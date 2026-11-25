Der Einbruch begann mit den Quartalszahlen am 28.10.2026. Am Folgetag verlor die Alphabet Aktie rund 12,6 Prozent, ihr schlechtester Tag überhaupt. Der Umsatz stieg zwar um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden US-Dollar, lag aber leicht unter den Erwartungen. Beim verwässerten Ergebnis je Aktie verfehlte Alphabet mit 2,12 US-Dollar die Schätzungen von knapp 3 US-Dollar deutlich. Das Suchgeschäft wuchs nur noch um 12 Prozent nach 17 Prozent im Vorquartal.

Anfang November verschärfte ein breiter KI-Ausverkauf den Druck. Am 5.11.2026 schloss die Aktie bei 282,57 US-Dollar, am 13.11. bei 295,77 US-Dollar. Seither ging es wieder abwärts bis nahe an das 52-Wochen-Tief. Am 9.11.2026 stellte Google zwei neue KI-Chips vor: die TPU 8tx für vertrauliches Rechnen und die TPU 8i Max mit doppelter Rechenleistung. Ob Meta Großkunde der Google-Chips wird, ist bislang nur Gegenstand von Berichten; bestätigt haben es die Unternehmen nicht.