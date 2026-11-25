Die Alphabet Aktie (ISIN US02079K3059, Ticker GOOGL) hat seit dem Rekordhoch von 408,61 US-Dollar rund ein Drittel ihres Werts verloren: Zuletzt belegt sind 265,29 US-Dollar zum Schluss am 20.11.2026 und 254,40 Euro im Tradegate-Handel am 24.11.2026. Die wichtigste Zahl der aktuellen Alphabet Aktienprognose: Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt bei rund 397 US-Dollar, ein rechnerisches Potenzial von etwa 50 Prozent, obwohl 13 Häuser ihre Ziele nach den Q3-Zahlen gesenkt haben.
Alphabet Aktie Prognose: Analysten kappen Kursziele auf 300 bis 405 Dollar – ist der Absturz um ein Drittel übertrieben?
Die Alphabet Aktie notiert rund ein Drittel unter dem Rekordhoch, obwohl Google Cloud im dritten Quartal um 103 Prozent gewachsen ist. Die Alphabet Aktienprognose der Analysten: Konsens-Kursziel bei rund 397 US-Dollar, aber Milliarden-Investitionen belasten den Cashflow. Zahlen, Kursziele und Risiken im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Alphabet Inc. (Class A)
- ISIN / Ticker
- US02079K3059 / GOOGL
- Börsenwert
- rund 3,26 Bio. US-Dollar (20.11.2026)
- 52-Wochen-Spanne
- 264,22 bis 408,61 US-Dollar
- Dividende
- 0,88 US-Dollar je Aktie und Jahr
- Prognose Investitionen 2026
- 195–205 Mrd. US-Dollar
Stand: 25.11.2026, Letzte belegte Kurse, Nasdaq/Tradegate
Alphabet Aktienprognose
Alphabet Aktie: Cloud-Boom trifft Cashflow-Loch
Cloud verdoppelt, Gewinn bricht ein
Google Cloud wuchs im dritten Quartal um 103 Prozent auf 30,71 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn sank dagegen auf 26,17 Milliarden US-Dollar nach 34,9 Milliarden im Vorjahr.
Negativer Free Cashflow
Bei Investitionen von 51,4 Milliarden US-Dollar im Quartal lag der freie Cashflow bei minus 9,1 Milliarden US-Dollar.
Kursziele gesenkt, Konsens bleibt hoch
Nach den Zahlen am 28.10.2026 kappten Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley, Bernstein und weitere Häuser ihre Ziele, das Konsens-Kursziel liegt weiter bei rund 397 US-Dollar.
Neue KI-Chips
Mit zwei neuen TPU-Varianten, die 2027 verfügbar sein sollen, greift Google den Chip-Marktführer Nvidia an.
Was ist bei der Alphabet Aktie passiert?
Der Einbruch begann mit den Quartalszahlen am 28.10.2026. Am Folgetag verlor die Alphabet Aktie rund 12,6 Prozent, ihr schlechtester Tag überhaupt. Der Umsatz stieg zwar um 25 Prozent auf 127,6 Milliarden US-Dollar, lag aber leicht unter den Erwartungen. Beim verwässerten Ergebnis je Aktie verfehlte Alphabet mit 2,12 US-Dollar die Schätzungen von knapp 3 US-Dollar deutlich. Das Suchgeschäft wuchs nur noch um 12 Prozent nach 17 Prozent im Vorquartal.
Anfang November verschärfte ein breiter KI-Ausverkauf den Druck. Am 5.11.2026 schloss die Aktie bei 282,57 US-Dollar, am 13.11. bei 295,77 US-Dollar. Seither ging es wieder abwärts bis nahe an das 52-Wochen-Tief. Am 9.11.2026 stellte Google zwei neue KI-Chips vor: die TPU 8tx für vertrauliches Rechnen und die TPU 8i Max mit doppelter Rechenleistung. Ob Meta Großkunde der Google-Chips wird, ist bislang nur Gegenstand von Berichten; bestätigt haben es die Unternehmen nicht.
Wie sehen Zahlen und Unternehmensprognose der Alphabet Aktie aus?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Vorjahr
|Umsatz
|127,6 Mrd. $
|102,3 Mrd. $
|Betriebsergebnis (Marge)
|40,58 Mrd. $ (31,8 %)
|Marge 30,5 %
|Google Cloud, Umsatz
|30,71 Mrd. $
|15,16 Mrd. $
|Google Cloud, Marge
|36,2 %
|23,7 %
|Nettogewinn
|26,17 Mrd. $
|34,9 Mrd. $
|Investitionen im Quartal
|51,4 Mrd. $
|–
|Freier Cashflow
|–9,1 Mrd. $
|–
Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie 2026/2027 sind nicht belegt. Erwartetes KGV 19,3, KGV auf Basis des letzten Jahres 13,9 (Stand 20.11.2026).
