnung.
Zahlen und Prognose
Wie stark ist Alphabet im dritten Quartal 2026 gewachsen?
Laut Unternehmensmitteilung (Form 8-K vom 28. Oktober 2026) stieg der Umsatz im dritten Quartal um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis erreichte 40,6 Milliarden Dollar, die operative Marge lag bei 31,8 Prozent. Google Cloud verdoppelte den Umsatz auf 30,7 Milliarden Dollar (+103 Prozent). Der Nettogewinn betrug 26,5 Milliarden Dollar, das verwässerte Ergebnis je Aktie 2,12 Dollar nach 2,87 Dollar im Vorjahr.
Warum die Aktie trotzdem fiel, zeigen zwei Zahlen: Die Investitionen in Sachanlagen stiegen auf 51,4 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal: 24,0 Milliarden), und laut Marktberichten lag der Free Cashflow im Quartal bei minus 9,1 Milliarden Dollar. Außerdem verfehlte das Ergebnis je Aktie den Analysten-Konsens von rund 2,97 Dollar; ein Verlust aus Beteiligungspapieren von 8,7 Milliarden Dollar kostete etwa 0,55 Dollar je Aktie. Eine konkrete Prognose für Umsatz oder Investitionen enthält die Mitteilung nicht.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|499,7 Mrd. USD
|637,6 Mrd. USD
|Umsatzwachstum
|+24,0 %
|+27,6 %
|Ergebnis je Aktie (non-GAAP)
|13,09 USD
|15,44 USD
|KGV (Kurs 272,66 USD)
|ca. 20,8
|ca. 17,7
Non-GAAP-Ergebnis je Aktie. Ein anderes Datenangebot nennt für 2026 einen höheren Wert (19,56 USD) auf abweichender Basis. KGV: eigene Rechnung auf Basis des Schlusskurses von 272,66 USD.
Analysten
Wie lautet die Alphabet Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist eindeutig, aber veraltet: Nach den Daten vom 13. November 2026 stufen 53 von 58 Analysten die Aktie mit Kaufen oder Strong Buy ein, 5 mit Halten, keiner mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 400,37 Dollar (Median 400, Tief 300, Hoch 500). Diese Zahlen stammen aus der Zeit vor dem Kursrutsch dieser Woche; neue Anpassungen können den Durchschnitt inzwischen gedrückt haben.
Welches Kursziel trauen Analysten der Alphabet Aktie zu? Die namentlich bekannten Änderungen seit den Quartalszahlen zeigen einen Abwärtstrend der Ziele bei weiter positiven Einstufungen:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Potenzial
|Bank of America
|Buy
|–
|13.11.2026
|–
|UBS
|Neutral
|320 USD
|Mitte Nov. 2026
|+17,4 %
|Bernstein
|Market-Perform
|325 USD
|06.11.2026
|+19,2 %
|DBS
|Buy
|400 USD (zuvor 460)
|05.11.2026
|+46,7 %
|Jefferies
|Buy
|400 USD (zuvor 445)
|02.11.2026
|+46,7 %
|Cantor Fitzgerald
|Buy
|350 USD (zuvor 420)
|02.11.2026
|+28,4 %
Alle Angaben Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Zum UBS-Ziel ist das Veröffentlichungsdatum der Studie nicht eindeutig belegt (Referenzkurs 16.11.2026). Potenzial rechnerisch zum Schlusskurs von 272,66 USD.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser (Datum laut Tabelle); Kursziel-Konsens Stand 13.11.2026
Auffällig ist die Spreizung: Die vorsichtigeren Häuser UBS und Bernstein liegen mit 320 und 325 Dollar nur etwa 17 bis 19 Prozent über dem Kurs, während der Konsens knapp 47 Prozent Spielraum nahelegt. Fest steht außerdem: Mehrere Häuser haben ihr Ziel gesenkt, ohne die Aktie abzustufen.
Bewertung
Wie teuer ist die Alphabet Aktie im Vergleich?