Quelle: Alphabet-Quartalszahlen vom 28.10.2026
Die Zahlen zeigen zwei Gesichter: Das Cloud-Geschäft verdoppelte sich und verdient mit 36,2 Prozent Marge deutlich besser als vor einem Jahr. Gleichzeitig verschlingen die Rechenzentren Geld. Für 2026 stellt Alphabet Investitionen von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar in Aussicht, für 2027 sollen sie deutlich höher liegen. Der Barbestand liegt bei 265,1 Milliarden US-Dollar, die langfristigen Schulden bei 125,1 Milliarden US-Dollar. Je Aktie zahlt Alphabet 0,22 US-Dollar Quartalsdividende.
Wie lautet die Alphabet Aktienprognose der Analysten?
58 Analysten decken Alphabet ab, das Gesamturteil lautet Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 397 bis 400 US-Dollar, das höchste bei 500 und das niedrigste bei 300 US-Dollar. Nach den Zahlen senkten viele Häuser ihre Ziele deutlich, in der Regel aber nur um 5 bis 20 Prozent.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Barclays
|Overweight
|405 $ (zuvor 425 $)
|29.10.2026
|Analystenstudie
|Deutsche Bank
|Buy
|390 $ (zuvor 430 $)
|29.10.2026
|Analystenstudie
|KeyBanc
|Overweight
|385 $ (zuvor 410 $)
|29.10.2026
|Analystenstudie
|JPMorgan
|Overweight
|375 $ (zuvor 425 $)
|29.10.2026
|Analystenstudie
|Morgan Stanley
|Overweight
|375 $ (zuvor 400 $)
|29.10.2026
|Analystenstudie
|Bernstein
|Market Perform
|325 $ (zuvor 385 $)
|29.10.2026
|Analystenstudie
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen Dritter, keine Garantie.
Quelle: Jeweilige Analystenstudie
JPMorgan nahm Alphabet am 9.11.2026 von der Analyst Focus List, bleibt aber bei Overweight. Ein weiteres Haus stufte die Aktie nach den Zahlen auf neutral ab.
Welches Kursziel trauen Analysten der Alphabet Aktie zu?
Der Konsens liegt mit rund 397 US-Dollar etwa 50 Prozent über dem letzten belegten Kurs. Beim erwarteten KGV von 19,3 ist die Alphabet Aktie für einen Konzern mit 25 Prozent Umsatzwachstum und einer Cloud-Sparte auf dem Weg zu einem Drittel der Erlöse moderat bewertet. Der Haken: Der freie Cashflow ist derzeit negativ, und die Gewinne je Aktie sind im dritten Quartal um 26 Prozent gefallen.
|Szenario
|Kursziel-Marke
|Argumentation
|Bull-Case
|405–500 $
|Cloud-Wachstum und TPU-Chips zahlen sich aus
|Base-Case
|rund 397 $
|Konsens, Investitionen rechnen sich ab 2027
|Bear-Case
|300–325 $
|Suchwachstum bremst, Cashflow bleibt negativ
Einschätzungen Dritter. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Quelle: Analystenstudien vom 29.10.2026, Analysten-Konsens vom 20.11.2026
Wie sieht die Charttechnik der Alphabet Aktie aus?
Die Alphabet Aktie notiert nahe dem 52-Wochen-Tief von 264,22 US-Dollar. Vor den Q3-Zahlen stand sie bei etwa 322 US-Dollar, die Erholung bis 295,77 US-Dollar am 13.11.2026 blieb ein Zwischenhoch. Dieser Bereich und die Marke um 322 US-Dollar gelten als Widerstände, das Jahrestief als Unterstützung. Werte für gleitende Durchschnitte und RSI sind nicht belegt.
Bull-Case und Bear-Case: Was spricht für und gegen die Alphabet Aktie?
Was beobachten Anleger bei der Alphabet Aktie jetzt?
7.12.2026: möglicher Ex-Dividenden-Termin (laut Datenanbietern, nicht bestätigt).
Anfang 2027: Zahlen zum vierten Quartal, Termin noch nicht bestätigt.
Laufend: Berichte über Kunden für die TPU-Chips und weitere Prognose der Investitionen für 2027.
Häufige Fragen zur Alphabet Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Alphabet Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 397 US-Dollar, die Spanne reicht von 300 bis 500 US-Dollar.
Warum ist die Alphabet Aktie so stark gefallen? Auslöser waren die Q3-Zahlen mit einem Gewinneinbruch, einem verlangsamten Suchwachstum und einem negativen freien Cashflow.
Wie hoch sind die Investitionen von Alphabet 2026? Das Unternehmen plant 195 bis 205 Milliarden US-Dollar.
Welche Dividende zahlt die Alphabet Aktie? 0,22 US-Dollar je Quartal, also 0,88 US-Dollar im Jahr, die Rendite liegt bei etwa 0,3 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag wiedergegebenen Einschätzungen stammen von den genannten Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Offenlegungen: Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bernstein, KeyBanc, Barclays.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Alphabet Inc. (GOOGL): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenstudien von Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley, Bernstein, KeyBanc und Barclays vom 29.10.2026, 18:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenstudien von Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley, Bernstein, KeyBanc und Barclays.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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