Auf die Konsens-Schätzung für 2026 kommt die Aktie rechnerisch auf ein KGV von rund 21, auf 2027 von etwa 18. Ein Marktkommentar nennt für 2026 sogar nur etwa 15, weil dort Beteiligungsgewinne mit in die Ergebnisse einfließen; bereinigt um Einmaleffekte liege das KGV der letzten zwölf Monate bei etwa 23 statt 14. Welche Basis zählt, ist Ansichtssache – und genau darin liegt ein Teil der Debatte um die Alphabet Aktienprognose. Ein belastbarer Vergleich mit Microsoft, Amazon und Meta auf tagesaktueller Basis liegt nicht vor; Ende Oktober lagen die Forward-KGV der großen Plattformkonzerne laut Marktdaten im Bereich von etwa 21 bis 25.
Charttechnik
Welche Marken sind für die Alphabet Aktie wichtig?
Technisch markiert der Schlusskurs von 272,66 Dollar das Jahrestief-Gebiet. Marktbeobachter nennen eine Unterstützung bei rund 272 Dollar und einen Widerstand bei etwa 282 Dollar; am Freitag notierte die Aktie im Tagesverlauf bei etwa 271 Dollar (Nasdaq, ohne genaue Uhrzeit). Die 50- und 200-Tage-Linie konnten nicht belegt werden. Ein Schluss unter 272 Dollar würde die Marke vom Oktober 2025 (267,47 Dollar) in den Blick rücken – das ist eine Beschreibung der Lage, keine Prognose von aktiencheck.de.
Szenarien
Was sprechen Bullen und Bären der Alphabet Aktie zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zum Schlusskurs
|Bull (höchstes Ziel im Konsens)
|500 USD
|+83,4 %
|Konsens (Durchschnitt)
|400 USD
|+46,7 %
|Vorsichtig (UBS, Bernstein)
|320 bis 325 USD
|+17 bis +19 %
|Bear (niedrigstes Ziel im Konsens)
|300 USD
|+10,0 %
Die Szenarien geben die Spanne der Analystenkursziele wieder (Stand 13.11.2026 sowie genannte Einzelstudien). Sie sind keine Prognose von aktiencheck.de. Potenzial zum Schlusskurs 272,66 USD.
Bemerkenswert: Selbst das niedrigste Konsens-Kursziel liegt noch über dem aktuellen Kurs. Das heißt nicht, dass die Aktie dort ankommt – Kursziele sind Schätzungen mit zwölf Monaten Horizont und häufig verspätet angepasst.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Alphabet Aktie jetzt?
Optionsverfall am 20. November: Der monatliche Verfallstermin kann die Kursbewegung am Freitag verstärken.
Anthropic-Aktie: Ihr Kursverlauf entscheidet mit über die Buchgewinne bei Alphabet und Amazon.
Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember 2026: Der Zinspfad ist der größte Bewertungshebel für Tech-Aktien.
Neue Kursziel-Revisionen: Ob der Konsens-Durchschnitt nachgibt, zeigt sich in den kommenden Tagen. Ein Termin der Q4-Zahlen wurde bislang nicht belegt.
FAQ
Häufige Fragen zur Alphabet Aktienprognose
Wie lautet die Alphabet Aktienprognose der Analysten? Der Konsens lag zuletzt (Stand 13.11.2026) bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 400 Dollar; die Spanne reicht von 300 bis 500 Dollar. UBS und Bernstein liegen mit 320 und 325 Dollar deutlich darunter.
Warum ist die Alphabet Aktie so stark gefallen? Nach den Q3-Zahlen verfehlte das Ergebnis je Aktie die Erwartungen, die Investitionen stiegen stark, und der freie Cashflow war negativ. Dazu kommen der Anthropic-Börsengang und ein breiter KI- und Zinsausverkauf.
Wie hoch ist das Kursziel für die Alphabet Aktie 2026 und 2027? Die Kursziele beziehen sich in der Regel auf zwölf Monate. Der Konsens erwartet für 2027 ein Ergebnis je Aktie von 15,44 Dollar (non-GAAP) und einen Umsatz von rund 638 Milliarden Dollar.
Wann gibt es neue Zahlen? Der Termin für die Q4-Zahlen liegt nach unseren Quellen noch nicht belegt vor; die nächste Fed-Sitzung folgt am 8. und 9. Dezember 2026.
Ist die Alphabet Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab. Dieser Artikel dokumentiert die Einschätzungen Dritter.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser (UBS, Bernstein, DBS, Jefferies, Cantor Fitzgerald, Bank of America) unverändert wieder. Offenlegungen zu Interessenkonflikten: UBS Research Disclosures, Bernstein Disclosures, Jefferies, Cantor Fitzgerald.
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